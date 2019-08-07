Фетисов может спать спокойно. Клуб защитников-бомбардиров имени «братьев Губовых»

К сожалению, из 20 членов Клуба продолжают выступления только Никулин и Кольцов, но оба пока без контрактов. Кандидатами в члены Клуба являются Евгений Медведев – 92 шайбы, Дмитрий Калинин – 88, Андрей Марков – 85, Максим Чудинов – 79.

Представляем вашу вниманию список самых метких защитников-бомбардиров с учетом шайб как во внутренних соревнованиях, так и в международных.

Клуб защитников-бомбардиров имени «Братьев Губовых» – так в свое время называли прославленный дуэт великих защитников советского хоккея Николая Сологубова и Ивана Трегубова – создан в 1999 году как правопреемник Клуба Николая Сологубова в его прежнем национальном варианте. То есть в зачет идут шайбы защитников-бомбардиров, заброшенные в чемпионатах страны (СССР и России), в кубковых соревнованиях, в официальных и неофициальных матчах сборной, в европейских кубках (исключительно в отечественных командах), в официальных международных турнирах (МТ). При этом в рамках крупнейших МТ, утвержденных ИИХФ, учитываются матчи как с национальными сборными, так и с другими их участниками независимо от статуса.

Проходной балл в Клуб – 100 шайб.

Защитники-бомбардиры – явление уникальное. В момент создания Клуба в нем числились лишь 10 выдающихся мастеров. Несколько позже в результате архивных поисков и включения в реестр ряда международных турниров, Кубка СССР, межконтинентальных турниров, официальных и неофициальных матчей сборной в него вошли Иван Трегубов, Виктор Кузькин и Александр Рагулин. Сейчас в Клубе – 20 членов, а также 3 защитника-универсала. И это за всю 73-летнюю историю нашего хоккея!

Сразу хотелось бы отметить: у некоторых игроков прошлых лет из-за отсутствия информации не учтены ряд шайб. Это прежде всего «братья Губовы» – Сологубов и Трегубов, а также Рагулин и Кузькин. Всего двух шайб не хватает, чтобы войти в Клуб, прославленному защитнику ЦСКА и сборной СССР Владимиру Брежневу (57 – в чемпионате страны, 11 – в кубковых турнирах, 9 – в турнирах на приз газеты «Советский спорт», 17 – за сборную, 4 – в еврокубках). А ведь эти два недостающих гола он абсолютно точно забил! Только в чемпионатах СССР-1957/58 и 1959/60 не известны авторы 44 шайб ЦСКА! Надеемся, когда-то архивные поиски принесут результаты.

Увы, на протяжении многих лет пополнения Клуба не было. Повлиял распад Союза и массовый отток за рубеж всех наших звезд. В отличие от Клуба Всеволода Боброва, который относительно быстро оправился от этого шока, с Клубом «Братьев Губовым» все обстояло намного сложнее. Лишь архивные поиски и единичные шайбы первых возвращенцев (Ю. Федоров, В. Первухин) хоть как-то поддерживали жизнь Клуба. Однако после создания КХЛ положение в корне изменилось. Во-первых, отъезд в НХЛ сократился. Во-вторых, вернулись в родные пенаты опытнейшие С. Зубов, А. Житник, Д. Юшкевич, О. Твердовский, С. Озолиньш, Д. Калинин, А. Марков... Некоторые из них, а также Е. Медведев, кандидаты в Клуб «Братьев Губовых».

Все это привело к тому, что Клуб стал пополняться. В 2009 году Александр Гуськов стал 14-м членом, причем первым с момента образования Клуба действующим игроком. В сезоне-2011/12 в Клуб под №15 вошел Дмитрий Рябыкин («Трактор»). В сезоне-2012/13 Клуб пополнили сразу двое – капитан сборной России Илья Никулин («Ак Барс») и его одноклубник Денис Куляш.

В сезоне-2014/15 впервые в истории наших символических клубов и списков к «Братьям Губовым» примкнул иностранец. Канадец Кевин Даллмэн («Барыс») стал 18-м членом Клуба.

В сезоне-2016/17 в элите прописался Кирилл Кольцов («Трактор»), а в 2017/18 – Виталий Атюшов («Амур»).

В прошлом сезоне увеличили показатели Никулин – 9 голов («Динамо» М) и всего 172, Даллмэн («Барыс») – 5 и всего 144, Куляш – 2 («Северсталь») – 2 и всего 156, Атюшов («Амур») – 2 и всего 105 шайб.

Состав клуба