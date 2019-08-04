Игорь Никитин: Шесть матчей против СКА? Это ж так интересно! ЦСКА завершил первый сбор в Финляндии и вернулся в Москву. Наставник армейцев Игорь Никитин, признанный в прошлом сезоне лучшим тренером КХЛ, рассказал о текущих делах и планах команды.

«КИСЕЛЕВИЧ НЕ ПОПАЛ НА ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ДЕЛУ»

– Все в штатном режиме, хорошо потренировались, выполнили задуманное, сочетали занятия на земле и льду, – начинает Никитин.

– Если прошлым летом в ЦСКА влилась целая группа новичков, то теперь их всего двое – защитник Богдан Киселевич и нападающий Иржи Секач. Да и то Киселевича новобранцем считать нельзя, он вернулся в команду после годичной командировки в НХЛ. Похоже, армейцам не хватает свежей крови…

– Не соглашусь. С нами тренируется группа молодых игроков. К тому же стабильность состава – разве плохо?

– Как дела у обладателя Кубка Гагарина-2018 Секача?

– Осваивается в нашей команде, это довольно взрослый мастер. Пока рано говорить, в каком звене он будет выходить. В контрольных матчах посмотрим разные варианты. У нас ведь состав троек меняется. Даже в плей-офф мы разбивали связку Капризов – Григоренко.

– Прокомментируйте возвращение Киселевича.

– У него был сложный сезон, не каждый может закрепиться в НХЛ. Мы знаем его уровень, он – наши требования и многих ребят. К тому же нам нужен квалифицированный защитник, а выбор скудный. Думаю, Киселевич поможет ЦСКА.

– Вас не удивило, что он не попал в состав сборной на чемпионат мира в Братиславе?

– Нет. У Киселевича получился непростой сезон за океаном, во второй части он вообще не играл. А в сборной подобрался сильный состав защитников. Так что все по делу.

– Из-за океана вернулся еще один защитник, к тому же воспитанник ЦСКА – Игорь Ожиганов. Почему его не пригласили в родную команду?

– Его сильная сторона – большинство. Когда Игорь уезжал, он не всегда выходил в спецбригаде. Да и сейчас в ЦСКА высокая конкуренция среди атакующих защитников. Поэтому приняли решение его не приглашать.

«В БРАТИСЛАВЕ НАШИ РЕБЯТА СО СВОЕЙ РОЛЬЮ СПРАВИЛИСЬ»

– Вы ездили на чемпионат мира в Братиславу. Довольны ли игроками своей команды в сборной?

– Считаю, что наши ребята с теми ролями, которые они получили в сборной, справились. Выглядели достойно. Кстати, мы им продлили отпуск. На первый сбор в Финляндию они не ездили. Прошли медосмотр позже остальных и начали готовиться к сезону в Москве.

– ЦСКА пришлось расстаться с таким универсалом, как Грегг Скотт. Канадец даже примерял нашивку «А» помощника капитана команды…

– Мы благодарны Греггу. Но еще в прошлом сезоне у нас было шесть легионеров, а в заявку на игру можно включать пять. Ушел Хансен, но добавился Секач. Не хотелось, чтобы опять был перебор. Плюс выстрелили молодые ребята, они заслужили место в составе. Сделаем ставку на них.

– Среди этих молодых Павел Карнаухов и Максим Мамин, вернувшийся по ходу прошлого сезона из «Флориды». Он не всегда попадал в состав ЦСКА, стажировался в «Звезде», но забил золотой гол в финале плей-офф…

– Мы и впредь будем давать шанс молодым ребятам, а им нужно им воспользоваться.

– Календарь подарил болельщикам шесть армейских дерби в регулярном чемпионате, а если к ним добавить встречи в плей-офф, наберется как минимум десять матчей. Не многовато?

– Да нет. Болельщикам нравятся наши матчи со СКА. Да и ребята признавались, что играть с сильными соперниками интересно, они ловят от этого кайф. Мотивация выше. В прошлом сезоне мы провели четыре встречи с «Ак Барсом», столько же против СКА. Думаю, всем понравились матчи с «Авангардом» и московским «Динамо»…

– К слову, поражение ЦСКА от «Динамо» на Кубке мэра-2018 не забыли?

– Я-то помню. Трагедии из неудач в контрольных матчах не делаем, хотя проигрывать всегда неприятно. Но ведь реванш у «Динамо» мыт взяли. Как в регулярном чемпионате, так и в плей-офф.

«НЕПЛОХО БЫ ВСЕМ ПЕРЕЙТИ НА ПЛОЩАДКИ ОДНОГО РАЗМЕРА»

– Ваше отношение к переходу на канадские зауженные площадки?

– Это в ИИХФ, а в КХЛ ведь пока не все. Мы будем играть на финской коробке, но и европейские сохранились. Неплохо бы всем командам перейти на площадки одного размера. Проблем с финской не вижу. Особой разницы нет. А к канадской надо приспосабливаться.

– Ваши игроки провезли Кубок Гагарина по городам и весям. Сорокин даже в шахту с ним спускался. Максим Шалунов привез трофей на ядерный полигон под Челябинском. А как вы провели время с Кубком?

– Я даже не забирал его домой. Это удел молодых. Попраздновал с ребятами сразу после победы, отхлебнул из Кубка шампанского. После этого все мысли были о новом сезоне.

– Этим летом российские игроки выбили из клубов НХЛ без малого 300 миллионов долларов…

– Хотите спросить, много ли это?

– Не в деньгах дело, а в признании нашей школы хоккея. Недавно побывавший в гостях у «Советского спорта» Валерий Каменский заявил, что Капризов уже сейчас способен выйти в задрафтовавшей его «Миннесоте» на ведущие роли. Да и вратарь Сорокин готов к НХЛ.

– Это его мнение. Думаю, этим ребятам есть куда расти, они должны еще прибавить в ЦСКА.

КСТАТИ

ЦСКА впервые в межсезонье сыграет перед своими болельщиками 6 и 7 августа. Соперником обладателей Кубка Гагарина станет «Адмирал», уже вылетевший в Москву. Матчи пройдут в Парке легенд на «ЦСКА Арене». В середине августа чемпион в рамках турнире в Швейцарии встретится с «Лозанной (14-го), «Женева-Серветт» (15-го) и «Фрибур-Готтерон» (16-го). Завершат армейцы подготовку к сезону турниром на Кубок мэра Москвы, который пройдет на арене «Мегаспорт». 22 августа они встретятся со «Спартаком», 24-го – с «Витязем», 25-го – с московским «Динамо».

В стартовом матче чемпионата за Кубок открытия ЦСКА 1 сентября встретится дома с финалистом плей-офф «Авангардом».