Задачка для Крикунова. «Динамо» нужно найти баланс в составе

«Динамо» на предсезонке пока провело всего два матча. Оба – с «Торпедо». В первой встрече москвичи уступили (1:2), но затем на старте Кубка губернатора Нижегородской области победили автозаводцев (3:2).

Летом клуб в очередной раз испытал потрясение из-за смены юридического лица. Но касаться этой истории мы практически не будем. Хотя на комплектовании состава бело-голубых это отразилось. Команда стала слабее, поскольку не сумела сохранить Дмитрий Кагарлицкого.

Но при этом она не перестала быть претендентом как минимум на финал Запада. Звезды из «Динамо» никуда не делись. Да и во главе команды стоит самый опытный тренер КХЛ Владимир Крикунов.

Кагарлицкий – потеря, которую невозможно восполнить

Кагарлицкий – одна из двух звезд «Динамо» прошлого сезона. Его связка с Вадимом Шипачевым порвала КХЛ. Матчи бело-голубых нужно было смотреть во многом из-за этих хоккеистов. Волшебная игра Шипачева и Кагарлицкого позволила команде выйти в плей-офф после не самого яркого старта.

Различные слухи об уходе Кагарлицкого поползли сразу же после завершения сезона. В качестве претендентов на форварда назывались почти все топ-клубы лиги. Это не удивительно – на рынке не было хоккеиста сильнее. Гонку вооружений выиграл СКА, подписав контракт с Кагарлицким. Перед «Динамо» встала неразрешимая задача заменить ушедшего нападающего. Оказалось, сделать это невозможно.

Свободных хоккеистов с российским паспортом уровня Кагарлицкого на свободном трансфере не оказалось. Поэтому москвичи попытали счастье на рынке легионеров, пригласив Андре Петерссона. Вероятно, именно он станет партнером Шипачева в будущем сезоне. Швед – квалифицированный игрок, но вряд ли кто-то будет спорить, что Кагарлицкий куда более классный хоккеист. «Динамо» без него будет сложно. Команда очевидно стала слабее после ухода нападающего.

Шипачев и Петерссон уже показали себя

Крикунов действительно свел вместе Шипачева и Петерссона. В первом же своем матче на Кубке губернатора Нижегородской области парни соорудили гол в большинстве. Россиянин отдал передачу, а швед завершил ее броском. Этот гол помог «Динамо» обыграть «Торпедо».

Вероятно, такие комбинации болельщики будут часто видеть в будущем чемпионате. Классический диспетчер и классный снайпер – мечта любого тренера. Главное, чтобы Петерссона не подвело здоровье. Он очень подвержен травмам.

Переоценивать локальный успех связки пока не стоит. Сейчас идет предсезонная подготовка, все команды только входят в рабочий ритм. Да и «Торпедо» вышло на проигранный матч без своих лидеров – это также нужно учитывать.

Главная задача Крикунова

Совершенно точно Крикунов отлично подготовит команду к сезону. Легендарные баллоны и изнурительные кроссы никуда не делись. Крикунов всегда отдавал предпочтения именно этим упражнениям. Вряд ли «Динамо» ждет ужасный старт, который случился в прошлом году. Тогда команда провалила сентябрь и октябрь.

Но перед мэтром стоит более важная задача: найти баланс в составе. Год назад за Шипачевым и Кагарлицким в «Динамо» не было никого. Складывалось ощущение, что на площадке способны творить лишь одна тройка, остальные – таскают рояль.

Сейчас у Крикунова есть здоровый Максим Афиногенов, адаптировавшийся Микс Индрашис – вокруг этих ребят можно построить второе звено. Тем более, с Шипачевым и Петерссоном наигрывается Даниил Тарасов.

Совершенно точно для «Динамо» следующий сезон пройдет куда спокойнее. Крикунов не позволит команде провалиться в яму и легко выведет ее в плей-офф. Дальше – возможны варианты. Команде нужно подойти к играм на вылет сбалансированной. Это необходимо для того, чтобы не повторилась история прошлого Кубка Гагарина. Тогда ЦСКА закрыл Шипачева и Кагарлицкого, а за ними никого не оказалось.

Справится ли Крикунов с этой проблемой? Обычно для маститого тренера нет неразрешимых задач. Именно поэтому даже после ухода Кагарлицкого у «Динамо» есть шансы выступить лучше, чем в прошлом сезоне. Команда может всерьез претендовать на финал Западной конференции.

Матчи «Динамо» на предсезонке

«Торпедо» – «Динамо» – 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Голы: 1:0 Шредер (Аляев, 10:18), 2:0 Шенфельд (Шредер, Бочаров, 40:22), 2:1 Муранов (Круглов, 52:30)

Вратари: Линдбек, Тихомиров – Бочаров, Кузнецов

«Торпедо» – «Динамо» – 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)

Голы: 0:1 Михайлов (Муранов, 19:32), 1:1 Гончарук (Аляев, Бочаров, 34:09), 1:2 Петерссон (Шипачев, 34:57, бол.), 1:3 Ефремов (Моисеев, 38:28), 2:3 Шенфельд (Гончарук, Бочаров, 59:43)

Вратари: Линдбек – Бочаров