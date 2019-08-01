Инновации – в детский в спорт. ФХР представит программу развития игроков - Советский спорт
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01 августа 2019 21:29ХоккейКостяев Иван

Инновации – в детский в спорт. ФХР представит программу развития игроков

В России создана национальная программа подготовки хоккеистов всех возрастов.

В сентябре Федерация хоккея России презентует все разделы Национальной программы подготовки хоккеистов «Красная машина» (НППХ). Сейчас доступны разделы для игроков 6, 8 и 10 лет, однако совсем скоро появятся методики, которые подходят детям всех возрастов.

Программа – это основа российского хоккея

6 августа в Сочи совместно с образовательным центром «Сириус» эксперты ФХР и известные тренеры на презентации расскажут специалистам, работающим с детскими хоккейными командами, о планах по внедрению программы – сейчас именно в этом состоит главная задача федерации. Методические пособия, созданные ФХР, уже используются при подготовке хоккеистов в академии «Ак Барса» - одного из лучших клубов России. По конспектам работают и другие детские тренеры Татарстана, а также Северо-Западного федерального округа. В будущем программу внедрят в 600 хоккейных школ России.

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ФХР продолжает то дело, о котором хоккейный мир узнал в начале прошлого года. Тогда была представлена первая часть национальной программы, она была посвящена лишь нескольким возрастам. Сейчас же пособия «Красной машины» можно будет использовать для тренировок детей от 5 до 18 лет. Программа будет состоять из семи разделов. Интересно, что для вратарей появится отдельное пособие.

НППХ станет основой российского хоккея. ФХР оставила в программе все лучшее, что есть в стране, добавила ряд инновационных методик, а также изучила опыт США, Канады, Финляндии, Швеции и Чехии – передовых хоккейных держав. Это поможет вывести подготовку спортсменов на более высокий уровень.

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Новые и самые актуальные упражнения по катанию, технике контроля шайбы, теории, тактике, советы по питанию, экипировке – все это отражено в НППХ. Программа не случайно состоит из разделов, которые посвящены различным возрастам. Ведь для восьмилетнего ребенка и 15-летнего юноши тренировки должны кардинальной отличаться. У игроков разные физиология и психология. В ФХР учли это при составлении пособия.

Новая программа – это не просто рекомендации по тренировкам для детей. Она призвана изменить философию подготовки хоккеистов в стране. Очень важно, что она сертифицирована Министерством спорта России.

НППХ призвана помочь российскому хоккею не остановиться в развитии. Уже прошли времена, когда за золото на чемпионатах мира боролись только Россия и Канада. Топ хоккейных держав постоянно расширяется. Подтянулись швейцарцы, прогрессируют немцы. Если Россия будет стоять на месте, то это неминуемо отбросит страну назад.

От теории – к практике

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Национальной программой ФХР закладывает фундамент на годы вперед. В основе любого профессионального спорта лежит развитие детей. Будущее всегда связано с подрастающим поколением. Первые результаты работы программы болельщики увидят через два-три года, когда в юниорскую сборную попадут ребята, которых готовили по новой методике.

Но ФХР ведет работу не только в части создания теоретических материалов. Огромным шагом стало создание Российской хоккейной лиги. Это новый турнир, в котором будут участвовать юниоры в возрасте 15–17 лет. Появление РХЛ поможет сократить отток перспективных российских хоккеистов за океан.

Возможность дать детям поработать на льду с известными тренерами и игроками – еще одна задача, которую ставит перед собой ФХР. Федерация регулярно проводит мастер-классы и открытые тренировки. За последние полтора года юные хоккеисты несколько раз занимались с тренерами национальной и олимпийской сборной Алексеем Кудашовым и Олегом Браташом, заслуженным тренером СССР и России Владимиром Юрзиновым.

ФХР не собирается на этом останавливаться. В будущем федерация проведет множество открытых занятий с известными хоккеистами и тренерами. Свое детище – национальную программу – специалисты будут постоянно дорабатывать и актуализировать. Очень здорово, что такое пособие наконец-то появилось в России. Теперь самое главное – быстро, но аккуратно внедрить НППХ в детские школы.

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