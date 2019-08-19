Лучший бомбардир МЧМ и талант из СКА. Они зажгут в будущем сезоне КХЛ

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Через пару недель стартует очередной сезон Континентальной хоккейной лиги. Болельщики вовсю обсуждают перспективы Дмитрия Квартальнова в «Ак Барсе», Алексея Кудашова в СКА или Крэйга Мактавиша в «Локомотиве».

Сможет ли Йори Лехтеря стать первым центром армейцев Петербурга, а Андре Петерссон заменить Дмитрия Кагарлицкого в московском «Динамо»? Все эти вопросы часто всплывают в разговорах, но не менее интересно поговорить о молодых игроках лиги.

Скажем сразу: мы считаем молодыми хоккеистами тех, кто сможет выступить за молодежную сборную России на грядущем чемпионате мира в Чехии. На МЧМ попадут игроки, которые родились в 2000 году или позже.

За клубы КХЛ еще в прошлом сезоне выступали несколько совсем юных игроков. «Локомотив», «Металлург», СКА и ЦСКА не боялись доверять игровое время 18-летним парням.

«Советский спорт» рассказывает о молодых хоккеистах, за которыми будет интересно последить в следующем сезоне.

Григорий Денисенко, нападающий

«Локомотив»

Денисенко триумфально провел предыдущий МЧМ. Девять очков позволили ему стать лучшим бомбардиром турнира. Пожалуй, именно турнир сборных стал самым ярким моментом сезона для форварда «Локомотива». Денисенко был лидером команды Валерия Брагина. На канадских площадках нападающий смотрелся очень здорово.

В КХЛ у него было много шансов проявить себя, но сделать этого фактически не получилось. В 25 матчах регулярки Денисенко набрал шесть (4+2) очков. Вы скажете, что это не самый плохой результат для парня 2000 года рождения, однако от нападающего в Ярославле ждали куда большего.

Скорее всего, Денисенко было сложно в схемах Квартальнова. Воспитанник «Локомотив» – типичный игровик, который умеет и любит делать классные передачи, а также контролировать шайбу. Система «вбросил – побежал» явно не для этого нападающего. Именно с тактикой ярославцев можно связывать не самую крутую статистику для человека, который был выбран «Флоридой» под 15-м номером драфта НХЛ.

Даниил Мисюль, защитник

«Локомотив»

Мисюль ворвался в КХЛ по ходу плей-офф. Квартальнов не побоялся бросить в бой совсем юного игрока в серии со СКА. Защитник определенно не разочаровал и даже успел отметиться голевой передачей.

Чем крут Мисюль? Это габаритный защитник, который умеет подключаться к атакам. В его арсенале есть хороший бросок, отличное катание и умение вести силовую борьбу. Для Мисюля не проблема «расколоть» соперника на чистом льду или протащить шайбу через всю площадку.

В «Локомотиве» ждут, что он сумеет заменить уехавшего в НХЛ Александр Елесина. Прямо сейчас кажется, что Мисюль – копия своего бывшего партнера по «Локомотиву». Самое главное, чтобы Мактавиш доверял молодому защитнику.

Василий Подколзин, нападающий

СКА

«Русский Макдэвид» с большим отрывом самый обсуждаемый молодой игрок страны. СКА активно пиарит своего нападающего. Его постоянно таскают по юниорским и молодежным сборным (Подколзин – 2001 года рождения), а также привлекают к матчам за все команды армейской системы.

В КХЛ ему довелось провести всего три встречи, в которых он не набрал очков. Пока его козыри не слишком котируются на взрослом уровне, но это неудивительно. Он еще слишком молод, чтобы сходу вписаться в СКА. В КХЛ ему никто не дает таскать шайбу и обыгрывать по два соперника, как это бывает на молодежном уровне. Но форвард обязательно адаптирует свою игру под взрослый хоккей.

Вообще Подколзину сейчас не позавидуешь. Его обсуждают по обе стороны океана. «Ванкувер», который выбрал форварда на драфте, ждет, что через пару лет он принесет реальную пользу команде. СКА надеется, что успеет до отъезда Подколзина использовать талант игрока на благо своей команды. Ожидания от нападающего очень высокие. Это определенно на него давит.

Данила Галенюк, защитник

СКА

Карьера Галенюка круто изменилась в сезоне 2017/2018, когда его из «Югры» выменял СКА. Тогда защитника называли самым талантливым игроком страны в своем амплуа. Бывший главный тренер армейцев Олег Знарок даже доверил молодому парню три встречи в КХЛ. Очков Галенюк не набрал, но зато почувствовал, что такое взрослый хоккей.

Однако Илья Воробьев в минувшем чемпионате Галенюка не жаловал. Ноль – именно столько матчей у защитника за основную команду в прошлых регулярке и плей-офф. В основном он выступал в Высшей хоккейной лиге.

Скорее всего, его время наступит в будущем сезоне. Он вполне может занять место седьмого защитника СКА. Галенюк – очень умный хоккеист. Защитник неплохо читает игру, а также способен грамотно действовать позиционно.

Все эти козыри вполне можно применить на взрослом уровне. Сейчас для него главное набраться уверенности в своих силах. Но в этом вопросе многое зависит от Кудашова. Будет ли новый главный тренер СКА доверять молодому парню?

Александр Романов, защитник

ЦСКА

Романов – самый сильный молодой защитник страны. В прошлом сезоне он стал важной частью ЦСКА (43 матча в регулярке) и выиграл с этой командой Кубок Гагарина. На МЧМ Романов также был лучшим среди партнеров по амплуа.

В этом защитнике подкупает универсализм. У него нет откровенно слабых мест. В своей зоне Романов действует жестко, цепко и грамотно с точки зрения тактики. Хоккеист легко убирает в борт соперников, внимательно действует на своем пятаке и блестяще приспосабливается к партнеру по паре обороны.

На МЧМ все увидели, что Романов способен закрыть позицию атакующего защитника. Он был волшебен в большинстве. Присмотритесь, какие решения принимает игрок в нападении. У него нет бездумных бросков или набросов. Если Романов берется за поддержку своей атаки, то делает это грамотно.

Никита Ртищев, нападающий

ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин в прошлом сезоне выделил Ртищеву 13 матчей в регулярке. Этого времени форварду хватило, чтобы забросить свою первую шайбу в КХЛ. Но назвать Ртищева новичком во взрослом хоккее язык не поворачивается.

Прошлый сезон он провел в фарм-клубе армейцев – команде «Звезда». В ВХЛ у него 41 матч и 20 (11+9) очков. Хорошая результативность для юного парня. Возможно, в следующем чемпионате Никитин будет чаще выпускать талантливого нападающего, а также позволит ему провести несколько матчей с топовыми партнерами, которые помогут форварду раскрыться. Представляете, как Ртищева мог бы прокачать Капризов?

Если прогресс нападающего продолжится, то он точно попадет на молодежный чемпионат мира. Габариты, задатки бомбардира – такой игрок пригодится сборной. Сейчас он в расширенном списке кандидатов.

Амир Мифтахов, вратарь

«Ак Барс»

Мифтахов – единственный голкипер в этом топе. После Кубка Глинки все говорят о Ярославе Аскарове, но он еще слишком молод для КХЛ. Мифтахов тоже юн по вратарским меркам, но у него есть шанс дебютировать в этом сезоне в составе «Ак Барса».

Наша уверенность, что это произойдет, основана на методике тренера Квартальнова, который в последнюю очередь смотрит в паспорт хоккеисту, когда хочет поставить того на матч. При нем голкипер «Локомотива» 21-летний Илья Коновалов стал лучшим новичком сезона, а 18-летний Даниил Исаев дебютировал в КХЛ.

Что помешает наставнику бросить в бой очередного молодого вратаря? Квартальнов точно не побоится этого сделать. Мифтахов уже готов провести 5-10 матчей в лучшей лиге Европы. Если это произойдет, то вратарь точно поедет на МЧМ в статусе первого вратаря сборной России. Тем более, он уже выступал за национальную команду на прошлом турнире.

Павел Дорофеев, нападающий

«Металлург»

Болельщики Магнитки называют Дорофеева самым талантливым молодым игроком команды за последние несколько лет. Перспективы форварда заметил и главный тренер Йозеф Яндач, который активно использовал нападающего в прошлом сезоне (27 матчей).

Дорофеев не подвел своего наставника – он забил, а также закончил регулярку с нулевым показателем полезности. Пока форвард еще сыроват для КХЛ, но уже сейчас видно, что у него много полезных навыков, которые можно использовать на взрослом уровне.

Нападающий выделяется контролем шайбы, поставленным броском и катанием. Яндач ценит в молодом форварде умение играть по заданию. Для чешского специалиста очень важно, чтобы хоккеисты следовали его тактике – вспомните, как доставалось за безграмотные действия Павлу Варфоломееву. Дорофеев же способен отрабатывать смены так, как просит того тренер.

Даниил Валитов, защитник

«Автомобилист»

В Екатеринбурге с Валитовым связывают большие надежды, поэтому в прошлом сезоне он успел поиграть в трех лигах. С молодежной командой «Авто» защитник дошел до финала Кубка Харламова, где уступил «Локо».

Валитов был лидером коллектива в плей-офф МХЛ. В остальных лигах ему пока очень сложно. Защитник не сумел набрать очков за четыре матча в ВХЛ и восемь – в КХЛ. У него также возникали проблемы при выполнении непосредственных обязанностей.

Пока ему катастрофически не хватает габаритов для успешного выступления за «Автомобилист». В остальном – талант защитника заметен невооруженным глазом. По стилю игры он чем-то напоминает Галенюка. Валитов не дает забивать соперникам за счет игры клюшкой и грамотного выбора позиции.