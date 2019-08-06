«Ссадина на носу? Ребята хорошо встретили!» ЦСКА выиграл первый матч межсезонья

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Чемпион прошлого сезона, ЦСКА, вернулся на домашний лед, чтобы сыграть первые матчи межсезонья. Соперником армейцев стал «Адмирал». Москвичи не стали шокировать своими результатами, как это сделали их одноклубники с Невы. Первый матч закончился со счетом 3:1 в пользу хозяев. У ЦСКА отличились Вей, Секач и Светлаков, у «Адмирала» – Кирилл Дьяков. После игры главный тренер армейцев Игорь Никитин рассказал о своих впечатлениях от увиденного на льду.

«ПРОЯВИЛИ ХАРАКТЕР. ЭТО ЗДОРОВО»

– Как вам сегодняшняя игра? Вроде товарищеская, а целых две драки было…

– Хоккей – мужская игра. Приставка «товарищеская» – это больше для официальности. Первый матч межсезонья, ребята допускали ошибки, где-то глупостей наделали, но все пока простительно. То, что проявили характер, это здорово.

– После сборов тяжело давалась игра?

– Во время предсезонки поиграть в хоккей – это определенная отдушина для ребят. Все соскучились по хоккею.

– В прошлом году игры против того же «Адмирала» сложились для ЦСКА неудачно. Эти матчи вообще имеют какое-то значение для подготовки команды?

– Я бы не сказал, что они не сложились. По-моему, мы проиграли по буллитам. То, что мы хотели увидеть на данном этапе подготовки – увидели. Проигрывать и выигрывать здесь можно по-разному, на предсезонке это особого значения не имеет. Самое главное – планомерная подготовка хоккеистов к сезону.

– Как оцените игру Иржи Секача? Будете так же использовать его в центре первого звена?

– У Секача было больше эмоций, чем у других, и это объяснимо – новая команда, ему хочется показать себя. С другой стороны, Иржи – уже давно известный игрок и уровень его мастерства нам знаком. Время и практика покажет, как мы будем использовать его дальше.

– Агент Ничушкина говорит о возможном возвращении игрока в КХЛ, а именно – в ЦСКА. Ждать его в армейских рядах?

– Сегодня вот Валеры не было. А дальше – посмотрим…

«НАДО АДАПТИРОВАТЬСЯ ПОД ФИНСКУЮ ПЛОЩАДКУ»

– Какие преимущества получил ЦСКА с переходом на финскую площадку?

– Не думаю, что именно мы получили преимущество. Мы – на финской, кто-то – на канадской… Нам надо адаптироваться под новый размер.

– Форвард Сергей Шумаков недавно сказал, что все знают, какой человек Игорь Никитин – за малейший прокол попадаешь на лавку. Может, ответите ему что-то?

– Я воспитан разговаривать тет-а-тет, а не через прессу.

– Чемпионов сложнее тренировать, чем тех, кто обидно проиграл финал и полон мотивации достигнуть главной цели?

– Через это надо пройти обязательно. Игры – это один из тех моментов, которые опускают с небес на землю.

СЕКАЧ: СОБАК ПОКА ОСТАВИЛ В ЧЕХИИ

В матче с «Адмиралом» на льду не было самых ярких звезд ЦСКА – Капризова, Григоренко, Сорокина… Но зато можно было понаблюдать за интересным приобретением красно-синих – Иржи Секач променял казанскую прописку на московскую. Выглядел он довольно уверенно – то и дело отвешивал сопернику добротных силовых, гол забил, подправив летящую от синей линии после удара Робинсона шайбу.

– Иржи, нравится ощущать себя армейцем?

– Конечно, хотя я пока в ЦСКА всего три недели. Конечно, с ребятами уже познакомились и притерлись друг другу. Думаю, что в сезоне мы станем еще ближе и будем отлично понимать друга и идти к общей цели.

– Победная шайба поможет быстрее влиться в коллектив?

– Да. Я счастлив, что смог забить.

– Показалось, что шайба в матче с «Адмиралом» не совсем шла в ворота, да и вообще – тяжеловато было…

– Первые игры всегда такие.

– Как вам Линден Вей и Сергей Толчинский в качестве партнеров?

– Я – пока новичок, мне нужно привыкнуть к партнерам, но надеюсь, что через пару игр, все будет отлично.

– Армейцы уже успели посвятить вас в свое братство? Были ли какие-то сюрпризы от хоккеистов ЦСКА, когда вы пришли в команду?

– Пока не успели, но, думаю, что они меня обязательно заставят что-то сделать.

– Освоились ли в Москве и привезли ли своих замечательных собак?

– Пока собаки с сестрой в Чехии. Я еще не успел снять квартиру, живу в гостинице. Как только у меня появится время, найду жилье и привезу всю семью в Москву.

КИСЕЛЕВИЧ: СМОТРЕЛ ХАЙЛАЙТЫ ЦСКА НА ХАКЕРСКИХ САЙТАХ

Если Иржи – настоящий новичок и ему только предстоит прочувствовать все тонкости армейского хоккея, то Богдан Киселевич – бывалый солдат. Вернувшийся в стан красно-синих, он появился после матча с довольно большой ссадиной на носу.

– Богдан, что с вами произошло? Бандитская пуля?

– Да! Ребята на тренировке хорошо встретили. Соскучились, наверное!

– А вы соскучились по ЦСКА?

– Есть такое чувство.

– Как вам в связке с Марченко? В игре он вам даже подножку успел сделать!

– И так постоянно! Но ничего, борюсь с ним пока что! А если серьезно, то здорово, что я снова в ЦСКА. Все мы соскучились по играм. Я словно никуда и не уходил.

– Следили за ЦСКА в прошлом сезоне? Может победу отмечали?

– Следил за хайлайтами, смотрел их на хакерских сайтах. Очень радовался за ребят, что они подняли Кубок Гагарина над головой. Но сам я не отмечал.

– Переход на финскую площадку – это хорошо?

– Думаю, что это позитивный момент. Зона стала больше, будет больше бросков, больше голов, акцент на атаку. Не будет катания в средней зоне. От этого выиграют и болельщики, и команда, нападающие…Вратари свою статистику опустят чуть-чуть!

– Вам нравится играть в атаке?

– Не скажу, в ЦСКА нельзя так говорить! – смеется Богдан. – Да конечно нравится! Атаковать всегда приятнее, чем обороняться. Главное – в своей зоне работу хорошо выполнить.

Показываем наши шайбы в первом контрольном матче с @hcadmiral pic.twitter.com/NT1MDG9xAV — ХК ЦСКА Москва (@hccska) August 6, 2019

В среду – повторный матч.

ЦСКА (Москва) – «Адмирал» (Владивосток) – 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

Голы: 1:0 Вей (Попов, 0:30), 1:1 Дьяков (А. Стрельцов, В. Стрельцов, 39:59, бол.), 2:1 Секач (Вей, Робинсон, 47:34), 3:1 Светлаков (Слепышев, 55:43)

Вратари: Самойлов – Олкинуора

Броски: 44-42, в створ: 24-21

Штраф: 42-12