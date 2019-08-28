«У меня не было конфликта с Хартли». Пелино – о прощании с «Авангардом» и новом сезоне

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Майк Пелино работает в КХЛ уже шесть лет. Он помогал Майку Кинэну и Илье Воробьеву выиграть Кубок Гагарина в «Металлурге», а Бобу Хартли – дойти до финала с «Авангардом». Пелино – возможно самый топовый ассистент главного тренера в КХЛ.

Теперь он будет работать в «Локомотиве» вместе с Крэйгом Мактавишем. Его переход в Ярославль из «Авангарда» очень удивил. «Советский спорт узнал у Пелино, почему ему пришлось покинуть Балашиху, а также о том, как ярославцы готовятся к сезону.

«Если бы сезон стартовал завтра, мы были бы в порядке»

- «Локомотив» провел второй для себя предсезонный турнир. Вы увидели улучшения в игре?

- Безусловно. Нам нравится направление, в котором движется команда. Тренеры также успели лучше узнать игроков.

- Над чем сейчас ведете основную работу?

- Мы сейчас работаем над тактикой. Я и Мактавиш – новые люди в клубе, поэтому нам необходимо начинать с нуля. На постановку команде своей системы игры требуется время. Мы прививаем тактику, в которой уверены.

- В этом году в КХЛ будут играть на трех площадках: европейской, финской и канадской. Как вам такое решение лиги?

- Это вызов для нас. Думаю, что это будет очень интересно. У болельщиков появится возможность увидеть разный хоккей. Через некоторое время КХЛ поймет, какая площадке лучше всего подходит для лиги.

- Сильно придется менять тактику от матча к матчу в зависимости от площадки?

- Не думаю, что потребуются глобальные изменения. Нужны будут лишь некоторые корректировки. На маленькой площадке все происходит быстрее. Так или иначе, перед каждой игрой ты делаешь изменения – в зависимости соперника. Теперь же придется еще вносить корректировки исходя из площадки.

- Крэйг Мактавиш говорил, что тактику для команды тренер выбирает исходя из набора игроков. Сейчас уже можно сказать, в какой хоккей будет играть «Локомотив» и за счет чего выигрывать матчи?

- Мы серьезно работаем над тем, чтобы хоккеисты выполняли игровое задание. Нам нужно убедиться, что мы – команда, которая играет с шайбой, а не без нее. Это займет какое-то время, но я уверен, что у нас все получится. Кроме того, в «Локомотиве» есть игроки, которые во время межсезонья в основном находились в сборных командах России. Это значит, что мы пока на 100% не сформировали состав.

- Как оцените физическое состояние команды?

- Если бы сезон начался завтра, то мы были бы в порядке. Однако «Локомотив» еще прибавит в физике в ближайшее время. У нас есть полторы недели, чтобы убедиться в готовности хоккеистов.

«Цель одна – Кубок Гагарина»

- Какие задачи вы ставите на старт чемпионата, кроме побед в каждом матче?

- Мы хотим быть командой, против которой соперникам будет сложно играть. Командой, которая будет радовать наших болельщиков и усердно работает друг для друга. Хоккеисты должны постоянно искать путь к успеху.

- В Западной конференции как обычно будет два фаворита – СКА и ЦСКА. Есть понимание, как обыгрывать эти команды в плей-офф? У них вообще есть слабые места?

- До плей-офф еще очень далеко. Нам просто нужно становиться лучше и лучше, работать над этим каждый день. Это мой седьмой год в лиге, я многое здесь видел. Например, когда фавориты не оправдывали ожидания. Нас совершенно не беспокоят ЦСКА и СКА. Самое главное, чтобы наша команда развивалась.

- Задача для «Локомотива» – Кубок Гагарина?

- Определено! Нет смысла играть, если не верить в итоговую победу. Это наша работа – сделать все возможное, чтобы выиграть кубок. В конце концов, есть только один чемпион и 23 команды, которые хотели бы им быть. Мне повезло быть частью двух чемпионских команд, и двух команд, которые дошли до финала за последние 6 лет. Каждый раз это была разная дорога.

«Мы довольны составом команды»

- Вы уже определились с основным голкипером?

- Решение пока не принято. Мы в восторге от игры Ильи Коновалова в прошлом сезоне. Он должен стать прекрасным голкипером. Александр Лазушин теперь играет в своем родном городе. Думаю, у него есть шанс показывать свой лучший хоккей в карьере. Кроме того, у нас есть молодой голкипер Даниил Исаев, который подает надежды. Пусть они доказывают тренерам, что могут быть номером один в «Локомотиве».

- Будете ли использовать в сезоне Исаева? В ходе предсезонных матчей вам не удалось увидеть его в деле.

- Я надеюсь, что он сможет играть в КХЛ. Он потрясающий молодой игрок. Я думаю, что тренеры сборной России пригласят его на молодежный чемпионат мира. Его перспективы еще зависят от того, насколько часто он будет находиться в клубе. Летом он с нами практически не тренировался.

- Болельщики «Локомотива» привыкли, что состав команды очень сильно меняется от матча к матчу. Как часто вы собираетесь проводить ротацию?

- Пока мы это не обсуждали. Тренерский штаб пытается найти сочетания, а также определить лидеров. Мы каждый день узнаем все больше и больше о наших игроках. Когда наступит 4 сентября, и «Локомотив» проведет свой первый матч – мы будем хорошей командой. В феврале, когда нам предстоит последний матч регулярки – мы будем очень хорошей командой.

- Вы довольны составом?

- Нам очень нравится наш состав. Клуб провел хорошую работу в последние годы и этим летом.

«Рад работать с молодежью «Локомотива»

- «Локомотив» имеет в составе множество молодых игроков. С ними сложнее работать, чем с опытными хоккеистами?

- Вне зависимости от того, молодые игроки или нет, они всегда стремятся к успеху. Они хотят становиться лучше, очень уважительно относятся к тебе. Еще заметил, как молодежь отдается тренировкам. Я рад работать с молодыми игроками «Локомотива».

- Из-за игр за сборную вы до сих пор не смогли оценить в контрольных играх Григория Денисенко и Даниила Мисюля. Какую роль вы для них видите?

- Вы правы, у нас не было возможности их увидеть в клубе, поэтому тренерскому штабу сложно так сходу назвать их роль. Я знаю, что Денисенко будет очень забивающим форвардом. Вопрос в том, как быстро он начнет набирать много очков. Мисюль себя прекрасно показал на тренировках. Он хорошо выступил за олимпийскую сборную России. Все будет зависеть от того, как они себя проявят на взрослом уровне. КХЛ – это лига сильных мужчин. К счастью, Денисенко и Мисюль идут в правильном направлении. Мы в восторге от их прогресса.

- В прошлом году у «Локомотива» сложилось молодежное звено Коваленко – Иванов – Каюмов. Мы увидим его в будущем чемпионате?

- Об этом рано говорить. Каюмов не играл с нами на первом турнире, он был в сборной. Нам нравится, как показывает себя Коваленко. Иванов также впечатляет. Возможно, Каюмову будет лучше выходить на лед с опытными парнями. Это же могу сказать об Иванове. Но пока мы думаем над тем, как лучше использовать этих парней.

- Часто собираетесь привлекать хоккеистов молодежной команды «Локо»?

- Отвечу ровно также: мы будем смотреть, как они развиваются. У нас есть 18 форвардов и 11 защитников в составе. Пока нам нужно определиться, кто войдет в сезон с основной командой.

«Мы не смогли прийти к соглашению с «Авангардом»

- Многие удивились, что вы решили покинуть «Авангард». Почему вы ушли из этого клуба?

- У нас был особенный сезон в «Авангарде». Я очень рад тому, чего нам удалось достичь. В конце года клуб и я не смогли прийти к соглашению. «Авангард» не предложил контракт, который бы заставил меня остаться в клубе. Мы не договорились по условиям. Затем мне позвонили из «Локомотива». Я обрадовался, когда узнал, что в Ярославль собираются позвать Мактавиша. Мне показалось интересным поработать с этим специалистом.

- Ходили слухи, что у вас возникли разногласия с Бобом Хартли. Это правда?

- Абсолютно нет. Мы с Бобом хорошо общались, наш тренерский штаб прекрасно работал. Мы – хорошие друзья. В этих слухах нет и доли правды. В прошлом сезоне у нас были великолепные отношения, и они продолжают таковыми быть.

- Долго думали над переходом в «Локомотив»?

- Это было достаточно быстрое решение. Я всегда уважал «Локомотив». Знаю очень много хоккеистов, которые выступали в Ярославле. Они всегда с теплотой отзывались о клубе. Макс Тальбо рассказывал, что «Локомотив» – это потрясающая организация. Я также хорошо знал погибшего Брэда Маккриммона. Словом, это было достаточно простое и быстрое решение.

- За что вы отвечаете в тренерском штабе?

- Сразу хочу сказать, что у нас великолепный тренерский штаб. Мы хорошо сработались, но до сих идет процесс разделения обязанностей. Нам нужно четко понимать, что каждый из нас может дать хоккеистам. В настоящий момент мы все делаем вместе.

- Вы знали Мактавиша до перехода в «Локомотив»?

- Нет. Несколько раз мы говорили по телефону об игроках. Он был заинтересован в некоторых хоккеистах, когда работал в «Эдмонтоне». Однако мы никогда не встречались. В первый раз я встретил Крэйга этой весной.

- Со стороны Мактавиш выглядит очень позитивным человеком. Какое впечатление сложилось у вас?

- У него огромный опыт, как у игрока, тренера и генерального менеджера. Мактавиш может многое дать нашим хоккеистам и всему «Локомотиву». Вы правы, он очень позитивный и энергичный человек. Подкупает его большой энтузиазм, а также ум. Крэйг очень хорошо находит контакт с людьми. Я знаю, что он проведет здесь отличную работу.

Майк Пелино

Родился 13 ноября 1959 года в Веланде (Канада)

Карьера тренера: Университет Брока – 1989-1997, молодежная сборная Канады – 1996-1997, «Спокан Чифс» (ассистент) – 1997-1999, Канада (ассистент) – 1999-2003, «Рйенджерс» (ассистент) – 2005-2009, «Сант-Антонио Рэмпэйдж» (ассистент) – 2009-2010, «Питерборо Питс» – 2010-2012, «Металлург» (ассистент) – 2013-2018, «Авангард» (ассистент) – 2018-2019, «Локомотив» (ассистент) – 2019 по н.в.

Достижения: Олимпийский чемпион (2002), чемпион мира (2003, 2004), Кубок Гагарина (2014, 2016).