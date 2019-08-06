«Ссадина на носу? Ребята хорошо встретили!» ЦСКА выиграл первый матч межсезонья - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
06 августа 2019 22:00ХоккейКузютина Елена

«Ссадина на носу? Ребята хорошо встретили!» ЦСКА выиграл первый матч межсезонья

Чемпионы России снова вышли на лед и победили в первом матче межсезонья.

Чемпион прошлого сезона, ЦСКА, вернулся на домашний лед, чтобы сыграть первые матчи межсезонья. Соперником армейцев стал «Адмирал». Москвичи не стали шокировать своими результатами, как это сделали их одноклубники с Невы. Первый матч закончился со счетом 3:1 в пользу хозяев. У ЦСКА отличились Вей, Секач и Светлаков, у «Адмирала» – Кирилл Дьяков. После игры главный тренер армейцев Игорь Никитин рассказал о своих впечатлениях от увиденного на льду.

«ПРОЯВИЛИ ХАРАКТЕР. ЭТО ЗДОРОВО»

– Как вам сегодняшняя игра? Вроде товарищеская, а целых две драки было…
– Хоккей – мужская игра. Приставка «товарищеская» – это больше для официальности. Первый матч межсезонья, ребята допускали ошибки, где-то глупостей наделали, но все пока простительно. То, что проявили характер, это здорово.

– После сборов тяжело давалась игра?
– Во время предсезонки поиграть в хоккей – это определенная отдушина для ребят. Все соскучились по хоккею.

– В прошлом году игры против того же «Адмирала» сложились для ЦСКА неудачно. Эти матчи вообще имеют какое-то значение для подготовки команды?
– Я бы не сказал, что они не сложились. По-моему, мы проиграли по буллитам. То, что мы хотели увидеть на данном этапе подготовки – увидели. Проигрывать и выигрывать здесь можно по-разному, на предсезонке это особого значения не имеет. Самое главное – планомерная подготовка хоккеистов к сезону.

– Как оцените игру Иржи Секача? Будете так же использовать его в центре первого звена?
– У Секача было больше эмоций, чем у других, и это объяснимо – новая команда, ему хочется показать себя. С другой стороны, Иржи – уже давно известный игрок и уровень его мастерства нам знаком. Время и практика покажет, как мы будем использовать его дальше.

– Агент Ничушкина говорит о возможном возвращении игрока в КХЛ, а именно – в ЦСКА. Ждать его в армейских рядах?
– Сегодня вот Валеры не было. А дальше – посмотрим…

«НАДО АДАПТИРОВАТЬСЯ ПОД ФИНСКУЮ ПЛОЩАДКУ»

– Какие преимущества получил ЦСКА с переходом на финскую площадку?
– Не думаю, что именно мы получили преимущество. Мы – на финской, кто-то – на канадской… Нам надо адаптироваться под новый размер.

– Форвард Сергей Шумаков недавно сказал, что все знают, какой человек Игорь Никитин – за малейший прокол попадаешь на лавку. Может, ответите ему что-то?
– Я воспитан разговаривать тет-а-тет, а не через прессу.

– Чемпионов сложнее тренировать, чем тех, кто обидно проиграл финал и полон мотивации достигнуть главной цели?
– Через это надо пройти обязательно. Игры – это один из тех моментов, которые опускают с небес на землю.

СЕКАЧ: СОБАК ПОКА ОСТАВИЛ В ЧЕХИИ

В матче с «Адмиралом» на льду не было самых ярких звезд ЦСКА – Капризова, Григоренко, Сорокина… Но зато можно было понаблюдать за интересным приобретением красно-синих – Иржи Секач променял казанскую прописку на московскую. Выглядел он довольно уверенно – то и дело отвешивал сопернику добротных силовых, гол забил, подправив летящую от синей линии после удара Робинсона шайбу.

– Иржи, нравится ощущать себя армейцем?
– Конечно, хотя я пока в ЦСКА всего три недели. Конечно, с ребятами уже познакомились и притерлись друг другу. Думаю, что в сезоне мы станем еще ближе и будем отлично понимать друга и идти к общей цели.

– Победная шайба поможет быстрее влиться в коллектив?
– Да. Я счастлив, что смог забить.

– Показалось, что шайба в матче с «Адмиралом» не совсем шла в ворота, да и вообще – тяжеловато было…
– Первые игры всегда такие.

– Как вам Линден Вей и Сергей Толчинский в качестве партнеров?
– Я – пока новичок, мне нужно привыкнуть к партнерам, но надеюсь, что через пару игр, все будет отлично.

– Армейцы уже успели посвятить вас в свое братство? Были ли какие-то сюрпризы от хоккеистов ЦСКА, когда вы пришли в команду?
– Пока не успели, но, думаю, что они меня обязательно заставят что-то сделать.

– Освоились ли в Москве и привезли ли своих замечательных собак?
– Пока собаки с сестрой в Чехии. Я еще не успел снять квартиру, живу в гостинице. Как только у меня появится время, найду жилье и привезу всю семью в Москву.

КИСЕЛЕВИЧ: СМОТРЕЛ ХАЙЛАЙТЫ ЦСКА НА ХАКЕРСКИХ САЙТАХ

Если Иржи – настоящий новичок и ему только предстоит прочувствовать все тонкости армейского хоккея, то Богдан Киселевич – бывалый солдат. Вернувшийся в стан красно-синих, он появился после матча с довольно большой ссадиной на носу.

– Богдан, что с вами произошло? Бандитская пуля?
– Да! Ребята на тренировке хорошо встретили. Соскучились, наверное!

– А вы соскучились по ЦСКА?
– Есть такое чувство.

– Как вам в связке с Марченко? В игре он вам даже подножку успел сделать!
– И так постоянно! Но ничего, борюсь с ним пока что! А если серьезно, то здорово, что я снова в ЦСКА. Все мы соскучились по играм. Я словно никуда и не уходил.

– Следили за ЦСКА в прошлом сезоне? Может победу отмечали?
– Следил за хайлайтами, смотрел их на хакерских сайтах. Очень радовался за ребят, что они подняли Кубок Гагарина над головой. Но сам я не отмечал.

– Переход на финскую площадку – это хорошо?
– Думаю, что это позитивный момент. Зона стала больше, будет больше бросков, больше голов, акцент на атаку. Не будет катания в средней зоне. От этого выиграют и болельщики, и команда, нападающие…Вратари свою статистику опустят чуть-чуть!

– Вам нравится играть в атаке?
– Не скажу, в ЦСКА нельзя так говорить! – смеется Богдан. – Да конечно нравится! Атаковать всегда приятнее, чем обороняться. Главное – в своей зоне работу хорошо выполнить.

В среду – повторный матч.

ЦСКА (Москва) – «Адмирал» (Владивосток) – 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

Голы: 1:0 Вей (Попов, 0:30), 1:1 Дьяков (А. Стрельцов, В. Стрельцов, 39:59, бол.), 2:1 Секач (Вей, Робинсон, 47:34), 3:1 Светлаков (Слепышев, 55:43)

Вратари: Самойлов – Олкинуора
Броски: 44-42, в створ: 24-21
Штраф: 42-12

16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
05/08 21:30Футбол
Видео всех голов 4-го тура РПЛ «Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 4-го тура чемпионата России.
21/07 14:00Бокс
Пакьяо снова лучший в мире? Филиппинец победил небитого чемпионаФилиппинский боксер Мэнни Пакьяо одержал победу раздельным решением судей над американцем Китом Турманом и стал суперчемпионом мира по версии WBA в полусреднем весе.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
10/07 08:00Фигурное катание
Полина Цурская: Я все-таки пришла к Этери Георгиевне с цветами (эксклюзив)Фигуристка сборной России, завершившая карьеру в 17 лет, дала эксклюзивное интервью «Советскому спорту».
01/08 08:30Теннис
Шарапова опять возвращается! На следующей неделе Мария проведет новый турнирСнявшись в первом круге Уимблдона из-за травмы руки, Мария Шарапова не выступала более месяца. Но заявилась на предстоящие турниры – в канадском Торонто и американском Цинциннати.
24/07 09:00Бокс
Кто виноват в смерти боксера Максима Дадашева?«Советский спорт» анализирует действия всех лиц, принявших участие в поединке, который привел к смерти российского боксера Максима Дадашева.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
06/08 17:30Теннис
Почему Шарапова проиграла третий матч подряд. Что не так с Марией?Мария Шарапова провела первый матч после травмы руки, из-за которой снялась Уимблдона. Но не смола пройти во второй раунд турнира в Торонто.
12/07 15:00Фигурное катание
Гран-при-2019: Медведева разошлась с Загитовой, но попала под Трусову с КихиройЕсли посмотреть на состав турниров коммерческой серии в начале нового сезона, то быстро понимаешь: такого крутого Гран-при мы с вами еще не видели.
18/06 09:16Фигурное катание
Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.
26/07 17:00Теннис
Андрей Рублев круче четвертой ракетки планеты: россиянин обыграл ТимаВ четвертьфинале крупного турнира в Гамбурге Андрей Рублев на двух тай-брейках одолел австрийца Доминика Тима – четвертую ракетку мира и финалиста «Ролан Гарроса» последних двух лет.
01/08 13:00Хоккей
Выбьют ли россияне в межсезонье треть миллиарда долларов?Такого не было никогда: Америка этим летом буквально завалила русских деньгами! Артемий Панарин, Сергей Бобровский, Андрей Василевский заключили контракты на общую сумму в 227,5 млн долларов. Всего наши выбили из боссов клубов НХЛ почти 270 млн долларов.
06/08 10:00Футбол
Все трансферы «Спартака». Важнейшие – Цорн и Ходырев. Самый дорогой – ТилВозможно, подписанием Гуса Тила «Спартак» закрыл свой трансферный гештальт (употребляю понятные Томасу Цорну слова).
20/07 15:30ММА
Олейник пошел на восьмой десяток. В Сан-Антонио он попробует задушить мощного нокаутераСможет ли Алексей Олейник реабилитироваться за поражение в Санкт-Петербурге? Узнаем уже в это воскресенье.
06/08 20:30Футбол
Александр Мейтин: Не хотите, чтобы вас разували – не ходите на стадионДиректор РПЛ по безопасности и работе с болельщиками рассказал о взаимодействии лиги и МВД, перспективах замены полицейских на ЧОП и досмотре в Казани.
06/08 20:00Футбол
Александр Егоров: Безбородов готов отсудить и третье дерби. Это ж кайф!Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС прокомментировал самые резонансные решения арбитров в матчах четвертого тура премьер-лиги.
01/08 18:00Теннис
«Российский футбол – это скучно». Интервью с Даниилом МедведевымДаниил Медведев с победы начал выступление на турнире ATP в Вашингтоне – во втором раунде он нанес поражение американцу Бьерну Франтанджело. После чего дал интервью корреспонденту «Советского спорта», в котором рассказал о том, как начал заниматься теннисом, кого считает лучшим игроком и почему не следит за российской футбольной премьер-лигой.
23/06 21:00Фигурное катание
Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. 
25/07 13:30Бокс
Гибель Дадашева и другие трагедии на ринге. Полный список погибших боксеров«Советский спорт» вспоминает трагические истории, случившиеся со спортсменами на ринге.
05/08 19:00Хоккей
Сложный выбор между Сорокиным и Метсолой. Топ-5 голкиперов лигиФинн и россиянин еще год будут лучшими вратарями КХЛ.
05/08 21:00Футбол
Вячеслав Петкун: Не понимаю, почему Малком – чернокожий, а Эрнани – нетФронтмен знаменитой питерской рок-группы «Танцы Минус» по следам четвертого тура высказался о Малкоме, фанатах, омоновцах и агрессивной политике «Зенита» на трансферном рынке.
06/08 18:00Футбол
Шюррле – жадный, Малком – техничный. Разбор игры новичков «Спартака» и «Зенита»В минувшие выходные в РПЛ дебютировали два звездных новичка из Европы. У Шюррле было больше времени проявить себя, но намного сложнее задача.
05/06 11:00Фигурное катание
Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
05/08 13:30Хоккей
«Авангард» проиграл два матча в Сочи. Но это ничего не значитУ команды Боба Хартли не задался старт на Sochi Hockey Open.
20/06 14:30Фигурное катание
«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку.
05/08 20:00Теннис
Медведев рвется на Итоговый турнир. Россиянин сыграл шестой финал за два годаДаниил Медведев пробился в финал крупного турнира ATP в Вашингтоне. Правда, уступил в борьбе за титул – австралийцу Нику Кирьосу...
06/08 13:00Футбол
Гус Тил: Хотел играть в топ-клубе, а «Спартак» как раз таковым являетсяГолландский новичок «Спартака» дал интервью клубной пресс-службе.
Новости
22:01 Футбол «Аякс» сыграл вничью с ПАОК. Промес остался в запасе
21:49 Футбол Гол Бачинского принес молодежке «Зенита» победу над «Барселоной»
21:41 Арестован напавший на омоновца в Санкт-Петербурге болельщик
21:28 Футбол Клуб Хави упустил победу в плей-офф Азиатской лиги чемпионов
21:18 Футбол Артур Григорьянц: Удовлетворили ходатайство «Спартака» о переносе заседания по делу Понсе
21:13 Хоккей «Сибирь» обыграла чемпиона Финляндии в серии буллитов
21:00 Теннис Шарапова заняла седьмое место в рейтинге Forbes
20:34 Фигурное катание 13-летняя ученица Тутберидзе исполнила четверной тулуп в чистом виде (видео)
20:32 Теннис Александрова вышла во второй круг турнира в Торонто
20:29 Футбол Скандал в Лиге чемпионов: ПАОК второй год подряд устроил политическую провокацию (фото)
20:12 Футбол Данило прибыл в Турин (фото, видео)
19:56 Футбол «Арарат-Армения» уступил «Сабуртало» в Лиге Европы
19:43 Хоккей ЦСКА победил «Адмирал» в первом контрольном матче
19:40 Футбол Ринат Билялетдинов: «Спартаку» надо стабилизировать игру. Только так можно пройти «Тун»
19:30 Хоккей Россия обыграла Швецию на турнире в Словакии
19:28 Хоккей Семинар для юных хоккеистов посетил президент Владимир Путин
19:18 Футбол «Монако» объявил о переходе Агилара
19:08 Футбол «Вулверхэмптон» подписал Дадашова (фото, видео)
19:04 Футбол Тил на русском языке обратился к фанатам «Спартака»
18:52 Футбол Сержиу Консейсау: «Краснодар» – хорошая команда. Она показывает динамичный футбол
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика