Новый дьявол. В лице Гусева «Нью-Джерси» нашли своего Панарина Лучший нападающий КХЛ наконец-то подписал контракт за океаном.

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«Вегас» обменял права на российского нападающего Никиту Гусева в «Нью-Джерси». «Рыцари» получили два выбора на драфте – в третьем раунде-2020 и во втором раунде-2021. Гусев, в свою очередь, подписал двухлетний контракт с «дьяволами» на 4,5 миллиона долларов в год. Похоже, сделкой довольны обе стороны. «Нью-Джерси» забавно поприветствовал Гусева в твиттере.

THE GOOSE IS LOOSE pic.twitter.com/Cnqwz2tdmQ — New Jersey Devils (@NJDevils) July 29, 2019

Гусев не зря так долго ждал

Примерно месяц назад появилась информация, что Гусев не может договориться с «Вегасом» о новом контракте. По слухам, россиянин и его агент хотели 4 миллиона долларов за сезон. У «рыцарей» таких денег попросту не было. «Вегас» сильно прижал потолок зарплат. Президент по хоккейным операциям клуба Джордж Макфи после сделки по россиянину подтвердил эту информацию.

– Мы сделали все возможное, чтобы удовлетворить желания Никиты по зарплате, но не смогли этого сделать. Он хороший человек, хороший игрок. Мы желаем ему всего наилучшего в «Нью-Джерси», – сказал Макфи.

Весь июль обе стороны не торопились подписывать новое соглашение. «Вегас» пытался дождаться хорошего предложения по Гусеву. «Рыцарей» также бы устроило согласие хоккеиста подписать контракт на 2 миллиона долларов в год. Но россиянин был не в восторге от такой перспективы.

Представители Гусева четко дали понять, что будут рассматривать соглашения от 4 миллионов. «Вегас» понимал, что в НХЛ найдутся клубы, которые смогут удовлетворить запросы игрока. В СМИ в качестве претендентов на хоккеиста назывались «Коламбус», «Колорадо» и «Нью-Джерси», где его, похоже, ждали больше всего.

Пару недель назад фанаты «дьяволов» устроили настоящий флэш-моб в соцсетях. Они просили руководство не медлить и подписать контракт с Гусевым. Россиянина реально хотели видеть в «Нью-Джерси» – и это очень важно. Сейчас хоккеисту необходимо доверие, которое он получит в этой команде. Лучшему игроку КХЛ, скорее всего, понадобится время на адаптацию в новой для себя лиге.

Он будет зажигать с Хиширом или Хьюзом

«Дяьволы» выбрали Джека Хьюза под первым номером драфта 2019 года. Американца вовсю сравнивают со своим соотечественником – Патриком Кейном. А вы ведь помните, что может творить игрок с навыками Кейна и быстрый российский форвард? Для «Нью-Джерси» Гусев будет своим Панариным. Или даже лучше.

Гусев и Хьюз могут стать явлением в НХЛ. Они идеально друг другу подходят. Оба классно видят площадку, способны держать шайбу в чужой зоне и прекрасно открываются под передачи. Эти парни замучают передачами кого угодно. Тренерам нужно будет заставить их отрабатывать в обороне – в атаке они разберутся сами.

Если Хьюз окажется не готов к НХЛ в первом своем сезоне, то для Гусева есть другой классный молодой центр – Нико Хишир. Швейцарец не только хорош в атаке. Он отлично умеет действовать у своих ворот, что не является сильной стороной Гусева. Хишир способен отрабатывать в обороне за россиянина. Но все-таки главное достоинство центрфорварда – самонаводящиеся передачи. Здесь он также похож на Гусева.

Игроку сборной России очень повезло с клубом. В нем он сможет раскрыть свой потенциал, поскольку рядом будут подходящие партнеры. Хьюз и Хишир – это очень крутые центры. Подписав Гусева, «дьяволы» построят два космических звена.

– Никита – крайний нападающий. Благодаря великолепным инстинктам, чтению игры и высокому уровню мастерства он сделает атаку нашего клуба сильнее, – сказал генеральный менеджер «Нью-Джерси» Рэй Шеро.

Вы только вдумайтесь! Сейчас у «Нью-Джерси» на контрактах Тайлер Холл, Гусев, Хишир и Хьюз. Такой атакой можно испугать кого угодно. Эти парни – пожар для любой обороны! Россиянин перешел в клуб, который совсем скоро будет претендовать на Кубок Стэнли. Все звезды «Дэвилз» еще не достигли своего пика, каждый из них может и будет прогрессировать.

Возможно, у «Нью-Джерси» не все в порядке с вратарской линией. «Дьяволам» также не достает еще одного качественного защитника. Но разве в НХЛ в эпоху потолка зарплат были идеальные команды? Вряд ли.