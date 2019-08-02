Александр Овечкин: Главное – поехать в 2022-м в Пекин - Советский спорт
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02 августа 2019 12:00ХоккейДомрачев Владислав

Александр Овечкин: Главное – поехать в 2022-м в Пекин

Самый популярный российский игрок НХЛ, восьмикратный обладатель «Морис Ришар Трофи» лучшему снайперу регулярного чемпионата сильнейшей лиги мира, трехкратный чемпион планеты, обладатель Кубка Стэнли, самый ценный игрок плей-офф-2018 на презентации детского турнира «Ови Open» рассказал о начале своей карьеры, семье и планах на будущее.

Александр Овечкин пришел на пресс-конференцию вместе со своей мамой Татьяной Николаевной, двукратной олимпийской чемпионкой по баскетболу, а также членом «Тройного золотого клуба» Валерием Каменским, на прошлой неделе посетившим редакцию «Советского спорта».

«ПОДАРИМ СЫНУ НА ГОДИК КЛЮШКУ»

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– Президент США Дональд Трамп назвал вас в Белом Доме Александром Великим. Понравилось?
– Александром Великим меня болельщики назвали, а Трамп подхватил. Вообще мне много прозвищ давали, до сих пор придумывают.

– И какое вам нравится больше всех?
– Самое простое и короткое – Ови.

– Каково быть самым популярным русским игроком в НХЛ?
– Нормально. Однако я на этот счет не заморачиваюсь. Как есть, так есть. Я обычный человек, просто более узнаваемый.

– Как вы проводите отпуск?
– Хорошо, с пользой.

– На семейном фото вы с сыном в одинаковой одежде. У вас такой дресс-код?
– Это жена все подбирает.

– Сын подрастает?
– Да, у него все хорошо, тьфу-тьфу. Уже зубки прорезаются, клыки пошли. Было восемь, сейчас уже десять.

– Ходит?
– Только начал, учится. С поддержкой.

– Не пора ему брать клюшку в руки?
– Пусть ходить сначала научится.

– На годик мы подарим ему клюшку, – вступает в разговор Татьяна Николаевна. – Он уже возиться с разными мячиками. И знаете, берет их в руки правильно.

– Когда он подрастет, возьму его на хоккей. Думаю, ему понравится. Других вариантов не вижу, – подытожил Овечкин.

«ЭТО ВЕДЬ «СПАРТАК» – «ДИНАМО»! НАДО ИДТИ, БОЛЕТЬ»

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– Александр, вы уже начали подготовку к сезону?
– Начал. Пора. Занимаюсь ОФП, на лед один раз выходил. Теперь буду кататься регулярно. На разных катках.

– Новую динамовскую арену опробовали?
– Нет пока. Был только на футбольном стадионе. Да и то заглянул на минутку, надо было одну вещь забрать.

– В субботу на дерби со «Спартаком» собираетесь?
– Это ведь «Спартак» – «Динамо»! Надо идти, болеть. Если успею.

– Скоро на «ЦСКА Арене» в товарищеском матче сыграют «Динамо» со «Спартаком», в двадцатых числах пройдет турнир на Кубок мэра. Пойдете?
– Я в двадцатых числах улетаю. Для начала надо закончить здесь подготовку и только потом ходить.

«В БРАТИСЛАВЕ НЕ ЗАМЕТИЛ, ЧТО ГУСЕВ МЕДЛЕННЫЙ»

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– Ваш прогноз на сезон в НХЛ. За кем интересно будет наблюдать?
– За «Вашингтоном», за кем еще? – смеется Овечкин. – Вы смотрите, наблюдаете. Наше дело простое – играть за свой клуб, стараться победить.

– Получится ли у Никиты Гусева в «Нью-Джерси»? Поможет лучший нападающий КХЛ «дьяволам» подняться?
– Дай бог. Все понимают, что в НХЛ хоккей будет другим. Главное, чтобы ему доверили, тренер в него поверил. Мастерство – это есть. Думаю, все у него будет хорошо.

– Генеральный менеджер «Вегаса» Джорж Макфи, комментируя обмен Гусева в «Дэвилз», заявил, что у российского форварда нет скорости и габаритов.
– Хоккей меняется. Когда я приехал в НХЛ, игра была медленнее. Сейчас скорости выросли. Возможно, он прав: на большой площадке скорость не нужна, можно сыграть за счет позиции, в НХЛ же требуется скорость. На чемпионате мира в Братиславе я не заметил, что Гусев медленный. Но опять-таки все будет зависеть от тренера – куда он игрока поставит. Если в четвертое звено – можно и с таким талантом пропасть. Но думаю, все у Гусева получится.

– Вячеслав Быков, отлично знающий швейцарских игроков, рекомендовал поставить Гусева с первым номером драфта-2017 Нико Хиширом. Как вам эта «химия»?
– Это 13-й номер? Мне кажется, первый сезон он играл в НХЛ, не понимая, что происходит. Потом должно пойти лучше. Сейчас они взяли первого номера драфта Хьюза. У них молодая команда, будут сыгрываться. Все должно у «Нью-Джерси» сложится.

– Мы привыкли, что «Дэвилз» накидывает на соперников «пиджаки»…
– Это было до меня. Когда я пришел в НХЛ, многое изменилось.

«У ПАНАРИНА НИЧЕГО В РОССИИ НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ? А У МЕНЯ – МНОГОЕ»

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– На Панарина, подписавшего жирный контракт, нет злости? За то, что обошел вас по зарплате?
– Ну почему у меня должна быть на него злость? Подписал хороший контракт с «Рейнджерс», молодец. Только рад за него. Хоккей – тяжелый труд, который должен хорошо оплачиваться.

– Панарин утверждает, что в России по сравнению с 90-ми ничего не изменилось.
– У него, может быть, и не изменилось. У каждого свое мнение. У меня много что поменялось: как в спортивной жизни, так и в личной. Не знаю... Я в ЦРУ не работаю.

– Вы как лидер движения «Путин тим» не провели с ним разъяснительную работу?
– Нет, и не собираюсь. Это не мое дело, а его личное.

– Два года назад Евгений Малкин на церемонии вручения «Харламов Трофи» в нашей редакции на один из вопросов ответил: «Я же не Овечкин, мне Президент России не звонит».
– Мне тоже не звонит. Только по праздникам, – смеется Овечкин.

– Вам 33 года. О завершении карьеры не задумываетесь?
– У меня еще два года контракта. Через сезон возможен локаут. Посмотрим, буду ли я играть и продолжать карьеру. Все зависит от здоровья. Не хочется быть поломанным, хочется побегать с детьми.

– Есть желание стать тренером после завершения карьеры?
– Если честно, не хотелось бы.

– У вас были кумиры в детстве?
– Каменский, – смеется. – Мне нравился Александр Мальцев, потом Сергей Федоров, с которым посчастливилось сыграть в одной команде и в одной тройке. Потом Марио Лемье.

– Вы как посол НХЛ осенью отправитесь в Китай…
– Там хоккей развивается. Клуб в КХЛ уже три года играет.

– Александр, главное, чтобы в Китай вы отправились в 2022 году, – пожелал Овечкину автор этих строк, имея в виду Олимпиаду в Пекине.
– Да, – согласился Александр Великий.

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