76 миллионов долларов – мало для Василевского, «Тампа» его кинула

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В понедельник лучший вратарь НХЛ-2019 и чемпионатов мира-2017 и 2019 Андрей Василевский продлил контракт с «Тампой» на 8 лет на 76 млн долларов.

Если в наступающем сезоне россиянин заработает 3,5 млн, то через год его гонорар возрастет до 9,5 млн. Больше из вратарей на сегодня только у Кэри Прайса («Монреаль») – 10,5 млн и Сергея Бобровского («Флорида») – 10 млн.

Однако у обозревателей «Советского спорта» относительно нового контракта Василевского прямо противоположные мнения.

Не понимаю, чего все так радуются новому контракту Василевского на жалкие для его уровня и возраста 9,5 млн да еще вступающего в силу только через год?! Очевидно, что клуб обвел нашего вратаря вокруг пальца точно так же, как прошлым летом Никиту Кучерова. Абсолютно одинаковые контракты на 76 млн долларов на максимально возможные 8 лет подписаны за сезон до истечения действующего договора: лишь бы игроки не вышли на трансферный рынок, где оба могли протестировать свою реальную цену.

Кучерова, к слову, прокатили и с только что завершившимся трехлетним контрактом-мостиком, по которому получал 4,77 млн – и это безусловно лучший хоккеист сезона?! Сравните с оформленным в понедельник соглашением с «Нью-Джерси» его друга Никиты Гусева: никогда не игравший в НХЛ форвард в дебютный сезон сразу обогатится на 5 млн, в том числе 4,3 в виде бонуса, то есть их выплатят еще до старта чемпионата.

Лично мне жутко обидно, что главный ныне бомбардир НХЛ, ее самый креативный нападающий по зарплате не входит даже в топ-14 лиги. При этом 8-летний контракт Кучерова только начинается. К его окончанию в 2027 году Никита, подозреваю, и из топ-50 вывалится. К примеру, в 2013 году топ-14 открывал Джо Торнтон («Сан-Хосе») с 7 млн, а сейчас это за пределами топ-49.

В такую же нищету сам себя зачем-то загнал и Андрей Василевский. Почему было не дождаться завершения действующего трехлетнего договора, чтобы следующим летом выйти на рынок ограниченно свободных агентов? Как это сделал Себастьян Ахо. Финн договорился об оффер-шит с «Монреалем» на 42,3 млн, который «Каролина»вынуждена была повторить, дабы удержать 22-летнего форварда. Да, у него будет 8,45 млн в год, а у Андрея – 9,5. Но с 2020 года и неизменно до 2028-го. Ахо же станет неограниченно свободным агентом уже в 2024 году и при постоянно растущем потолке зарплат будет претендовать на 12-13 млн за сезон.

И это отнюдь не суперзвезда НХЛ. Каковой как раз является Василевский, взявший в 24 года «Везину Трофи» как голкипер № 1 регулярки. Но с какого перепуга у Прайса уже сейчас 10,5 млн, если «Монреаль» с ним четырежды даже в плей-офф не попадал, в том числе в двух последних сезонах?!

Ориентиром для Андрея вполне могли служить Макдэвид и Мэттьюз. Канадец сразу после завершения договора новичка без какого-либо контракта-мостика выбил из «Эдмонтона» 100 млн за 8 лет (12,5 млн в год). Равно как американец вытряс из «Торонто» 58,17 млн за 5 лет (11,634 млн в год). При этом хитрец Мэттьюз в 2024 году будет свободен от всяческих обязательств перед «Лифс». Не удивлюсь, если какой-нибудь «Рейнджерс» выложит ему, 27-летнему, 18-20 млн за сезон.

Василевский же вплоть до 2028 года будет зарабатывать 9,5 млн. Хотя мог уже следующим летом замахнуться и на 11, и на 12. Либо тупо заключить контракт-мостик на те же 9,5 млн, чтоб через три года выйти на рынок свободных агентов и требовать любых денег, каких пожелает.

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