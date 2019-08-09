Оставаться Овечкину в гнилом коллективе – бессмысленно

Я согласен с мнением, что через три года НХЛ все-таки вернется на Олимпиаду и отпустит игроков в Пекин. Так что Овечкину нет никакого смысла приостанавливать карьеру за океаном и возвращаться домой, например, в родное «Динамо». А вот попрощаться с «Вашингтоном» в 2021 году по истечении 13-летнего контракта стоит.

Меня поразил последний плей-офф, когда уже в стартовом раунде «Кэпиталз» сложили чемпионские полномочия. И кому проиграли-то? «Каролине», которая впервые за 10 лет добралась до кубковой пульки! Хорошо, уступить в отдельной серии в НХЛ можно любому. Вон «Сент-Луис» приватизировал Кубок Стэнли, встретив Новый год на последнем месте в лиге. Весь вопрос – как уступить? И вот здесь к «Столичным» масса вопросов.

Овечкин не умеет играть в полнакала. Как и в победном Кубке Стэнли-2018, в сшибке с «Каролиной» он рвал, метал, топтал в каждой встрече от первой минуты до последней. В семи матчах – 4 гола и 5 передач; к результативности больше очка за матч все давно привыкли. Но лично я не устаю удивляться тому, что Александр Великий и хитует в «Вашингтоне» круче всех! 38 силовых приемов, в то время как у лидера – Ивана Барбашева – 87. Но он откатал за «Сент-Луис» на 18 матчей больше! Если брать средний показатель, то с 5,4 хитами за игру Ови – пятый в плей-офф-2019. Впереди малознакомые нашей аудитории люди – Мэтт Мартин («Айлендерс»), Уильям Карье, Брендон Пирри (оба – «Вегас»), Остин Уотсон («Нэшвилл»). Знаете, сколько эти персонажи набрали суммарно очков? Два?!

Русский капитан успевал везде, а его партнеры стояли и смотрели, что из этого получится. За исключением разве что первой пятерки. Кубковые рубки, как известно, время доселе невоспетых героев, бойцов второго эшелона. Однако из окопов за Ови никто из массовки так и не вылез. Ну и какой резон оставаться в таком гнилом коллективе?!

Ясно, что нынешний «Вашингтон» свой пик миновал и с каждым сезоном будет только деградировать. Тем более в следующем году заканчиваются контракты у двух ключевых фигур клуба – центрфорварда Бекстрема, лучшего подносчика снарядов для Ови, и вратаря Холтби. Далеко не факт, что оба останутся на Потомаке.

Зато можно не сомневаться, что, когда у Овечкина истечет срок обязательств перед Тедом Леонсисом, вариантов продолжения карьеры у 35-летнего суперснайпера будет множество. Хочешь – выбирай деньги, хочешь – команду с реальным потенциалом завоевать Кубок Стэнли.

Менять прописку – никогда не поздно! Бретт Халл и Рей Бурк подтвердят. Американец в 34 года перешел из «Сент-Луиса» в «Даллас» и сходу взял свой первый Кубок Стэнли, а затем через три сезона – еще один с «Детройтом». Знаменитый канадский защитник до 39 лет вовсе не знал других клубов, кроме «Бостона». Однако стоило Бурку перебраться в «Колорадо», как мечта тут же сбылась – на пенсию он ушел в обнимку с Кубком Стэнли.