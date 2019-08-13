Кучеров и Василевский станут легендами. Сборная мечты следующего десятилетия - Советский спорт
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13 августа 2019 10:13Хоккей

Кучеров и Василевский станут легендами. Сборная мечты следующего десятилетия

«Советский спорт» составил сборную игроков будущего десятилетия.

Североамериканский канал TSN составил символическую сборную на следующие десять лет. По версии зарубежных экспертов, главными игроками НХЛ с 2019 по 2029 год будут хоккеисты «Тампы-Бэй» Андрей Василевский и Никита Кучеров. Россияне попали в команды сразу двух обозревателей. Впрочем, как и Коннор Макдэвид из «Эдмонтона».

А вот остальные позиции у главных обозревателей телеканала разнятся. Кто-то включил Расмуса Далина («Баффало»), Виктора Хедмана («Тампа-Бэй») и Давида Пастрняка («Бостон»), а кто-то считает, что зажигать за океаном будут Сет Джонс («Коламбус»), Тома Шабо («Оттава») и Леон Драйзайтль («Эдмонтон»).

«Советский спорт» решил составить свою версию будущих легенд НХЛ. Внимание, будет много россиян.

АНДРЕЙ ВАСИЛЕВСКИЙ, ВРАТАРЬ

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Василевский уже уверенно входит в топ-3 вратарей мира. По итогам минувшего сезона 25-летний голкипер получил «ВезинаТрофи» – приз лучшему вратарю чемпионата. Причем голосование россиянин выиграл очень уверенно. Недавно он подписал восьмилетний контракт с «Тампой» на 9,5 миллиона долларов за сезон. Включение Василевского в такую сборную – не аванс. Вратарь еще до конца не реализовал свой сумасшедший потенциал.

В ближайшее время «Тампу» ждет перестройка, она вряд ли будет самой стабильной командой лиги. Поэтому Василевскому будет тяжелее штамповать победы. Но вряд ли это каким-то образом скажется на уровне игры вратаря. Он способен вытаскивать матчи даже без видимой помощи полевых игроков.

РАСМУС ДАЛИН, ЗАЩИТНИК

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Шведскому игроку обороны всего 19 лет, а он уже является лидером обороны «Баффало». В своем первом сезоне в НХЛ Далин набрал 44 (9+35) очка в 82 матчах. Пока у него есть проблемы при выполнении прямых обязанностей, но это неудивительно. Далин зачастую выходит против топ-звеньев соперника. Дайте парню время, чтобы освоится в НХЛ.

История шведа чем-то напоминает ту, что случилась с Макдэвидом. Разве что масштаб раскрутки был разным. О Далине знали более-менее все хоккейные болельщики и специалисты еще до того, как он провел первый матч в НХЛ. На своей дебютной Олимпиаде швед также сыграл еще до переезда за океан.

ИВАН ПРОВОРОВ, ЗАЩИТНИК

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О 21-летнем парне из Ярославля также стали говорить задолго до его дебюта в НХЛ. Проворов разрывал юниорские лиги Канады, набирая больше очка в среднем за игру. При этом его сложно было назвать полузащитником. В обороне юный Проворов был безупречен.

Никто не удивился, что его забрали высоко на драфте – под седьмым номером. «Филадельфия» вряд ли об этом пожалела. Да, у Проворова не задался контрактный год, но есть уверенность, что в будущем сезоне россиянин поправит свою не самую лучшую статистику. У него есть все, чтобы стать для НХЛ фигурой, сравнимой с Сергеем Зубовым, которого недавно ввели в Зал хоккейной славы.

НИКИТА КУЧЕРОВ, НАПАДАЮЩИЙ

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Снова повторимся за зарубежными коллегами, но иначе нельзя. В последние два сезона Кучеров стал не менее обсуждаемым хоккеистом, чем Макдэвид. Номинации и победы в голосовании за «Харт Трофи», бомбардирские рекорды и уникальный стиль игры. Кучерова уже сейчас можно записывать в легенды.

Россиянин очень фанатично подходит к своему делу. Ежедневно он пытается улучшить свою игру. Возможно, Кучеров и не будет из года в год бить различные достижения, но этого и не нужно, чтобы стать великим. Если форвард не упадет ниже своего космического уровня, то место рядом с выдающимися игроками всех времен ему обеспечено.

КОННОР МАКДЭВИД, НАПАДАЮЩИЙ

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Без Макдэвида такие рейтинги никогда не обходятся. Вы знаете этого парня еще с того времени, когда он был 14-летним подростком. По непонятной причине он уже сейчас затмил Сидни Кросби. Пока это больше похоже на грамотный маркетинг, чем на реальное положение дел.

Но нельзя не оценить высочайший уровень Макдэвида. Это понятно любому человеку, который видел хотя бы пару матчей канадца. Парень умеет на площадке все и постоянно становится еще лучше. Для НХЛ в ближайшие 10-12 лет он точно будет главным игроком.

ОСТОН МЭТТЬЮС, НАПАДАЮЩИЙ

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Очень странно, что никто из TSN не включил Мэттьюса в свой список. 21-летний обладатель «Колдер Трофи» ураганом ворвался в НХЛ, оформив покер в своем первом матче. По статистике у Мэттьюса все неплохо, он регулярно набирает по 60-70 очков за сезон.

Но это лишь только начало. Мэттьюс обладает всем необходимым набором навыков, чтобы каждый год выбивать под 100 очков. Сумасшедший бросок, видение площадки, голевое чутье – сложно найти слабые черты у американца. Космическая результативность не за горами.

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