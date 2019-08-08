Россия идет за первым Кубком Глинки с 1995 года. Впереди финны

Сборная России до 18 лет завершила групповой этап Кубка Глинки/Гретцки – одного из самых престижных юниорских турниров планеты. На пути к полуфиналу подопечные Сергея Голубовича обыграли американцев, шведов и словаков.

100%-й результат настраивает болельщиков на оптимистичный лад. Россия не выигрывала этот турнир с 1995 года. В последнее время команда довольствуется лишь бронзой – эти медали россияне завоевывали в 2015, 2016 и 2018 годах.

Юниоры в последнем матче в группе встречались со Словакией. Игра получилась очень сложной.

Словаков удалось сломить только в овертайме

Голубович на заключительную встречу в группе против Словакии решил оставить в запасе вратаря Ярослава Аскарова – человека, благодаря которому команда одержала две победы. Тренер преследовал две цели: дать отдохнуть основному голкиперу, а также проверить его сменщика. Максим Моторыгин оказался не менее классным вратарем. В итоге он стал лучшим игроком матча.

Россияне довольно долго не могли забить, хотя и владели преимуществом. Команде постоянно чего-то не хватало в завершении. Конвертировать моменты в голы не получилось вплоть до конца второго периода. За 40 секунд до сирены Россия наконец-то реализовала большинство. Счет открыл Никита Буруянов.

Показалось, что после этой шайбы все пойдет по сценарию матча со Швецией. Тогда россияне также долго не могли забить, но когда первый гол наконец-то случился, «Тре Крунур» развалились.

Словакии очень помог перерыв. Соперник пришел в себя в раздевалке, добавил в скорости и заставил наших парней удаляться. Все это вылилось в гол защитника Оливера Фатула. Он также отличился в большинстве. Встреча перешла в овертайм в формате «три на три», где у России было преимущество за счет более высокого класса. Победная шайба Богдана Тринеева никого не удивила. Россияне выиграли все матчи в группе.

– Я доволен тем, что в целом у команды не было недонастроя. Правда, предельно собраны все равно были не все, поэтому в определенный момент мы перешли на игру в три звена, – сказал после матча Голубович.

Россия может обыграть финнов

До финала сборной России осталось сделать один шаг. На пути стоит команда Финляндии. Этот соперник не очень удобен для россиян, но он не выглядит непреодолимой преградой. «Суоми» были уничтожены канадцами (6:0), а именно «кленовые» являются главным раздражителем для нашей сборной.

Сложно сказать, какую тактику Финляндия изберет в полуфинальном матче. Возможно, финны попытаются закрыться, они это очень любят делать именно против России.

Матчи на Кубке Глинки показали, что будущий соперник россиян не всегда удачно проводит старт игр. Канадцы уничтожили финнов в первой половине дебютного отрезка встречи. Игра с чехами, которая завершилась разгромной победой «Суоми» (5:1), также на первых минутах складывалась не лучшим образом для Финляндии. В этом шанс россиян.

Особое внимание нужно обратить на то, что финны умеют играть во вторых периодах. Они с умом используют дальнюю скамейку. Причем у Финляндии на этот счет есть два плана: оборонительный или атакующий. Первый они реализовали в игре с канадцами (пропустили всего однажды), второй – с чехами (забили четыре гола). России необходимо быть аккуратной.

Сборную будут тащить Аскаров и Пономарев

Невозможно вновь не сказать о голкипере Аскарове и нападающем Василии Пономареве. Аскаров – лучший вратарь страны 2002 года рождения. О нем более-менее знают все, кто интересуется российским хоккеем. И если у кого-то из специалистов была доля скепсиса по отношению к этому игроку, то после Кубка Глинки сомнения пропали. Аскаров очень крут. Благодаря его игре Россия победила Швецию и не была разгромлена в первом периоде матча с США.

Пономарев – это новый Василий Подколзин для юниорской сборной. Игрок, о котором говорят все. Таланта в нем не меньше, чем в нападающем системы СКА. Он определяет игру в атаке России. Не смотрите на не самое большое количество очков. От Пономарева всегда исходит опасность. На его нейтрализацию соперники тратят очень много сил. Именно эти двое хоккеистов должны стать главными аргументами России в полуфинале.

Словакия U18 – Россия U18 – 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)

Голы: 0:1 Буруянов (Хуснутдинов, Мухамадуллин, 39:20, бол.), 1:1 Фатул (Хромяк, Лашак, 43:31, бол.), 1:2 Тринеев (62:55)

Вратари: Опатовский – Моторыгин

Броски: 32-20

Штраф: 6-10

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Кубок Глинки/Гретцки. Полуфинал

9 августа. 20:00 (мск). Россия U18 – Финляндия U18