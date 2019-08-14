«Магнитка» провела лучшую селекцию в КХЛ. Она идет за Кубком Гагарина

«Металлург» – главный претендент на финал Кубка Гагарина от Востока. Команда здорово усилилась летом и уже начала подтверждать свой статус. На Кубке губернатора Челябинской области уральцы стартовали с двух побед над «Северсталью» (2:1) и сборной Кубка губернатора (3:1). Однако в решающем матче за первое место «Магнитка» уступила «Трактору» (0:3).

ТРАНСФЕРЫ С ПРИСТАВКОЙ СУПЕР

Размышляя о перспективах ЦСКА, СКА, «Авангарда», «Локомотива» и «Автомобилиста», все забыли, насколько крутую селекцию провел «Металлург». Генеральный менеджер уральцев Геннадий Величкин нашел в бюджете клуба круглую сумму и подписал сразу несколько топовых игроков.

Брэндон Козун, Андрей Локтионов, Эрик О’Делл, Егор Яковлев – это очень приличные хоккеисты, которые теперь будут защищать цвета «Металлурга». Не забываем про Пола Постму, Владимира Галузина, Дениса Паршина и Станислава Галимова. Все они также пополнили «Магнитку» летом.

А еще в «Металлурге» остались Сергей Мозякин, Евгений Бирюков, Василий Кошечкин, Алексей Береглазов, Виктор Антипин и другие звезды команды. У «Магнитки» на бумаге лучший состав на Востоке КХЛ. По именам он выглядит фантастически.

За селекцию «Металлургу» можно поставить «пять с плюсом». Уральцы, совершив контрольную закупку, не приобрели никого лишнего. Они залатали дыры в команде, поменяли легионеров и сделали свой состав глубже.

«МАГНИТКЕ» ВАЖНО ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С СОЧЕТАНИЯМИ

Но в таком изобилии новичков есть одна проблема. Главный тренер «Металлурга» Йозеф Яндач будет не только постоянно находиться под громадным давлением. Теперь ему каким-то образом нужно разобраться со всем этим набором классных хоккеистов.

Задача номер один: определиться с ролью Мозякина. Ему уже 38 лет. Скорость лучшего снайпера отечественных чемпионатов уже оставляет желать лучшего. Ему необходимо найти центра, который сможет скрыть недостатки нападающего. Например, не самую лучшую игру в обороне. Двужильного Яна Коваржа в команде давно нет, поэтому Яндачу предстоит решить эту проблему.

Сейчас тренерский штаб использует Мозякина в третьем звене – вместе с Галузиным и Паршиным. Экс-центру «Торпедо» придется выполнять черновую работу за партнера.

– Означает ли звено Мозякина с Галузиным и Паршиным, что у него будет новая роль в команде? Мы обсуждали это с Сергеем. Объяснили ситуацию: у нас команда должна быть четырех звеньев. Никто не скрывает и не отрицает, что Сергей – большой мастер. Но результат должны делать все четыре звена, – сказал тренер «Магнитки» Виктор Козлов.

КАКОЙ КРЕДИТ ДОВЕРИЯ У ЯНДАЧА?

Магнитогорских болельщиков до сих пор напрягает кандидатура Яндача. Во-первых, в прошлом сезоне команда выступала нестабильно. Во-вторых, чешский специалист поставил команде игру, к которой фанаты не привыкли. «Магнитка» и правда была очень вязкой и местами скучной. Но это вкусовщина, кому-то нравится такой хоккей.

В-третьих, противники Яндача напоминают, что он в своей карьере как главный тренер ничего толком не выиграл. А без победного опыта наставника «Металлургу» якобы сложно будет забрать себе Кубок Гагарина.

Сейчас Яндач попал в сложную ситуацию. Ожидания болельщиков – сверхвысокие, давление со стороны руководства – запредельное. Команда – сильная по именам, но работающий механизм еще предстоит построить. Что будет, если у чеха не все получится на старте сезона? Как отреагирует Величкин? Он больше других ждет хорошего результата, поскольку в межсезонье потратил круглую сумму на игроков.

Следить за «Металлургом» будет очень интересно. Команда всерьез нацелилась взять очередной Кубок Гагарина. Летние приобретения пока сулят «Магнитке» как минимум славный поход за трофеем. Но исключать провала также нельзя. В этом случае, правы окажутся те, кто не верил в Яндача.

«Северсталь» – «Металлург» – 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

Голы: 0:1 Любимов (29:41), 0:2 Мозякин (Верещагин, 36:10), 1:2 Вовченко (Шулак, Гераськин, 44:54)

Вратари: Хакимов – Кошечкин

Сборная Кубка губернатора – «Металлург» – 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Голы: 0:1 О’Делл (Буйницкий, Верещагин, 23:34), 1:1 Шепелев (Господынько, Шабанов, 42:49), 1:2 Буйницкий (Дронов, Козун, 50:59), 1:3 Матушкин (59:18, п.в.)

Вратари: Хакимов – Галимов

«Трактор» – «Металлург» – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Голы: 1:0 Томас (Виртанен, 39:46), 2:0 Подкорытов (Карлин, Бэйлен, 42:22), 3:0 Кручинин (Попов, Глинкин, 54:27)

Вратари: Демченко – Кошечкин