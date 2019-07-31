Несколько россиян все еще без контрактов в НХЛ. Среди них – Проворов - Советский спорт
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31 июля 2019 09:41ХоккейКостяев Иван

Несколько россиян все еще без контрактов в НХЛ. Среди них – Проворов

Лучший молодой защитник с российским паспортом все еще ждет адекватного предложения от клуба.

Месяц назад открылся рынок свободных агентов, и главные сделки в Национальной хоккейной лиге уже состоялись. В новые клубы перешли Сергей Бобровский, Семен Варламов, Артемий Панарин.

Совсем недавно «Нью-Джерси» объявил о переходе Никиты Гусева, а Андрей Василевский заключил восьмилетнее соглашение с «Тампой». Но на этом интересные трансферные новости не заканчиваются.

Как минимум, контракты в НХЛ должны получить еще двое россиян: Иван Проворов и Антон Бурдасов. Возможно, к ним присоединится Валерий Ничушкин – если, конечно же, кто-то рискнет подписать соглашение с форвардом, который в прошлом сезоне не забрасывал шайб.

«Дружелюбные переговоры» Проворова

Летом у защитника «Филадельфии» Ивана Проворова истек трехлетний контракт новичка. «Флайерз» сделали россиянину квалификационное предложение, но дальше дело не пошло. У Проворова до сих пор нет контракта с клубом.

- Переговоры с агентом Проворова? Даже не знаю, как их охарактеризовать. Это дружелюбные переговоры. Они проходят в дружественной и сердечной атмосфере. Но я думаю, что пока рынок немного не успокоится, нам будет сложно добиться прогресса, - сказал генеральный менеджер «Филадельфии» ЧакФлетчер.

Клуб никуда не торопится – и его можно понять. Вряд ли кто-то из других команд решится на оффершит, то есть предложит контракт Проворову. На такие меры конкуренты идут только в случае возможности получить реальную звезду. Россиянин пока ею не является.

Переговоры между Проворовым и «Филадельфией» затянулись еще из-за не самого удачного сезона защитника. Он постоянно находился в минусе в части полезности, в итоге регулярку хоккеист закончил с «-16». Руководство «Флайерз» точно использует этот факт как аргумент, чтобы уменьшить сумму контракта.

Не совсем понятно, чего хочет сам защитник – длинный контракт или соглашение-мостик? Первый вариант предпочтительнее, но вряд ли сейчас «Филадельфия» готова дать ему более 6 миллионов долларов за сезон.

Контракт-мостик же позволит Проворову восстановить репутацию и в будущем претендовать на 8-9 миллионов долларов в год. А может и на большее, поскольку рынок сейчас перегрет. Чего стоит контракт защитника Эрика Карлссона и «Сан-Хосе» на 11,5 миллиона в год.

Россиянин обязательно прибавит. Он профессионал до мозга костей, а также не обделен бойцовскими качествами. Помните плей-офф-2018? Россиянин готов сдерживать Сидни Кросби даже со сломанной рукой. Проворов совершенно точно останется в «Филадельфии». Но очень странно, что переговоры так затянулись. Первый явно прикипел к клубу, а боссы «Флайерз» точно понимают, что россиянин может стать лучшим защитником клуба за всю его историю.

Куда перейдут Бурдасов и Ничушкин?

Говорят, что в те клубы, которые называли в качестве претендентов на Антона Бурдасова, нападающий не перейдет. В СМИ проходила информация, что им интересуются «Рейнджерс», «Флорида» и «Филадельфия». Кто-то утверждал, что форвард вообще отказался от варианта с НХЛ. Его агент Шуми Бабаев все опроверг, сказав, что он общается с каким-то заокеанским клубом.

Тягучие переговоры Бурдасова и потенциального работодателя вряд ли кого-то удивили. При всем уважение к челябинцу – он не Гусев. Нападающий не становился лучшим бомбардиром КХЛ и мало играл за сборную России. Выбить приличные условия в США или Канаде с бэкграундом Бурдасова довольно сложно. Его подписание – большой риск.

Но еще более тяжелая ситуация у Валерия Ничушкина. 57 матчей, 0 голов, 10 передач – с такой статистикой найти клуб в НХЛ будет чрезвычайно сложно. «Даллас» не стал терпеть такую игру россиянина и расторг с ним контракт. Сейчас нападающий в свободном плавании.

Североамериканский журналист РикДоливаль утверждает, что Ничушкин хочет остаться в НХЛ. Его агент говорил, что хоккеистом интересуются несколько клубов. Вряд ли форварду стоит ждать солидного предложения. Односторонний контракт уже будет удачей для нападающего.

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