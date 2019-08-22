Олег Знарок, зачем вам столько ветеранов?

Первый период удивил долгим вкатыванием в игру обеих команд. Словно «Спартак» и ЦСКА впервые после каникул вышли на лед. Шайба гуляла от ворот до ворот без пауз и каких-либо острых моментов. За стартовые десять минут судьи лишь однажды остановили игру. А ведь красно-белые уже успели провести в межсезонье пять матчей и во всех праздновали победу.

Подозреваю, похожую картину нам придется наблюдать и по ходу регулярного чемпионата. КХЛ устроила невиданный в мировой практике эксперимент: клубы будут играть по сути по трем разным регламентам в зависимости от того, на какой арене идет матч. Ведь у коробок в наступающем сезоне официально разрешены три размера: привычный с шириной поля в 30 метров, финский – 28 и канадский – 26 метров. В «Мегаспорте», где столкнулись извечные противники и который был построен к чемпионату мира-2007, первый вариант. От него, как я понял, обе московские команды уже успели отвыкнуть.

Быстрее освоились, как это и положено по рангу, действующие чемпионы. Сперва забили коньком – по прежним правилам рефери и смотреть бы повтор не стали, а тут несколько минут взяли, дабы убедиться, что движение ногой было. Ну а затем распечатали Гудачека по всем правилам. Причем на реализацию численного преимущества армейцам хватило считанных секунд – очень легко Григоренко забил. Много вопросов как к полевым игрокам, так и чешскому вратарю «Спартака».

Показательно, что и все последующие шайбы красно-синие забрасывали почти без сопротивления. Капризов, Карнаухов и Попов - с пятака в полном одиночестве, Андронов - в касание в пустой угол после поперечной рассекающей передачи Мамина. И это были отнюдь не эпизодические провалы. Оборона подопечных Знарка выглядела на редкость рыхлой, центральная зона контролировалась крайне слабо, чем армейцы постоянно пользовались, прошивая тылы спартаковцев резкими передачами.

Красно-белые осознали, что оппоненты им не по зубам уже во втором периоде при счете 0:2. Успокоился и ЦСКА, и тут же получил оплеуху от Хохлачева и Талалуева. Первый пролетел пулей по флангу, а второй метнул с ходу в девятку. Сорокин даже среагировать не успел. Однако это был единственный проблеск в маневрах «гладиаторов» до 51-й минуты, когда Ганзл в сутолоке у ворот сократил разрыв до двух шайб - 2:4.

В целом новая команда Знарка сильно разочаровала. Да, она могла забить и больше двух раз, но общего впечатления это никак не изменило бы. Если ЦСКА, очевидно, играл в полноги и имел еще кучу шансов увеличить результат, регулярно убегая в отрыв «два в один» и «три в два», то спартаковцы бились на пределе. По крайней мере, я не увидел у них резервов для усиления игры. Что не просто не удивительно, а абсолютно закономерно.

Меня поразил состав «Спартака» - 13 человек разменяли четвертый десяток?! Ударная пятерка вообще только из них и состоит: Херсли и Карсумсу – по 33 года, Рылову – 34, Даугавиньшу – 31, Ганзлу – 30. Нет вопросов, опытные матерые мужики обязательно должны присутствовать в команде, но ни при каких обстоятельствах они не должны составлять большинство! На длинный сезон с турами через день – два сил им не хватит точно, а уж на плей-офф – тем более. А ведь, если я правильно понял, у красно-белых задача не просто попасть в Кубок Гагарина, а как минимум преодолеть первый раунд.