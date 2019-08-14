Скудра заведет «Трактор». Челябинск должен пошуметь в плей-офф - Советский спорт
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14 августа 2019 19:51ХоккейКостяев Иван

Скудра заведет «Трактор». Челябинск должен пошуметь в плей-офф

Роман Челябинска и Петериса Скудры обещает быть очень интересным.

Главным итогом Кубка губернатора Челябинской области стала не победа «Трактора», а феноменальная игры команды Петериса Скудры в обороне. Она ни разу не пропустила в равных составах. Если общий успех челябинцев на домашнем турнире прогнозировался, то классные действия в защите стали откровением.

Скудра после завершения матча с «Металлургом» сказал, что ноль пропущенных голов в формате «пять на пять» его очень порадовали. Это значит, что команда стала понимать тактику тренера. Достижение «Трактора» еще ценно тем, что хоккеисты находятся под сумасшедшими нагрузками. В таких условиях практически нереально избежать шайб в свои ворота. Однако «Трактору» это удалось.

Скудра сделает «Трактор» другим

Выбор Скудры на должность главного тренера «Трактора» многих удивил. Он – отличный тренер, в этом нет никаких сомнений. Но к его тактике в Челябинске не привыкли. Давление, постоянная борьба, игра на грани фола, минимум импровизации – словом, тот рельсовый хоккей, который все знают.

Челябинск же привык к другому. Идеалы «Трактора» даже при Анваре Гатиятуллине оставались довольно романтичными – сказывается успешная работа в клубе ныне покойного Валерия Белоусова. При нем команда играла в атакующий, а главное – красивый хоккей. Даже Гатиятулина критиковали за скучные матчи и повернутость на обороне. Но представить «Трактор» прямолинейной машиной болельщики не могли даже в страшном сне. Однако именно такой им виделась родная команда, когда появилась новость о назначении Скудры.

Тренер быстро успокоил хоккейный Челябинск, сказав, что многое переосмыслил за время паузы в работе. Скудра заявил, что хочет изменить свою тактику. Похоже, он не соврал. Конечно, он никуда не уйдет от жесткого хоккея. Даже на предсезонном турнире «Трактор» показал хороший навык в части ведения борьбы.

Но если сравнивать новую команду Скудры с «Торпедо», где он проработал пять лет, то челябинцы стали куда чаще играть в пас. Стало меньше бездумных вбросов шайбы в чужую зону, меньше неподготовленных бросков. Хоккеисты стараются искать различные продолжения в атаке, в том числе, за счет игры через партнеров. Хоккей Скудры точно становится более разнообразным.

В Челябинск пришли качественные легионеры

Селекция – еще один важный момент, на который стоит обратить внимание. В Челябинск приехали классные легионеры. Чего стоят Лукаш Седлак из «Коламбуса» и Томаш Гика, имеющий опыт игры за «Вегас». На Кубке губернатора оба смотрелись неплохо. Но пока они лишь привыкают к новой для себя роли. Если за океаном эти парни были ролевиками, то в «Тракторе» иностранцы обязаны стать лидерами команды.

Неплохо смотрится Ессе Виртанен. Экс-защитник шведского «Ферьестада» круто провел последний сезон. На домашнем турнире Скудра пробовал его в большинстве, а также требовал чаще подключаться к атакам.

Возвращение Алексея Кручинина, трансфер Федора Малыхина – это также со знаком плюс. Кручинин должен вновь почувствовать, что такое игра в хоккей. В СКА не нашлось места в составе для форварда, в итоге он потерял целый год. Но в Челябинске, где совсем недавно у него все получалось, Кручинин должен обрести уверенность. Для Малыхина же представляется отличный шанс перезапустить карьеру после неудач в «Ак Барсе».

Потеря Виталия Кравцова не очень приятна, но не критична. Хотя бы потому что «Трактор» заранее знал, что сезон 2019/2020 молодой нападающий начнет в «Рейнджерс». А значит у клуба были возможности подготовиться к отъезду своего воспитанника.

Попадание в плей-офф не устроит Челябинск

В минувшем сезоне «Трактор» без вариантов уступил «Автомобилисту» в первом раунде плей-офф. Попадание в розыгрыш Кубка Гагарина само по себе было успехом для челябинцев. Теперь же задача-минимум для команды преодолеть первый раунд.

Скудра, крепкие иностранцы, кандидаты в сборную России, опытные ветераны, а также талантливая молодежь – неплохой сплав, чтобы пошуметь в КХЛ следующей весной. Если тренер до конца донесет до хоккеистов свои идеи, то на старте плей-офф с «Трактором» будет сложно. Челябинск вполне способен прихлопнуть кого-нибудь из топ-клубов и побороться за выход в полуфинал Востока.

Статистика матчей на Кубке губернатора Челябинской области

«Трактор» – Сборная Кубка Губернатора – 5:2 (1:1, 4:1, 0:0)
Голы: 1:0 Жиляков (Глинкин, Шолохов, 3:32, бол.), 1:1 Зиновьев (Шабанов, 15:33, бол.), 1:2 Захарчук (Алексеев, Грачев, 22:04, бол.), 2:2 Кручинин (Калинин, 22:50), 3:2 Кручинин (Малыхин, 26:58, бол.), 4:2 Карлин (35:31), 5:2 Коньков (Малыхин, Кручинин, 39:05).
Вратари: Федотов – Носов

«Трактор» – Северсталь – 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
Голы: 1:0 Косов (3:34, бул.), 1:1 Марковин (Вовченко, Хохлов, 24:46, бол.), 2:1 Подкорытов (Бэйлен, 46:28)
Вратари: Демченко – Подъяпольский

«Трактор» – «Металлург» – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Голы: 1:0 Томас (Виртанен, 39:46, бол.), 2:0 Подкорытов (Карлин, Бэйлен, 42:22), 3:0 Кручинин (Попов, Глинкин, 54:27).
Вратари: Демченко – Кошечкин (Галимов)

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