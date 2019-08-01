Возвращение Войнова и новый Гусев для СКА. Топ-трансферы июля в КХЛ

Клубы КХЛ в июле были очень активными в части подписаний контрактов с новыми игроками. Причины ажиотажа здесь две. Во-первых, в НХЛ открылся рынок свободных агентов, которые интересны не только заокеанским командам. Во-вторых, далеко не все успели завершить комплектование.

Не все трансферы заслуживают внимания, но мы нашли сразу несколько переходов, которые очень интересны. Круче всех сработал «Авангард» – он подписал двух сильных хоккеистов. СКА нашел замену Никите Гусеву, а «Локомотив» – обновил легионеров.

Радель Фазлеев, нападающий

Откуда: «Ак Барс»

Куда: «Нефтехимик»

23-летний нападающий по ходу прошлого сезона вернулся в Россию из Северной Америки. Он не сумел пробиться в основу «Филадельфии». Такая же судьба ждала его и в Казани. В основном форвард играл за команду ВХЛ. Однако «Нефтехимик» всерьез рассчитывает, что Фазлеев поможет клубу в будущем чемпионате. Но центрфорварду придется многое доказать тренеру Вячеславу Буцаеву. В обмен на Фазлеева «Ак Барс» получил права на Микко Рантанена, который никак не может подписать контракт с «Колорадо».

Пол Щехура, нападающий

Откуда: «Трактор»

Куда: «Торпедо»

Пол Щехура – добротный нападающий, которого постоянно мучают травмы. Он способен набирать за сезон 35-40 очков и быть лидером команды. Но нижегородцы сильно рискуют, подписывая контракт с канадцем. Ему 33 года, он пропустил треть последней регулярки из-за повреждения и набрал всего 15 очков. Если он угодит в лазарет, то у «Торпедо» развалится первое или второе звено. Это будет катастрофой для команды.

Вячеслав Войнов, защитник

Откуда: свободный агент

Куда: «Авангард»

Переход Вячеслава Войнова в «Авангард» может претендовать на самый главный трансфер этого лета. Если хоккеист действительно находится в хороших кондициях (об этом заявляют клуб и сам Войнов), то он является лучшим защитником России по обе стороны океана. Более опытного и разностороннего игрока обороны в стране сейчас попросту нет. Войнов на площадке может практически все. Суперусиление для «Авангарда». Но как скажется на нем год вне игры – не знает никто.

Тай Рэтти, нападающий

Откуда: «Эдмонтон»

Куда: «Локомотив»

В Ярославле шутили, что новый тренер Крэйг Мактавиш должен привезти в «Локомотив», как минимум, Лео Драйзайтля или Коннора Макдэвида, поскольку хорошо знает их по «Эдмонтону». Если серьезно, то Тай Рэтти – это интересное приобретение. Ему всего 26 лет, он является чемпионом юниорской WHL и участников МЧМ-2013 года в составе сборной Канады. В АХЛ у него была крутая статистика, в НХЛ оказалось все не так гладко. С подобным бэкграундом, например, в Континентальную лигу приезжал Найджел Доус. Возможно, Рэтти повторит его путь и станет звездой КХЛ.

Свен Андригетто, нападающий

Откуда: «Колорадо»

Куда: «Авангард»

Свен Андригетто в последние годы играл исключительно в НХЛ. Хотя в «Колорадо» у швейцарца получалось далеко не все. У него хорошая скорость, он умеет здорово контролировать шайбу, но этих плюсов не хватило, чтобы закрепиться в лучшей лиге мира. В «Авангарде», скорее всего, ждут, что он станет лидером атаки и займет место в первой спецбригаде большинства.

Владимир Ткачев, нападающий

Откуда: «Салават Юлаев»

Куда: СКА

Успешная замена Артемия Панарина на Никиту Гусева сподвигла руководство СКА провернуть похожий трюк еще раз. Владимир Ткачев должен будет взять на себя функционал подписавшего контракт с «Нью-Джерси» Гусева. По габаритам, катанию и набору навыков эти форварды и правда похожи. Но Ткачев совершенно точно ниже классом. Впрочем, в Петербурге умеют прокачивать талантливых хоккеистов.

Богдан Киселевич, защитник

Откуда: «Виннипег»

Куда: ЦСКА

Удивительно, но у одного из лучших защитников в КХЛ совершенно не получилось за океаном. «Флорида» и «Виннипег» не поверили в Киселевича. «Джетс», выменяв россиянина, не дали ему шанса от слова совсем. Не удивительно, что хоккеист решил вернуться в ЦСКА. Он совершенно точно займет место в первой паре «армейцев» и вернется в сборную России.

Юнас Энрот, вратарь

Откуда: «Эребру»

Куда: «Динамо» (Минск)

Энрот покинул столицу Белоруссии после того, как «Динамо» потеряло шансы на выход в плей-офф в минувшем сезоне. Он отправился на родину. В Швеции голкипер немного поиграл за «Эребру». Вратарь обещал вернуться в стан «зубров» и сдержал слово. Энрот – ключевой хоккеист для «Динамо». Без голкипера такого уровня минчане могли бы уже сейчас готовиться к прозябанию в подвале турнирной таблицы. Энрот же даст шанс «Динамо» помечтать о чем-то большем в следующем чемпионате.