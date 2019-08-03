Премьеры Кудашова и Мактавиша. Главные интриги турнира в Сочи

Загрузка...

С 3 по 8 августа в Сочи пройдет ежегодный турнир Sochi Hockey Open. Лучшие клубы КХЛ соберутся на берегу Черного моря в четвертый раз. В этом году в соревнованиях поучаствуют ХК «Сочи», СКА, олимпийская сборная России, «Авангард», «Локомотив» и рижское «Динамо».

Шесть команд сыграют неполный круг и проведут всего по четыре матча. СКА, например, не встретится со сборной России, а рижане пройдут экзамен «Авангардом». Места на турнире распределятся согласно набранным очкам. В прошлом году победил СКА.

Турнир вызывает большой интерес у болельщиков и специалистов. Не только из-за того, что все соскучились по хоккею. SochiHockeyOpen несет в себе массу интриг, о которых мы сейчас поговорим.

Дебют

Несмотря на то, что делать какие-либо выводы по предсезонным матчам – моветон, но в случае с Крэйгом Мактавишем и «Локомотивом» от каких-либо размышлений после сочинского турнира будет удержаться сложно. Ярославль будет другим в будущем сезоне. В Сочи болельщики увидят первые очертания команды.

Мактавиш обещал играть в быстрый и вертикальный хоккей, на хорошей скорости. В теории все это выглядит интересно, но на практике реализовать все планы североамериканского специалиста будет сложно. В «Локомотиве» он всего месяц. Так что судить строго или петь оды команды (в зависимости от результата) – в любом случае не стоит.

Кудашов впервые выведет СКА на лед

Назвать работу Алексея Кудашова в СКА премьерой язык не поворачивается. Этот специалист уже год работает с «армейцами», пусть и в статусе тренера, а не рулевого. Кудашов помогал Илье Воробьеву весь прошлый сезон.

Но все-таки именно в Сочи Кудашов дебютирует в качестве главного тренера СКА. Скорее всего, турнир поможет тренерскому штабу найти новых лидеров. Это жизненно необходимо «армейцам», поскольку команду покинули Никита Гусев, Павел Дацюк и Владислав Гавриков. Петербургу нужны новые герои.

Интересно также будет понаблюдать за Кудашовым в части работы на скамейке. Он нереально спокойный тренер. Очень редко увидишь, чтобы Кудашов на кого-то кричал во время матча. Однако все равно интересно, как наставник будет реагировать на то, если по ходу встречи его команда будет проигрывать.

Дерзкая сборная России

На прошлой неделе ФХР объявила состав олимпийской сборной России на турнир в Сочи. Он многих удивил. В нем можно найти и героев прошедшего молодежного чемпионата мира Петра Кочеткова и Григория Денисенко, а также других молодых игроков. Основу команды составили 20-22-летние хоккеисты.

Штаб сборной поступил очень дерзко, вызвав этих ребят на турнир. Но вряд ли национальную команду устроит какое-то другое место, кроме первого. Нет сомнений, что парни выжгут все на своем пути, а эмоции будут бить через край. Скучно на матчах такой сборной точно не будет.

Болельщики увидят новичков КХЛ

Турнир в Сочи станет премьерой не только для тренеров, но и для нескольких хоккеистов, которых как можно быстрее хочется увидеть на льду. В «Авангарде», например, таким игроком станет Свен Андригетто. Форвард несколько сезонов провел в «Колорадо», но так и не сумел реализовать свой потенциал.

Примерно эти же слова можно сказать и о новичке «Локомотива». Тай Рэтти должен впервые появиться на льду в форме железнодорожников именно на льду в Сочи. 26-летний форвард приехал в Ярославль по приглашению Мактавиша (они знакомы по «Эдмонтону»), а это значит, что спрос с канадца будет очень серьезным.

Шведского хоккеиста СКА Лукас Бенгтссона называют преемником Владислава Гаврикова. Для столь сильных сравнений пока не настало время, но посмотреть на уровень новичка «армейцев» безумно интересно. Говорят, швед хорош в атаке, у него приличная скорость, он грамотно играет позиционно. Вряд ли Бенгтссон продемонстрирует в Сочи все свои навыке, но приличной игры от него будут ждать уже сейчас.