Марков способен помочь «Монреалю». Он заслужил права войти в историю клуба - Советский спорт
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12 августа 2019 15:01ХоккейСлавин Виталий

Марков способен помочь «Монреалю». Он заслужил права войти в историю клуба

В редакции «Советского спорта» мнения относительно неожиданного высказывания трехкратного чемпиона России разделились.

На прошлой неделе экс-защитник «Ак Барса» Андрей Марков в интервью канадской «Montreal Gazette» сенсационно заявил, что мечтает вернуться в «Монреаль», где за 16 сезонов провел 990 матчей, и завершить в «Канадиенс» карьеру. При этом 40-летний воспитанник воскресенского «Химика» уточнил, что готов рассмотреть предложения и других клубов НХЛ.

ОН ЗАСЛУЖИЛ ПРАВА ВОЙТИ В ИСТОРИЮ «КАНАДИЕНС»

Я познакомился лично с Марковым, жутко сказать, в феврале 1996 года. Тогдашний президент ФХР Валентин Сыч включил меня в состав делегации юношеской сборной на Турнир четырех в финском городке Форсса. Не помню, как мы тогда сыграли. Врезалось в память другое. В те безденежные времена возвращались в Москву на автобусе – около 20 часов в дороге. Команду возглавляли Владимир Шадрин и Сергей Гимаев. В пути они увидели у меня увесистый том итоговой статистики, подготовленный Томом Рачунасом, и попросили посмотреть. Ребята увидели, и труд моего лучшего финского друга пошел по рядам.

Минуют 30 минут, час, два, три, а буклет ко мне все не возвращается. Я уже забеспокоился. К статистике тогда, в отсутствие интернета, относился крайне ревностно. Думал, кто-то решил умыкнуть мою святыню. Обернулся назад. А она, оказывается, у Маркова застряла! Андрей скрупулезно изучал каждую страницу и указал мне на ряд неточностей. Указал абсолютно обоснованно. Вот это да, улыбнулся я про себя, 17-летний парень короля хоккейной цифири Европы сделал!

Это сложившееся у меня тогда впечатление рассудительного не по годам трудяги, на первом месте у которого не слово, а дело, Марков подтвердил всей карьерой в России и НХЛ. Незаменимый оплот обороны «Динамо» в чемпионские сезоны-1999/2000 и 2004/05. Таким он после возвращения из НХЛ зарекомендовал себя и в «Ак Барсе»: в прошлом году сходу вернул Казани Кубок Гагарина. Похожая история в сборной. На ЧМ-2007 в Москве наглец Бергенхейм сломал Маркова в полуфинале, и мы продули финнам в овертайме. На ЧМ-2008 в Квебеке Марков доиграл до овертайма финала – и есть золото после 15-летнего перерыва!

В Монреале в хоккее знают толк, пожалуй, как нигде в мире. Грязь, подлость у франкоязычных ледовых мушкетеров априори исключалась. Ценились прежде всего мастерство, красота и джентльменство. Потому в Монреале всегда был безумно популярен Валерий Харламов. Но и легенды «Канадиенс» - Ларри Робинсон, Ги Лефлер, Жан Беливо, Морис Ришар, Серж Савар выделялись именно игровым интеллектом, но никак не грубостью или неспортивными штучками.

Марков по всем клубным параметрам идеально подошел «Монреалю». Иначе он никогда не отыграл бы здесь 16 сезонов, неоднократно получая тяжелейшие травмы, порой грозившие даже инвалидностью. Тем не менее клуб терпеливо ждал, когда россиянин вылечится, и возвращал его в основу.

В 2017 году Андрей не договорился с «Канадиенс» о новом контракте и вернулся в Россию. Оба сезона без россиянина «Монреаль» не попал в плей-офф. Марков способен помочь команде вернуться в кубковую пульку, а главное – он всей жизнью в хоккее заслужил, чтобы именно в «Канадиенс» сыграть 1000-й матч в НХЛ. Таковых в более чем вековой истории прославленного клуба пока лишь пятеро.

Марков мечтает вернуться в НХЛ. Зачем «Монреалю» брать игрока, давно едущего с ярмарки

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