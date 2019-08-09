Взлеты и трагедии великих генералов обороны Топ-10 российских защитников за все времена.

Загрузка...

В начале августа исполнилось бы 70 лет великому динамовцу Валерию Васильеву. Мы решили вспомнить лучших защитников за всю историю отечественного хоккея, не разделяя их на советский и российский периоды.

1. ВЯЧЕСЛАВ ФЕТИСОВ

Карьера: 1975-1998

Двукратный олимпийский чемпион, 7-кратный чемпион мира, обладатель Кубка Канады, трехкратный обладатель Кубка Стэнли. Член Зала Славы НХЛ (принят в 2001 году), член Зала Славы ИИХФ (2005).

Если у Канады есть Бобби Орр, то у нас – Вячеслав Фетисов. Вот только в отличие от бриллианта «Бостона», из-за хронической травмы колена ушедшего на пенсию в 30 лет, москвич разменял в хоккее пятый десяток, отметив его в «Детройте» вторым подряд Кубком Стэнли. Более того, он и шестой десяток отпраздновал на коньках, когда в 51 год вышел на лед родной армейской арены в матче КХЛ против СКА. Причем ни на одну смену ради пресловутой галочки: суперветеран играл наравне со всеми, пока к третьему периоду окончательно не иссякли силы.

Вся карьера Фетисова прошла перед моими глазами. Я прекрасно помню, как он дебютировал в национальной команде на бронзовом ЧМ-1977 в паре с Геннадием Цыганковым. Поначалу робел, но быстро освоился и даже фамильными щелчками с замахом от уха три гола забил. Освоился до такой степени, что вскоре избил в игре первенства Союза знаменитого аксакала «Спартака» Вячеслава Старшинова, вернувшегося в большой хоккей, чтоб первым покорить отметку в 400 матчей в чемпионатах страны.

Но больше всего меня потрясли три вехи в его ледовой одиссее.

В конце 70-х в какой-то момент Слава почувствовал себя неуязвимым суперменом, и во время коммерческого турне сборной по Голландии едва не случилось непоправимое: Фетисова парализовало. Информации в СМИ не было никакой. Распространились слухи, что 20-летний парень нарвался не местного качка, который люто вправил заносчивому гостю мозги. Позже появилась версия, что это была бытовая травма. Так или иначе, но сезон Фетисов пропустил и вернулся в хоккей другим человеком – от безудержной спеси и отвязной нахрапистости не осталось следа.

Второй эпизод – заметка в столичной молодежной газете «Не хочу играть в команде Тихонова» после того, как его не отпустили в НХЛ. Ну не хочешь – и не надо: Виктор Васильевич вывел капитана сборной и ЦСКА из состава. Лишь ультиматум армейцев заставил тренера вызвать опального игрока на ЧМ-1989. Фетисов провел его с листа блестяще: помог команде вернуть утраченный в 1987 году титул и был признан лучшим защитником турнира.

Единственный раз увидел Фетисова растерянным – по крайней мере мне тогда так показалось – летом 1994 года, когда мы встретились во дворце «Сокольники» накануне первого Кубка «Спартака». Я видел, как он подкатил к арене на шикарном черном джипе. Медленно прошел к служебному входу и в ответ на мою просьбу об интервью предложил расположиться на трибуне. Разговаривали больше часа, пока Вячеслав попросту не замерз. Фетисов подробно рассказал о мытарствах в НХЛ и честно признал, что сейчас он – безработный: «Нью-Джерси» от его услуг отказался.

Однако все снова разрешилось счастливо. Скотти Боумэн устроил революцию в «Детройте», собрал «Русскую пятерку», которая помогла «Уингз» взять пару Кубков Стэнли. А третий Вячеслав Александрович добыл как тренер в… «Нью-Джерси».

2. ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВ

Карьера: 1967-1984

Двукратный олимпийский чемпион, 8-кратный чемпион мира, обладатель Кубка Канады. Член Зала Славы ИИХФ (1998).

Возможно, именно из-за Валерия Ивановича в отрочестве я выбрал хоккей, а не футбол или баскетбол. Много позже, когда Васильев отмечал 60-летие, я познакомился с кумиром детства лично. И он оказался точно таким, каким я его представлял, сидя у телевизора. Простой, открытый, добрый, юморной.

Он пригласил меня в роскошную квартиру у метро «Новые Черемушки», которую динамовцу отписал сам всемогущий босс КГБ Юрий Андропов. Два часа общения пролетели как пара минут. Васильев откровенно рассказал о загулах с Харламовым и Мальцевым прямо на базе сборной в Новогорске. О том, как возненавидел Фирсова, который сдал его Тарасову, а тот за нарушение режима отцепил от ЧМ-1971. О том, как Бесков едва не увел его от Чернышева в футбол. О том, как перенес инфаркт прямо по ходу решающего матча ЧМ-1978 с чехословаками. О том, как Тихонов не взял его на Игры-1984 в Сараево и убил мечту…

Да, Васильев не стал трехкратным олимпийским чемпионом. Но именно он был капитаном сборной, добившейся наивысшего успеха в турнирах с участием всех сильнейших хоккеистов мира, когда СССР разгромил «Кленовые листья» (8:1) в финале Кубка Канады-1981. А еще Валерия Ивановича трижды признавали лучшим защитником ЧМ. Больше этой чести удостаивался только Фетисов – 5 раз.

Фишкой Васильева была силовая борьба и отлуп зарвавшихся оппонентов. Подлости он не спускал никому, но возмездие совершал исключительно в рамках правил. За бесстрашие и благородство Валерия Ивановича боготворили все хоккейные болельщики Советского Союза – неважно, импонировали они «Спартаку» или ЦСКА, рижскому «Динамо» или воскресенскому «Химику».

А еще Васильев вошел – точнее, вляпался! – в историю тем, что последним из наших коснулся шайбы, перед тем как Хендерсон забил победный гол на последней минуте заключительной восьмой встречи Суперсерии-1972. Шучу, конечно! Виновата вся команда: слишком рано все, включая тренера Всеволода Боброва, уверовали в успех, поведя в серии после первого матча в Москве 3 – 1 при одной ничьей.

Вот как Валерий Иванович сам мне рассказал о моменте, который в летописи Канады занимает такое же место, как у нас Октябрьская революция:

– Меня напарник Ляпкин смутил. Я пошел на шайбу, он – тоже, хотя должен был стеречь пятак. Получилось, друг другу помешали. Хотел шайбу отдать, а Юра бросился вперед и перекрыл направление передачи. Я на мгновение замешкался, шайба соскочила с крюка – и канадцы ее тут же в ворота запихали. В раздевалке мне Бобров ни слова не сказал. Я сам себя казнил. А вообще мне нравилось играть против канадцев – эти бойцы силу уважают. Во время Суперсерии-1974 я специально предупредил их руководителя: «Держитесь в рамках, а то так тряхну – мало не покажется! И учтите, вы будете лечиться за свои деньги, а меня страна вылечит».

3. АЛЕКСАНДР РАГУЛИН

Карьера: 1957-1973

Трехкратный олимпийский чемпион, 10-кратный чемпион мира. Член Зала Славы ИИХФ (1997).

Еще один человек добрейшей души. Единственный в хоккее 10-кратный чемпион мира.

Любимчик Тарасова. Чтобы продлить Рагулину жизнь в большом хоккее, Анатолий Владимирович придумал так называемую систему – новую расстановку игроков в пятерке. Рагулин в ЦСКА и сборной стал стоппером, защитник Эдуард Иванов и форвард Виктор Полупанов – хавбеками, Владимир Викулов и Анатолий Фирсов – нападающими. Более того, после скандала перед ЧМ-1971 и вывода Полупанова из сборной Тарасов решил на Олимпиаде-1972 разбить звено Владимира Петрова! Туда был делегирован Юрий Блинов, а Харламов занял позицию форварда в «системе» с Фирсовым и Рагулиным. Сыграл Валерий восхитительно: стал лучшим бомбардиром и снайпером золотого турнира.

Рагулин был столпом обороны ЦСКА и сборной СССР. Именно с него началась история знаменитого «первого паса». Благодаря быстрым и ловким рукам Палыч мог одним легким движением кистей из-за своих ворот бросить нападающего в прорыв на одинокого вратаря. А еще он был, пожалуй, первым у нас хоккеистом, весившим более центнера со всеми вытекающими. Соперники в Европе предпочитали русского медведя объезжать стороной. Фил Эспозито до Суперсерии-1972 об этом, естественно, ничего не знал, якобы ненароком задел Рагулина – и что? Быстренько обзавелся здоровенным фингалом!

4. НИКОЛАЙ СОЛОГУБОВ

Карьера: 1949-1965

Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира. Член Зала Славы ИИХФ (2004).

Уникальный человек. Фронтовик. Прошел всю Великую Отечественную. Дважды был ранен – пулями фашистов перебило большие и малые берцовые кости. После войны служил на Дальнем Востоке и играл за хабаровский Дом офицеров, где его и приметили селекционеры ЦСКА.

Я, конечно, не застал Сологубова в деле, но хорошо помню, с каким уважением к нему относились пожилые болельщики и персонально Николай Николаевич Озеров, когда Николай Михайлович заглядывал на матчи ЦСКА в Лужники.

По свидетельству очевидцев, Сологубов стал пионером силового хоккея в нашей стране, мастером, как сейчас говорят, хитов. При этом успевал идеально выполнять как основные обязанности в тылу, так и ударно помогать форвардам в атаке. Он стал первым защитником, забросившим в чемпионате Союза 100 шайб.

Также он стал первым нашим защитником, трижды признанным сильнейшим в амплуа на ЧМ. Капитанил в сборной с 1957 по 1961 год. На ЧМ-1963, будучи в 38 лет единственным представителем золотой олимпийской сборной-1956, передал победную эстафету новому поколению советских хоккеистов во главе с братьями Майоровыми и Владимиром Юрзиновым.

5. ВИКТОР БЛИНОВ

Карьера: 1962-1968

Олимпийский чемпион, чемпион мира.

Вероятно, самый талантливый защитник в отечественном хоккее. По крайней мере то, что владел самым убойным щелчком в стране в эпоху деревянных клюшек – совершенно точно.

Омич буквально ворвался в элиту. В 1967 году «Спартак» во второй раз выиграл чемпионат страны, а 21-летний Блинов стал лучшим снайпером среди защитников – 17 шайб в 44 турах! При этом красно-белые доминировали по всем статьям. Впервые в истории забили более 300 голов (303) и опередили ЦСКА в итоговой расстановке на 5 очков, разгромив команду Тарасова в ключевом поединке четвертого круга 7:3!

Разумеется, молодого лидера «Спартака» призвали в сборную и на Олимпиаде-1968 определили в ударную пятерку. Дебютировал Виктор восхитительно! Забил 4 гола, больше было только у Фирсова, Полупанова и Старшинова. Через Блинова шел весь розыгрыш большинства, когда Фирсов выходил на месте левого защитника четвертым нападающим. Как мне позже рассказывал сам Анатолий Васильевич, оппоненты не знали, куда бежать, кого держать:

– У меня был правый хват клюшки, у Вити – левый, стандартный. И я, и он без проблем лупили в касание. Оставалось только поймать противника на замахе. Я показывал, что бью, но в последний момент скидывал Блинову, а тот сходу заряжал. Но он мог и вернуть шайбу – тогда в касание щелкал я.

Именно после такой комбинации-двоечки в большинстве спартаковец забил победный гол шведам – 3:2. И я до сих пор отчетливо помню тот эпизод. Для мальчишек 60-х годов Блинов был самым загадочным хоккеистом. Мы никак не могли уразуметь, как он бьет столь мощно, что шайбы не видно вовсе? Вообще – откуда такой молодой да ранний взялся? Ходили легенды, что на тренировках он легко пробивает сетку ворот и уже покалечил нескольких голкиперов. В конце лета 1968-го перед самым началом учебного года у нас по двору поползли слухи, дескать, Блинов погиб на тренировке, рискнув на спор поднять слишком тяжелую штангу. «Спартак» начал сезон без него, а в советских СМИ, по обыкновению, так ничего и не написали.

Годы спустя от другого чемпиона СССР-1967, тренера по юношам Ильи Ковальчука в «Спартаке» Юрия Борисова я узнал, что Блинов действительно умер на тренировке. Первой после возвращения из отпуска, когда в зале играли в баскетбол. Остановилось сердце. Как выяснилось, Виктор страдал от алкоголизма. Пить он начал в детстве, когда в Омске жил рядом с ликероводочным заводом и воровал там крепкое спиртное.

6. ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВ

Карьера: 1984-1997

Трехкратный чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли

На мой вкус, самый недооцененный защитник в мировом хоккее.

В 80-е годы я, как большинство болельщиков, отвернулся от чемпионата страны. Какой интерес наблюдать спортивное соревнование, исход которого известен до старта?! Виктор Тихонов собрал в ЦСКА по сути по национальную команду. Одолеть в одном матче эту машину было можно, но в продолжительном многокруговом турнире – никогда. Мог спасти плей-офф – и «Крылья Советов» в полуфинале-1988 едва не сотворили чудо, уступив армейцам только в серии буллитов. Однако от кубковой системы – понятно, в интересах сборной! – после одного сезона сразу отказались.

Тем не менее я помню, как в ЦСКА появился Константинов. Мне он поначалу показался каким-то нескладным, угловатым – проще говоря, деревянным. Да и ошибался слишком часто, причем в простейших ситуациях. Так, кстати, в ЦСКА ранее начинал и Алексей Касатонов. Но Виктор Васильевич, как всегда, видел дальше и глубже других.

Уже по ходу второго в ЦСКА сезона Тихонов стал привлекать мурманчанина в сборную и в 19 лет дебютировал на ЧМ-1986 в Москве. Причем играл нападающим – в четвертом звене с Валерием Каменским и Юрием Хмылевым или Сергеем Агейкиным.

Честно говоря, забыл, когда Тихонов перевел Константинова в оборону, но именно в этой линии армеец за несколько лет буквально расцвел, став самым жестким игроком поколения. Это его врожденное качество особенно ярко проявлялось в заокеанских турне – на маленьких площадках НХЛ ловить соперника на корпус, конечно, было проще. А главное – североамериканские телережиссеры, в отличие от советских, были заточены на то, чтобы смаковать подобные стыки. В быстрой игре многое не замечаешь, но тамошние телевизионщики не пропускали ни единого хита задиристого русского и раз за разом крутили их в повторах. Вот тогда, в 1989 году, на будущего Владинатора и положили глаз в «Детройте», задрафтовав аж 221-м!

Константинов постепенно выдвинулся в ЦСКА на ведущие роли и взял золото ЧМ-1989 и 1990 уже как основной защитник сборной. Более того, вслед за тем как вся ударная пятерка армейцев перебралась в НХЛ, Тихонов доверил Владимиру капитанскую литеру в национальной команде и очень на него рассчитывал на Олимпиаде-1992.

Однако летом 1991 года на Ленинградском проспекте разорвалась бомба, о чем, впрочем, тогда мало кто знал. Я знал, потому что работал в только что перестроенном дворце ЦСКА. С первого этажа, где располагался штаб команды, да нашего под крышей доползли жуткие слухи, мол, Константинов смертельно болен! У него, дескать, взяли анализы, которые показали неизлечимую болезнь. Спасти хоккеиста могли только американские врачи, к ним Константинов вскоре и отправился. Стоило ему приземлиться в Детройте, как все сразу разъяснилось – это была банальная операция прикрытия, чтоб советский военнослужащий без разрешения уехал в США.

Фамильный стиль Константинова – бетонная стена, возникающая ниоткуда перед нападающим – оказался для НХЛ идеальным. Силовые приемы россиянина не были эффектными, как мельница Дарюса Каспарайтиса, но чрезвычайно эффективными. Константинов стал грозой лидеров нападения соперников, под которых Боумен его специально выпускал. Например, в западном финале Кубка Стэнли-1997 наш терминатор позволил набрать лишь очко Петеру Форсбергу из «Колорадо», которое годом ранее на этой стадии отравило «Уингз» в отпуск.

А теперь о самом поразительном факте карьеры Константинова. Хотя он, как правило, выходил против сильнейших форвардов противника, за время выступлений в НХЛ с 1991 по 1997 год у Владимира абсолютно лучший «плюс/минус» среди защитников лиги – плюс 185. Больше только у другого члена «Русской пятерки» Сергея Федорова – плюс 191. Для сравнения, у второго защитника на этом отрезке Никласа Лидстрема – плюс 141, у третьего – Скотта Стивенса – плюс 128.

У Константинова не было в НХЛ, к слову, так же, как и у Фетисова, ни одного сезона «минус». В чемпионате-1995/96 Дед, как его прозвали ЦСКА, в 81 матче набрал умопомрачительные «плюс 60»! После падения железного занавеса на рубеже 80-90-х годов, когда НХЛ стала действительно сильнейшей лигой мира, никто близко не придвинулся к этой отметке. Еще всего два россиянина первенствовали в НХЛ по показателю полезности: Павел Дацюк в 2008-м – плюс 41 и Никита Кучеров в 2015-м – плюс 38.

Трагический случай на автостраде оборвал полет великого мастера, который, к сожалению, так и не сыграл ни одного матча в форме сборной России.

7. ВИКТОР КУЗЬКИН

Карьера: 1958-1976

Трехкратный олимпийский чемпион, 8-кратный чемпион мира. Член Зала Славы ИИХФ (принят в 2005 году).

Интересно, что начинал, как Владимир Константинов и Виталий Давыдов, нападающим. В оборону его в юношах ЦСКА перевел Анатолий Тарасов. Кузькин на многие годы стал надежной опорой тренера в ЦСКА и сборной, капитанствовал в обеих командах. Именно Виктор Григорьевич вывел советскую команду в Монреале на стартовую встречу эпохальной Суперсерии-1972.

Крутой нрав Тарасова всем хорошо был известен, порой его называли самодуром. Но даже он пошел на попятную, когда в 1966 году Кузькина и Евгения Мишакова за драку с таксистами на парковке у Аэровокзала на Ленинградском проспекте дисквалифицировали на полгода. Незадолго до ЧМ-1967 экс-капитана сборной амнистировали. Возможно, на решение федерации повлиял тот факт, что мировое первенство проходило в год 50-летия советской власти – проиграть функционеры не имели права.

Мне Кузькин запомнился исключительной корректностью и в то же время колючестью. Обладая феноменальной для защитника скоростью и техникой, ему не требовалось пускать в ход запрещенные приемы – всегда был на шаг впереди оппонента и лишал его шайбы чисто. Он и вне хоккея был таким же честным и порядочным человеком. Никогда не видел его злым, разъяренным, чтоб Григорич на кого-то повышал голос.

Кузькин сохранял образцовую спортивную форму, в 67 лет регулярно играя за ветеранов, вплоть до трагической кончины. В Сочи в 2008 году в жару целый день играл в теннис, потом, разгоряченный, нырнул с пирса в море и не выплыл. Остановилось сердце.

8. СЕРГЕЙ ЗУБОВ

Карьера: 1988-2011

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли. Член Зала Славы НХЛ (2019).

Этим летом его ввели в Зал Славы НХЛ. Десятым россиянином вслед за Анатолием Тарасовым, Владиславом Третьяком, Вячеславом Фетисовым, Валерием Харламовым, Игорем Ларионовым, Павлом Буре, Сергеем Федоровым, Сергеем Макаровым, Александром Якушевым, но всего вторым защитником.

У нынешнего тренера ХК «Сочи» так же, как у Фетисова-игрока, два Кубка Стэнли, но завоеваны в разных клубах – «Рейнджерс» и «Далласе». Причем Зубов вместе с Алексеем Ковалевым, Сергеем Немчиновым и Александром Карповцевым в 1994 году стали первыми россиянами, добывшими Святой Грааль НХЛ.

Я хорошо помню, как Сергей отправился за океан. После сенсационного триумфа «детского сада» Тихонова на Олимпиаде-1992 в Альбервиле и провала на ЧМ-1992 в Праге, где наша сборная впервые выступала под триколором и впервые за все ЧМ и Олимпиады не попала в призеры, 22-летний армеец не поспешил, как все остальные одноклубники и сборники, за океан. Прошел в ЦСКА фирменную тихоновскую предсезонку, даже отыграл один матч чемпионата только что образованной Межнациональной хоккейной лиги и лишь тогда пересек Атлантику.

В «Рейнджерс», который в 1990-м задрафтовал защитника под далеким 81-м номером, москвича, похоже, не особо ждали. Линия обороны, в которой шустрил Брайан Лич, была полностью укомплектована. Русского новичка командировали в фарм-клуб в Бингемтоне, где он застрял на три месяца. Однако времени даром не терял: убедил руководство ньюйоркцев попробовать его в основе. В итоге – 31 (8+23) очко в 49 матчах и титул дебютанта года клуба.

Следующий сезон для Зубова, как и всего «Рейнджерс», выдался триумфальным. Впервые с 1940 года «Синие рубашки» взяли Кубок Стэнли, а экс-армеец с 89 (12+77) очками, обогнав Мессье, Лича, Грейвза, Лармера, Ковалева, Тикканена, Гартнера, оказался самым результативным в «Рейнджерс» и вторым в НХЛ среди защитников после Рея Бурка.

Спустя 5 лет Зубов повторил успех с «Далласом», попутно с «плюс 13» стал самым полезным игроком Кубка Стэнли-1999.

В обойме НХЛ благодаря выдающейся технике, эталонному чтению игры и отменной физподготовке оставался до 38 лет, отыграв более 1200 матчей. По передачам в регулярке Зубов на сегодня из россиян уступает лишь Федорову – 619 против 696. Но центрфорвард провел почти на 200 игр больше. Если взять всех защитников НХЛ за тот период, что выступал Сергей (1991 – 2008), то впереди по ассистентским баллам один Никлас Лидстрем.

9. АЛЕКСЕЙ КАСАТОНОВ

Карьера: 1976-1997

Двукратный олимпийский чемпион, 5-кратный чемпион мира, обладатель Кубка Канады. Член Зала Славы ИИХФ (2009).

Один из многочисленных птенцов Виктора Васильевича. Когда я впервые увидел 18-летнего Касатонова в ЦСКА, прямо скажу, плевался: что за неумеху Тихонов притащил из Ленинграда?!

Алексей коряво катался, а главное – оказался абсолютно не готовым к запредельным тихоновским нагрузкам на предсезонке. По словам самого игрока, едва не умирал на тренировках. Встал даже вопрос об отчислении, но за юниора заступился второй тренер ЦСКА Юрий Моисеев, убедив Тихонова оставить парня. Более того, юного новобранца сразу определили вместо Фетисова в пару к Цыганкову в ударный квинтет Петрова!

Вот что сам Касатонов рассказал мне о том, как очутился в связке с Фетисовым и как затем образовалась лучшая пятерка в истории мирового хоккея:

– В пару к Фетисову угодил случайно. Перед Олимпиадой-80 в Лейк-Плэсиде его постоянный партнер Бабинов получил травму. Взамен взяли меня. К кому поставить? Дуэты Васильев – Стариков, Билялетдинов – Первухин давно играли вместе. Оставался Фетисов. И в целом провальные для сборной Игры нам удались.

На разборе полетов тренерский совет отметил, что у нашей пары – лучшие показатели в команде. Тихонов решил не разводить нас. А еще через год, когда в ЦСКА из «Химика» перебрался Ларионов, сформировалась наша пятерка. Мы сходу выиграли Кубок Канады! Времени на притирку не потребовалось: с Ларионовым, Макаровым, Крутовым много играли в различных юниорских сборных. Воспитывались в одном стиле. Самое важное – все мы одинаково мыслили.

Отмечу, на том грандиозном турнире самым результативным в сборной СССР стал ни Макаров, ни Шепелев, ни Крутов, а Касатонов. С 11 (1+10) очками он уступил в споре бомбардиров лишь Уэйну Гретцки – 12 (5+7)! Вместе с Третьяком и Шепелевым молодого защитника включили в «Олл Старз» Кубка Канады-1981, куда, кстати, Гретцки не попал.

Вся дальнейшая карьера Касатонова была связана с лучшим другом Фетисовым, пока они вдрызг не разругались перед ЧМ-1989. Помирились спустя много лет. По большому счету в НХЛ у Алексея не сложилось. Но он вернулся и успел еще поиграть у Тихонова в ЦСКА в самые тяжелые для легендарного клуба 90-е годы.

10. ВИТАЛИЙ ДАВЫДОВ

Карьера: 1957-1973

Трехкратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира. Член Зала Славы ИИХФ (2004).

Единственный защитник в летописи отечественного хоккея, кто выиграл все Олимпиады и ЧМ, в которых участвовал! Два других трехкратных олимпионика-оборонца Рагулин и Кузькин на ЧМ-1972 в Праге вынуждены были довольствоваться серебром.

Виталий Семенович габаритами не выделялся, но мельницы, отправляя оппонентов одного за другим в космос, крутил фантастические. Несколько лет назад любимец Аркадия Чернышева выдал мне секрет своего волшебства:

– С самого детства играл нападающим в звене с Володей Юрзиновым. Он – в центре, я – с краю. Защитником меня Аркадий Иванович во взрослом «Динамо» сделал. Поначалу возникли сомнения. Боялся, что не получится. Но все пошло хорошо. Даже понравилось. Первым в борьбу вступаешь, атаку разгоняешь, всегда в гуще событий. Чернышев оценил мое хорошее катание спиной вперед, повороты, развороты. В обороне это самое главное, иначе постоянно будешь уступать.

Мне повезло поиграть в сборной с Сологубовым, которого считаю сильнейшим нашим защитником. Отбор шайбы, силовые приемы, броски, понимание игры – для меня он был идеалом. Научился у Николая Михайловича и той самой мельнице, и психологическим нюансам игры защитника. Он говорил: «В первой же смене, не задумываясь, иди в игрока. Попал – он твой. Будет трепетать, словно кролик перед удавом». И точно! Действовало безотказно. Как-то Александра Якушева с площадки выкинул. Он хотел проскочить вдоль борта, но увидел, что я иду в него, и зачем-то подпрыгнул. Ну я и помог ему к зрителям улететь…

Если вы хотите увидеть сейчас мельницу Давыдова, Васильева, Каспарайтиса, следите за Андреем Мироновым. Традиции «Динамо» и сборной живы – в этом наша сила!