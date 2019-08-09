Суетиться Овечкину не надо – НХЛ на Олимпиаду-2022 поедет

На днях Александр Овечкин, агрессивно рекламирующий в эти дни НХЛ в Китае, шокировал североамериканскую общественность заявлением, что пока не решил, как поступит через два сезона, когда завершится контракт с «Вашингтоном». Все, дескать, будет зависеть от состояния здоровья. Сразу возникли спекуляции, что россиянин на сезон-2021/22 переберется в КХЛ ради пекинской Олимпиады-2022, которую он мечтает выиграть с детства.

У нас в редакции по этому поводу тоже разгорелись нешуточные страсти, и мнения разделились радикально. Мнение «нет» – ниже.

В блестящей карьере воспитанника московского «Динамо» остался всего один невыполненный пункт. Ну хорошо – два. Но тот первый, пожалуй, самый главный. Об этом мне много лет назад сказал Сергей Федоров, первый европеец в истории НХЛ, признанный самым ценным игроком сезона (в 1994 году). Я поймал на тот момент двукратного обладателя Кубка Стэнли в аэропорту Солт-Лейк-Сити перед Играми-2002. После обидного серебра Нагано-1998, конечно, все мы верили, что на сей раз золото не упустим. Тем не менее я спросил Сергея, а если опять пролетим, не будет ли он тогда считать свою жизнь в хоккее не полностью удавшейся. Ответ был утвердительным.

В активе Овечкина уже три золота чемпионата мира, золото молодежного ЧМ, Кубок Стэнли, а индивидуальных наград сильнейшей лиги мира просто не сосчитать. А вот олимпийских медалей нет вообще никаких, хотя участвовал в Играх трижды. Понятно, Пекин – последний шанс поколения Овечкина – Малкина – Радулова пошуметь, как раньше говорили, на главном турнире четырехлетия. Но надо ли ради этого разрывать отношения с НХЛ? Ни в коем случае! Хотя Гари Беттмэн по-прежнему молчит как партизан, многие шаги лиги недвусмысленно свидетельствуют о том, что НХЛ в Поднебесную пожалует.

Ну, сами посудите, если бы этот бескрайний азиатский рынок заокеанских барыг не интересовал, зачем бы они сейчас командировали в Китай свою самую яркую и узнаваемую звезду! Зачем летом 2016 и 2017-го «Бостон» проводил в Шанхае и Пекине хоккейные юношеские лагеря? Зачем в 2017-м лига впервые провела матчи в Китае, когда «Лос-Анджелес» и «Ванкувер» сошлись в двух предсезонных поединках в Шанхае и Пекине, а НХЛ организовала в столице Олимпиады-2022 трехдневный бесплатный обучающий хоккейный фестиваль для мальчишек? Зачем в прошлом году на пару игр предсезонки в Шэньчжэне и Пекине НХЛ делегировала «Бостон» и «Калгари»?

НХЛ собиралась десантировать свои клубы в Китае и этой осенью. Но вынуждена была отказаться из-за проблем с логистикой в связи с празднованием 70-летия КНР.

Словом, Александру не стоит беспокоиться. К тому же впереди переговоры между владельцами клубов и профсоюзом о новом коллективном соглашении. Очевидно, что игроки будут настаивать на том, чтоб параграф об участии НХЛ в Олимпиаде был отдельно прописан в договоре.

Ну а теперь о втором неисполненном пункте. Разумеется, речь о пресловутом снайперском Эвересте Уэйна Гретцки. Канадец тормознул на отметке 894 шайбы. У капитана «Вашингтона» на 236 меньше. К окончанию в 2021-м договора с «Кэпиталз» ему будет 35 лет. Какой, спрашивается, смысл куда-то срываться с насиженного места, где Александр Великий уже установил действительно вечный рекорд – десять сезонов с 45+ голами. Еще пять таких – и подвинься, «Великий»!