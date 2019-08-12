Марков мечтает вернуться в НХЛ. Зачем «Монреалю» брать игрока, давно едущего с ярмарки - Советский спорт
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12 августа 2019 15:00ХоккейСергеев Иван

Марков мечтает вернуться в НХЛ. Зачем «Монреалю» брать игрока, давно едущего с ярмарки

На прошлой неделе экс-защитник «Ак Барса» Андрей Марков сенсационно заявил, что мечтает вернуться в «Монреаль».

При этом 40-летний воспитанник воскресенского «Химика» уточнил, что готов рассмотреть предложения и других клубов НХЛ.

В редакции «Советского спорта» мнения относительно неожиданного высказывания трехкратного чемпиона России разделились.

ЗАЧЕМ БРАТЬ ИГРОКА, ДАВНО ЕДУЩЕГО С ЯРМАРКИ

При всем уважении к Андрею Викторовичу, в 40 лет поздно заново покорять сильнейшую лигу планеты. Тем более что НХЛ в XXI веке после введения потолка зарплат и кардинальных изменений правил стала лигой молодых. Ценится превыше всего – скорость, а пресловутые пиджаки, задержки-захваты и даже мельницы ушли навсегда в прошлое.

Да, Марков – знаковая фигура для «Канадиенс». Больше него за команду отыграли только Анри Ришар (1258 матчей), Ларри Робинсон (1202), Боб Гейни (1160), Жан Беливо (1125), Клод Прово (1005). Но все они – многократные обладатели Кубка Стэнли. Прово – девятикратный чемпион НХЛ, Беливо – 10-кратный, а младший брат Мориса «Ракеты» Ришара – и вовсе рекордсмен лиги с 11 викториями. У Робинсона – «только» шесть Кубков Стэнли, но он – лучший за все времена по полезности – плюс 722. Для сравнения: у Бобби Орра, идущего вторым – плюс 582, у Рея Бурка – плюс 527, у Уэйна Гретцки – плюс 520.

При Маркове «Монреаль» семь раз вообще в плей-офф не пробился! Максимум, чего сумел добиться – доковылять в 2014 году до финала конференции, где был нещадно бит в серии из шести матчей «Нью-Йорк Рейнджерс». Что касается показателя полезности россиянина в «Канадиенс» за 16 сезонов, то суммарно он не достиг и сотни – плюс 64, а в плей-офф и вовсе отрицательный – минус 7. Даже у Антона Волченкова, проведшего большую часть карьеры в скромной «Оттаве», плюс/минус выше – плюс 73.

Все это говорю к тому, что, несмотря на солидный стаж Маркова в «Монреале», для команды он по гамбургскому счету ничего не сделал. Классический, словом, случай первого парня на деревне. Так какой резон возвращать его в клуб?! Если два года назад с ним не смогли договориться, то есть россиянин попросту оказался «Монреалю» не нужен, с какого перепуга канадцы должны его подписывать сейчас? Постаревшего на пару лет. Сдавшего даже в «Ак Барсе»: 33 (5+28) очка в регулярке-2017/18 и 14 (2+12) – в регулярке-2018/19, плюс 5 – в Кубке Гагарина-2018 и минус 5 – в Кубке Гагарина-2019.

Ну да, можно устроить на домашней арене пышную церемонию празднования гипотетического 1000-го матча русского «Генерала», как прозвали воскресенца за океаном. Выдавить из сентиментального болельщика слезу. Но толку-то?! Через день об этом никто не вспомнит. Франкозычному народу, как любому другому, нужен результат! Ждать его от разменявшего в прошлом году пятый десяток суперветерана, к тому же подверженного травмам, не приходится. Даже если заключить с ним однолетний контракт - только командную химию разрушить. Куда логичнее и надежнее оставшиеся под потолком зарплат «Монреаля» четыре с лишним миллиона долларов пустить на перспективного игрока, пик которого впереди.

Марков способен помочь «Монреалю». Он заслужил права войти в историю клуба

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