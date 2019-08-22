«Локомотив» провалил старт Кубка ЛЖД. Вчистую проиграл рижанам - Советский спорт
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22 августа 2019 12:30ХоккейКостяев Иван

«Локомотив» провалил старт Кубка ЛЖД. Вчистую проиграл рижанам

Пока у команды Крэйга Мактавиша есть проблемы.

«Локомотив» после не самого удачного SochiHockeyOpen, где команда потерпела два поражения, на Кубке ЛЖД должен был предстать практически в оптимальном составе и показать результат. Не то чтобы предсезонные матчи сильно важны, но победы являются хорошим бонусом к симпатичной игре.

В первом матче Кубка ЛЖД у железнодорожников не было ни того, ни другого. «Динамо» по делу победило (3:1), а «Локомотив» сыграл откровенно плохо. Тревогу бить пока рано, но некоторые моменты в игре ярославцев напрягают болельщиков.

УДАЛЕНИЯ

Несмотря на не самую вразумительную игру, «Локомотив» со старта матча был очень заведен. Множество удалений, драка Артема Ильенко – редко увидишь, когда команда действует агрессивно в предсезонных матчах.

Не очень понятно, почему игроки «Локомотива» допускали все эти нарушения. У команды только в первом периоде набралось 11 минут штрафа. Ярославцам пришлось даже поиграть в формате «5 на 3» – тогда они пропустили первую шайбу.

Крэйгу Мактавишу нужно срочно что-то делать с дисциплиной. Глупые и абсурдные удаления необходимо искоренить. Вероятно, наставник начал работу в этом направлении еще во время матча с рижанами. За два оставшихся периода у «Локомотива» набралось все две минуты штрафа.

ОТСУТСТВИЕ НАИГРАННЫХ СВЯЗОК

Первое звено «Локомотива» вчера выглядело так: Степан Санников – Антон Ландер – Павел Кудрявцев. Мактавиш поставил в первую пятерку классического чеккера, первого центра и молодого игрока. Не самый очевидный выбор для ударного сочетания, пусть и эти парни сотворили единственную шайбу в ворота «Динамо».

Пока совершенно непонятно, как будет выглядеть топ-6 «Локомотива». В Сочи наигрывались вместе Тай Ратти и Егор Аверин и Ландером в центре. Получалось у этих парней неплохо, но в Риге Мактавиш отказался от сочетания.

Кроме того, в составе «Локомотива» всего один матч сыграл Стефан Да Коста – это случилось еще в Сочи. В каком звене будет играть новичок? На какой позиции? Кто будет его партнерами? Ответы на эти вопросы остаются открытыми. Похоже, у Да Косты есть проблемы со здоровьем, иначе не совсем понятно, почему Мактавиш раз за разом оставляет нападающего в запасе.

Пока в «Локомотиве» лишь одна сформировавшаяся тройка. Николай Коваленко – Павел Красковский – Александр Полунин хорошо проявили себя на прошлом турнире. Но вряд ли это звено может претендовать на роль ударного. Тем более, Коваленко был хорош в предыдущем сезоне в связке с Георгием Ивановым и Артуром Каюмовым. Зачем искать добра от добра? Эти парни сыграны, они прекрасно понимают друг друга и вместе способны прогрессировать еще быстрее. Но пока Мактавиш не ставит их одно звено.

НЕ ЛУЧШАЯ ИГРА В ОБОРОНЕ

«Локомотив» летом усилил защиту подписанием контракта с Романом Савченко. Габаритный хоккеист пока только привыкает к новой команде, но у болельщиков уже есть претензии к игроку. Пока Савченко очень неповоротлив и медлителен. Возможно, это лишь болезнь предсезонки. Однако может оказаться так, что тренерскому штабу придется каким-то образом маскировать минусы игрока.

Оборона «Локомотива» в целом пока не выглядит монолитом, как это было при Дмитрии Квартальнове. В игре с «Динамо» третий гол случился после того, как защитник зачем-то решил выбросить шайбу через центр зоны. Естественно, произошел перехват, который привел к шайбе «Динамо». Это детская ошибка, их во взрослом хоккее быть не должно.

Железнодорожники позволяют соперникам слишком многое в своей зоне. Что соперники по сочинскому турниру, что «Динамо» чувствовали себя у ворот «Локомотива» очень вольготно. У них легко проходили передачи, а также было много свободного льда. Пока обороне Ярославля не хватает собранности и цепкости.

Но свет в конце тоннеля точно есть. Голкипер Илья Коновалов не собирается останавливаться в развитии. 21-летний вратарь – единственный, к кому нет никаких претензий по итогам игры с рижанами. Коновалов выручал своих партнеров и держал команду в игре. Вероятно, именно он будет первым вратарем «Локомотива» в будущем сезоне.

Повторимся, далеко идущих выводов делать не стоит. Все эти ошибки видит тренерский штаб и, скорее всего, исправит к старту чемпионата. Кубки Гагарина не раздают по итогам летних матчей.

Статистика

«Динамо» – «Локомотив» –3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Голы: 0:1 Кудрявцев (Санников, Ландер, 02:59), 1:1 Я. Берглунд (Эштон, Улльстрём, 18:54, бол), 2:1 Гегерис (37:01), 3:1 Улльстрем (Редлихс, 48:02).

Вратари: Гудлевскис - Коновалов

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