«Локо» повторил подвиг Баффало-2011. На глазах Путина

Кубок мира проводится в России в девятый раз. За всю историю в турнире приняли участие 43 команды из 15 стран – Австрии, Белоруссии, Дании, Казахстана, Канады, Китая, Латвии, Норвегии, Словакии, США, Финляндии, Чехии, Швейцарии, Швеции и России. Всего около 1500 тысяч игроков. Хозяева побеждали 6 раз, канадцы и шведы – по одному. В этом году за главный приз будут бороться 195 молодых хоккеистов из восьми государств.

Вот уже несколько лет партнером Молодежной хоккейной лиги выступает образовательный центр «Сириус», который был открыт фондом «Талант и успех» в 2015 году по решению Президента России Владимира Путина. А Кубок мира – одно из направлений их совместной работы.

- Из 25 заявленных на Кубок мира игроков «Локо» 15 прошли через «Сириус», - отметила руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева.

В церемонии открытия турнира приняли участие Путин, президент ИИХФ Рене Фазель, президент КХЛ Дмитрий Чернышенко, управляющий директор МХЛ Алексей Морозов.

- Мы приветствуем всех наших гостей, благодарим их за то, что приехали в Россию. У нас всегда по-особенному относились к хоккею. Великий тренер Анатолий Тарасов говорил об этом виде спорта, как о благородном соревновании – ловкости, скорости, интеллекта. Уверен, что и здесь команды покажут свои лучшие качества, - сказал Путин.

После этих слов он и Фазель произвели символическое вбрасывание.

- Я полюбил хоккей под впечатлением от победы нашей сборной на молодежном чемпионате мира в Баффало, - как-то признался Президент РФ. – В молодости мне доводилось вставать на коньки, но это занятие не понравилось.

Напомним, в финале МЧМ-2011 российская сборная, уступая перед третьим периодом канадцам 0:3, забросила пять шайб, победила и завоевала золотые медали. Капитан той команды Владимир Тарасенко в июне выиграл Кубок Стэнли.

В матче открытия «Локо» уступал канадцам 0:2, однако на последних секундах второго периода Максим Денежкин один гол отквитал, а после перерыва Кирилл Слепец и Илья Миронов еще дважды поразили ворота соперника. 3:2 – замечательная волевая победа, которая порадовала почетных гостей турнира – Премьера РФ Дмитрия Медведева, министра спорта Павла Колобкова, сенатора Вячеслава Фетисова…

После финальной сирены Путин заглянул в раздевалку победителей.

- Молодчики! Спасибо за красивый хоккей и хороший результат. Играйте как Слава Фетисов и Валера Каменский, и все у вас будет хорошо! – поблагодарил сильнейшую молодежную команду России главный болельщик России.

Кубок мира завершится в субботу, 31 августа.