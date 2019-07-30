Василевский продешевил и потерял миллионы? Но ведь спокойствие дороже

Загрузка...

Через год, по истечение контракта, ему могли предложить 11 миллионов за сезон…

Честно говоря, не хочется повторять банальную пословицу про журавля в небе и синицу в руках. Как и то, что главенствующее для вратаря. Особенно такого эмоционального, как Василевский. Правильно, стабильность и спокойствие.

А за океаном его помаленьку-полегоньку попрекают жирным контрактом. Мол, за какие заслуги 25-летнему россиянину насыпали столько денег. Василевскому даже пришлось записать видеообращение к болельщикам «Тампы». Если у Васи в новом сезоне что-то пойдет не так, то недоброжелатели и русофобы не преминут еще не раз заглянуть во вратарский кошелек.

Андрею нравится в «Лайтнинг», он не хочет в отличие от Сергея Бобровского менять команду. Вася грезит Кубком Стэнли. У «Тампы» есть все, чтобы в самое ближайшее время покорить хоккейный Эверест. А тут впереди как минимум 9 лет. Генеральный менеджер клуба так и заявил: «Если за этот срок мы не завоюем Кубок Стэнли, то это будет полностью моя вина».

Полностью разделяю точку зрения эксперта Андрея Николишина: стороны подписали взаимовыгодный контракт. Российский вратарь теперь может спокойно и планомерно готовиться к большим свершениям, не задумываясь о ближайшем будущем. Вспомним, как мучился в «Колумбусе» Артемий Панарин. Клуб в надежде удержать форварда предлагал ему космические деньги. Но Хлебушек не захотел оставаться, выбрал милый его сердцу и комфортный «Рейнджерс». Творить, постоянно находясь под прессом общественности, ему не по нраву. То же самое можно сказать о Василевском.

Совершенно очевидно: «Тампа» на Васю рассчитывает всерьез и надолго, поэтому и сыграла на опережение. И условия предложила привлекательные. 9,5 млн – приличные деньги.

Не продешевил ли наш вратарь? Думаю, что нет. Теперь с гарантированным на 9 ближайших лет контрактом он может спокойно готовиться к сезону. А не лезть из кожи вон, чтобы заработать лишние 1,5 миллиона, начиная с 2020 года. А вдруг – стучу по дереву – россиянин получит травму? Кто тогда предложит ему те самые 9,5 млн?

Другое мнение тут: