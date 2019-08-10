Россия выиграла Кубок Глинки в финале с Канадой. Первый трофей за 24 года

Сборная России до 18 лет уверенно победила на Кубке Глинки/Гретцки. Этот турнир называют неофициальным чемпионатом мира. Именно на него Канада привозит топовый состав. Практически каждый год это оборачивается золотом для кленовых. Но не в этот раз.

Россия выиграла все три матча в группе, а затем в полуфинале уверенно одолела Финляндию. На пути к главному матчу подопечные Сергея Голубовича прихлопнули все топ-сборные мира. С россиянами не справились ни американцы, ни шведы, ни словаки, ни финны.

В финале Россию ждала Канада. Получился самый крутой матч турнира.

Пашин – новая звезда юниорского хоккея

Александр Пашин – запомните эти имя и фамилию. Дубль в ворота американцев, передача в матче со шведами, хет-трик в полуфинале с финнами. Никто не удивился, что форвард открыл счет в финале. Он ничуть не расстроился, что на второй минуте его оттеснили к борту во время хорошего прохода по флангу. Спустя несколько мгновений Пашину удался классный бросок после передачи Василия Пономарева.

Эта связка могла забивать еще. Канадцы не успевали за быстрыми форвардами россиян, а также откровенно не справлялись с прессингом соперника. Но реализация своих моментов – главная проблема сборной на этом турнире. Вместо того чтобы отправить Канаду в нокдаун, парни Голубовича транжирили шанс за шансом.

Это привело к тому, что Канада ближе к перерыву перехватила инициативу. В те минуты все внимание было приковано к Ярославу Аскарову. Голкипер сделал несколько выдающихся спасений и позволил команде уйти на перерыв, ведя в счете.

Второй период – самое сложное время для россиян в этом финале. По площадке пронесся ураган под названием «Канада». Соперник прибавил и заставил Россию удаляться. Североамериканцы реализовали первое же большинство. Отличился КуинтонБайфилд.

Характер и терпение сборной России

Когда в игре наметился перелом, свое слово вновь сказали лидеры сборной России. Канада была не против развить преимущество, много атаковала, но постоянно упиралась в Аскарова. Казалось, что россияне защищались из последних сил.

В этот нужный момент у Голубовича нашелся хоккеист, который сумел повести команду вперед. Василий Пономарев классно поборолся у борта, выехал на пятак и затолкал шайбу в ворота ДиланаГаранда.

После этой шайбы Россия окончательно отдала Канаде территорию и действовала строго на контратаках. Россияне очень по-взрослому ждали своих шансов– терпения этой команде точно не занимать.

Из контратаки вырос третий российский гол. Перехват, выход 2 в 2 – и Пашин оформил дубль! Этот парень провел выдающийся финал. Канаду хватило лишь на то, чтобы сократить отставание в счете. С остальными бросками справился гениальный Аскаров.

Россия победила на Кубке Глинки впервые с 1995 года. Это всего лишь четвертый успех страны на этом турнире. Последний раз в финале команда играла в далеком 2009 году, когда уступила канадцам, которые в общей сложности брали золото 22 раза.

Бронзу Кубка Глинки-2019 завоевали шведы. В матче за третье место они уничтожили Финляндию (5:1).

Аскаров, Пономарев и Пашин – будущее сборной России

Главные герои турнира – Аскаров, Пономарев и Пашин. Каждый из них внес весомый вклад в успех не только в финале. Эти парни были в порядке на протяжении всего Кубка.

Аскаров выдал гениальные матчи с североамериканцами. Вратарь тащил и в поединке с США, и в финале с Канадой. Его реакция – просто чудо. Он хладнокровен, здорово выбирает позицию и эффективен в ближнем бою. Голкипер обязательно станет основным в молодежной сборной России.

Статус лидера и вожака команды подтвердил Пономарев. Весь турнир он напоминал дирижера – так умело центрфорвард руководил своими партнерами по нападению. Его связка с Пашиным стала настоящим кошмаром для соперников. Эти форварды организовали львиную долю шайб россиян.

Но именно Пашин стал главным открытием турнира. Никто не ждал, что он будет лучшим бомбардиром команды. Форвард забил пять из семи голов сборной в плей-офф Кубка Глинки. Нападающий поразил всех своей скоростью и хорошей реализацией моментов. Россия обязательно должна сохранить эту связку для молодежного чемпионата мира, на котором Пономарев и Пашин точно сыграют.

Сборная России U18 – сборная Канады U18 – 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Голы: 1:0 Пашин (Пономарев, 03:45), 1:1 Байфилд (Маккленнон, Лапьер, 23:03, бол.), 2:1 Пономарев (28:09), 3:1 Пашин (Тютнев, 48:38), 3:2 Фуди (55:01)

Вратари: Аскаров – Гаранд

Штраф: 12 – 6