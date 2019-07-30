Новый дьявол. В лице Гусева «Нью-Джерси» нашли своего Панарина - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
30 июля 2019 12:00ХоккейКостяев Иван

Новый дьявол. В лице Гусева «Нью-Джерси» нашли своего Панарина

Лучший нападающий КХЛ наконец-то подписал контракт за океаном.

«Вегас» обменял права на российского нападающего Никиту Гусева в «Нью-Джерси». «Рыцари» получили два выбора на драфте – в третьем раунде-2020 и во втором раунде-2021. Гусев, в свою очередь, подписал двухлетний контракт с «дьяволами» на 4,5 миллиона долларов в год. Похоже, сделкой довольны обе стороны. «Нью-Джерси» забавно поприветствовал Гусева в твиттере.

Гусев не зря так долго ждал

Примерно месяц назад появилась информация, что Гусев не может договориться с «Вегасом» о новом контракте. По слухам, россиянин и его агент хотели 4 миллиона долларов за сезон. У «рыцарей» таких денег попросту не было. «Вегас» сильно прижал потолок зарплат. Президент по хоккейным операциям клуба Джордж Макфи после сделки по россиянину подтвердил эту информацию.

Мы сделали все возможное, чтобы удовлетворить желания Никиты по зарплате, но не смогли этого сделать. Он хороший человек, хороший игрок. Мы желаем ему всего наилучшего в «Нью-Джерси», – сказал Макфи.

65069180_142557100185103_8842406616214143845_n

Весь июль обе стороны не торопились подписывать новое соглашение. «Вегас» пытался дождаться хорошего предложения по Гусеву. «Рыцарей» также бы устроило согласие хоккеиста подписать контракт на 2 миллиона долларов в год. Но россиянин был не в восторге от такой перспективы.

Представители Гусева четко дали понять, что будут рассматривать соглашения от 4 миллионов. «Вегас» понимал, что в НХЛ найдутся клубы, которые смогут удовлетворить запросы игрока. В СМИ в качестве претендентов на хоккеиста назывались «Коламбус», «Колорадо» и «Нью-Джерси», где его, похоже, ждали больше всего.

Пару недель назад фанаты «дьяволов» устроили настоящий флэш-моб в соцсетях. Они просили руководство не медлить и подписать контракт с Гусевым. Россиянина реально хотели видеть в «Нью-Джерси» – и это очень важно. Сейчас хоккеисту необходимо доверие, которое он получит в этой команде. Лучшему игроку КХЛ, скорее всего, понадобится время на адаптацию в новой для себя лиге.

Он будет зажигать с Хиширом или Хьюзом

«Дяьволы» выбрали Джека Хьюза под первым номером драфта 2019 года. Американца вовсю сравнивают со своим соотечественником – Патриком Кейном. А вы ведь помните, что может творить игрок с навыками Кейна и быстрый российский форвард? Для «Нью-Джерси» Гусев будет своим Панариным. Или даже лучше.

GettyImages-1157469272

Гусев и Хьюз могут стать явлением в НХЛ. Они идеально друг другу подходят. Оба классно видят площадку, способны держать шайбу в чужой зоне и прекрасно открываются под передачи. Эти парни замучают передачами кого угодно. Тренерам нужно будет заставить их отрабатывать в обороне – в атаке они разберутся сами.

Если Хьюз окажется не готов к НХЛ в первом своем сезоне, то для Гусева есть другой классный молодой центр – Нико Хишир. Швейцарец не только хорош в атаке. Он отлично умеет действовать у своих ворот, что не является сильной стороной Гусева. Хишир способен отрабатывать в обороне за россиянина. Но все-таки главное достоинство центрфорварда – самонаводящиеся передачи. Здесь он также похож на Гусева.

GettyImages-1139779587

Игроку сборной России очень повезло с клубом. В нем он сможет раскрыть свой потенциал, поскольку рядом будут подходящие партнеры. Хьюз и Хишир – это очень крутые центры. Подписав Гусева, «дьяволы» построят два космических звена.

Никита – крайний нападающий. Благодаря великолепным инстинктам, чтению игры и высокому уровню мастерства он сделает атаку нашего клуба сильнее, – сказал генеральный менеджер «Нью-Джерси» Рэй Шеро.

Вы только вдумайтесь! Сейчас у «Нью-Джерси» на контрактах Тайлер Холл, Гусев, Хишир и Хьюз. Такой атакой можно испугать кого угодно. Эти парни – пожар для любой обороны! Россиянин перешел в клуб, который совсем скоро будет претендовать на Кубок Стэнли. Все звезды «Дэвилз» еще не достигли своего пика, каждый из них может и будет прогрессировать.

Возможно, у «Нью-Джерси» не все в порядке с вратарской линией. «Дьяволам» также не достает еще одного качественного защитника. Но разве в НХЛ в эпоху потолка зарплат были идеальные команды? Вряд ли.

09/07 16:45Фигурное катание
Навка и Канделаки зарабатывают больше мужей. Они – в списке ForbesForbes опубликовал новый рейтинг самых богатых госслужащих и депутатов, ориентируясь на результаты декларационной кампании «Власть и деньги-2019».
11/07 23:00Теннис
Симона и королева красоты. В финале Уимблдона сыграют Халеп и УильямсВ четверг определились участницы главного матча в женском одиночном разряде на Уимблдоне.
28/07 22:00Футбол
Федор Чалов: Если бы не VAR, пенальти на мне не поставили быПосле матча ЦСКА – «Локомотив» (1:0) своими впечатлениями от игры поделились нападающий армейцев Федор Чалов, полузащитник железнодорожников Владислав Игнатьев и хавбек красно-синих Яка Бийол.   
08/07 23:00Теннис
С Новаком, Рафой и Роджером, но без Эшли. Итоги понедельника на УимблдонеОчередной игровой день Уимблдона преподнес очередную сенсацию – в четвертом круге проиграла первая ракетка мира Эшли Барти. Все остальные фавориты Лондона прошли в четвертьфинал.
25/07 09:00Хоккей
Алексей Анисимов: Ставлю судьям четверку с плюсомОткровенное интервью главного арбитра КХЛ.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
29/07 21:30Футбол
Видео всех голов 3-го тура РПЛ«Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 3-го тура чемпионата России.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
20/06 14:30Фигурное катание
«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку.
29/07 08:00Футбол
Шалимов против Кононова и «руки» Карасева. Чем запомнился 3-й турСамые знаковые события 3-го тура чемпионата России.
10/07 18:30Теннис
«Я назвала его вором, а он в ответ лишил меня гейма». Серена Уильямс – о финале US OpenСерена Уильямс опубликовала эссе, в котором рассказала свое видение скандального финала US Open-2018. Ни перед кем не извинилась. И продолжила считать себя жертвой. «Советский спорт» – о нашумевшей колонке спортсменки.
23/07 17:45Хоккей
«Войнов? Ух ты – давайте!» Боб Хартли готовит боевой состав для похода за КубкомГлавный тренер «Авангарда» Боб Хартли – о подготовке к сезону и новых «бойцах» в своей команде.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
25/07 16:00Хоккей
«Магнитогорск – самый сраный город в мире». Тальбо вспоминает о РоссииОчередной североамериканец позволил себе негативные высказывания о КХЛ и России.
29/07 22:00Футбол
Григорян, Гогуа или Сулейманов: кто стал главным героем 3-го тура«Советский спорт» – о трех самых главных героях 3-го тура РПЛ.
23/07 21:00Хоккей
Шэн отмучился в «Салавате Юлаеве». Не факт, что в «Бостоне» будет лучшеМолодой хоккеист и уфимский клуб расторгли контракт.
29/07 23:30Футбол
Игорь Корнеев: Вероятнее всего, Малком проведет в Питере два-три годаВ понедельник информационное пространство взорвали сообщения о возможном трансфере в «Зенит» за 40 миллионов евро 22-летнего бразильского нападающего «Барселоны» Малкома.
29/07 18:00Хоккей
Владислав Подъяпольский: Окунуться в прорубь? Запросто!Вратарь «Северстали» в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» рассказал о своей новой команде, тренере Андрее Разине и готовности не только отражать шайбы, но и нырять в прорубь.
19/07 10:30Фигурное катание
Алексей Ягудин: Зал славы? Лет 15 назад я бы описался, но теперь – нетГостем редакции «Советского спорта» стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Вышло отличное интервью.
20/07 12:30Бокс
Фаворит и в 40 лет. Пакьяо подерется с небитым американцемВ ночь с субботы на воскресенье в США состоится бой, который упразднит один титул WBA. Суперчемпион организации в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Кит Турман встретится с «регулярным» чемпионом филиппинцем Мэнни Пакьяо.
24/07 09:00Бокс
Кто виноват в смерти боксера Максима Дадашева?«Советский спорт» анализирует действия всех лиц, принявших участие в поединке, который привел к смерти российского боксера Максима Дадашева.
29/07 11:45Футбол
Кто окрасил день рождения Черенкова в черные тона. Колонка, которая не понравилась ШалимовуГлавный редактор «Советского спорта» комментирует главную спартаковскую тему последних дней. И это вовсе не первое поражение в сезоне.
12/07 15:00Фигурное катание
Гран-при-2019: Медведева разошлась с Загитовой, но попала под Трусову с КихиройЕсли посмотреть на состав турниров коммерческой серии в начале нового сезона, то быстро понимаешь: такого крутого Гран-при мы с вами еще не видели.
15/07 20:00Теннис
Никогда не было и вот опять: россиян – больше всех в топ-10 рейтинга АТРВпервые с 2010 года в топ-10 рейтинга АТР оказалось сразу двое российских теннисистов.
24/07 09:30Хоккей
Что делать «Рейнджерс» с Бучневичем?Этим летом в НХЛ только два клуба пробили потолок зарплат – «Вегас» и «Нью-Йорк Рейнджерс».
09/07 19:00Теннис
Серена потрясает. Младшая Уильямс и в 37 лет в полуфинале УимблдонаСерена Уильямс в свои 37 лет в 12-й раз вышла в полуфинал Уимблдона. Во вторник американка в трех сетах нанесла поражение соотечественнице Элисон Риске – 6:4, 4:6, 6:3.
24/07 11:30Хоккей
«Выжить бы на предсезонке!» Потапов – о тренировках в новом клубеНападающий «Авангарда» Алексей Потапов – о подходе Боба Хартли к хоккею и игрокам.
05/06 11:00Фигурное катание
Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.
20/07 15:30ММА
Олейник пошел на восьмой десяток. В Сан-Антонио он попробует задушить мощного нокаутераСможет ли Алексей Олейник реабилитироваться за поражение в Санкт-Петербурге? Узнаем уже в это воскресенье.
08/07 17:00Теннис
5500 долларов на ветер. За что наказали МедведеваРоссиянин Даниил Медведев оштрафован на 5500 долларов за свое поведение в матче третьего круга на Уимблдоне. Который он уступил бельгийцу Давиду Гоффену. «Советский спорт» – о том, как это было и что это значит для самого теннисиста.
Новости
12:22 Футбол Самедов объявил о завершении спортивной карьеры
12:08 Футбол «Спартак» продолжает переговоры по трансферу полузащитника АЗ Тилу
11:48 Футбол Полиция сняла с Неймара обвинения в изнасиловании
11:43 Футбол «ПСЖ» объявил о переходе полузащитника «Эвертона» и сборной Сенегала
11:21 Футбол Даниэле Де Росси: Решил приехать к самым сумасшедшим фанатам в футболе
10:59 Бокс Ковалева сняли с рейса за неподобающее поведение по отношению к одной из пассажирок
10:52 Футбол Хавбеку «Краснодара-2» грозит дисквалификация за оскорбление защитника «Енисея»
10:39 Теннис Касаткина обыграла Бузарнеску и вышла во второй круг турнира в Сан-Хосе
10:33 Футбол В Англии с нового сезона вводятся временные удаления футболистов
10:25 Футбол «ПСЖ» готов продать Неймара за 180 миллионов евро
10:12 Футбол Клинсманн может стать генеральным директором «Штутгарта»
09:55 Хоккей Даниил Марков: «Нью-Джерси» – хорошее место для Гусева, теперь все зависит от него самого
09:48 Футбол Шалимов удалил оскорбительную публикацию в адрес «Советского спорта»
09:23 Футбол Гиорги Шелия: Когда я был в «Динамо», Шунин объективно меня превосходил
08:57 Футбол Гиорги Шелия: Гончаренко – сильнейший специалист, с которым я пересекался
08:48 Футбол Гиорги Шелия: Постараемся доказать, что успех со «Спартаком» не был случайным
08:29 Футбол Криштиану Роналду: Надеюсь, в скором времени вернуться в Мадрид
08:12 Бокс Усик за дебютный бой в тяжелом весе получит 1,2 миллиона долларов
01:50 Футбол Форвард «Рубина» – о матче с «Ахматом»: Игра была равной, но у нас было больше шансов
01:38 Бокс Дадашев будет похоронен в Санкт-Петербурге 1-2 августа
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика