Борис Майоров: «Спартак» со Знарком станет лучше - Советский спорт
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30 августа 2019 10:00ХоккейДомрачев Владислав

Борис Майоров: «Спартак» со Знарком станет лучше

1 сентября стартует чемпионат КХЛ. В преддверии матча за Кубок открытия двукратный олимпийский чемпион, капитан сборной СССР 1960-х Борис Майоров ответил на актуальные вопросы.

- Клубы-олигархи по-разному выступили на последних предсезонных турнирах. ЦСКА занял третьем место на Кубке мэра, СКА выиграл Мемориал Пучкова, «Авангард» же в Санкт-Петербурге уступил в трех матчах из четырех. «Магнитка» не сумела победить на домашнем Мемориале Рамазана. И это фавориты в новом сезоне?
- Нельзя делать выводы о силе и готовности команд за неделю до начала чемпионата. Все они находятся в разном физическом состоянии. Мы не знаем, как они готовились, тренировались, что у тренеров на уме. Чем, к примеру, можно объяснить разгром ЦСКА от «Витязя» 0:5? Абсурд! Нет, фавориты как были, так и остались. Это ЦСКА, Питер, укрепившийся «Металлург» и «Авангард» с его амбициями. Очень многое будет зависеть от укомлектованности и искусства тренеров.

- Ваш родной «Спартак» возглавил тренер-победитель Олег Знарок, четырежды признававшийся лучшим в КХЛ, трижды бравший Кубок Гагарина. После победы в контрольном матче над «Динамо» Олег Валерьевич вспомнил о «Сент-Луисе», завоевавшем в прошлом сезоне Кубок Стэнли. Способен ли Знарок вывести «Спартак» на новый уровень?
- Я не думаю, что он так сразу будет бороться за Кубок Гагарина. Как говорится, Москва не сразу строилась. Возглавив в свое время в ХК МВД, он в первом сезоне даже не вывел команду в плей-офф. А на второй – играл в финале. Говорили, «милиционеры» разбежались, чтобы прыгнуть подальше. Еще раз повторю, одного мастерства тренера недостаточно для решения серьезных задач. Нужны сильные игроки, состав. На отдельных отрезках «Спартак» способен оказать сопротивление любому сопернику, но на длинной дистанции регулярного чемпионата вряд ли у «Спартака» это получится. Что касается плей-офф, то здесь все возможно. Помнится, при Ржиге «Спартак» снял с пробега СКА, выигравший регулярный чемпионат. Причем всухую – 3-0. Посмотрим, как будет. На Кубке мэра игра «Спартака» особого впечатления не произвела. В матче с «Динамо» команда Знарка пропускала множество контратак «2 в 1», «3 в 1», что не характерно для современного хоккея. Кто-то говорит, что команда находилась под нагрузкой. Пора эти нагрузки снимать. И все-таки я абсолютно уверен, что «Спартак» будет лучше, чем в прошлом сезоне.

- Московское «Динамо» решительно обновилось. Сменилось руководство, много новичков. Бело-голубые выиграли два предсезонных турнира – в Нижнем Новгороде и Москве. При этом главный тренер команды Владимир Крикунов, говоря о задачах на сезон, хотел бы выступить не хуже, чем раньше. Так чего ждать от нового «Динамо»?
- Думаю, что «Динамо» будет стабильнее, чем раньше. Дело в том, что в прошлом сезоне Крикунов принял команду не с начала, а в ноябре. Ему пришлось ставить ее на ремонт по ходу пьесы. Сейчас он процессом управляет с самого старта подготовительного периода. В матче против «Спартака» мне «Динамо» понравилось. Есть баланс между атакой и обороной. Игроки не допускают вольностей. Главное – четко виден игровой рисунок. Как команда выходит из обороны в атаку. Результативно сыграли динамовцы в большинстве. Впрочем, такой прогресс откровением для меня не стал. С «Динамо» будет трудно всем.

Другой вопрос – кто заменит ушедшего в СКА Кагарлицкого, созидателя и завершителя. Петерссон? Или, как пришлось услышать после Кубка мэра, Яшкин? Нет, Яшкин – форвард другого плана, мощный, силовой, любящий сражаться под воротами, с подходящим опытом, но не бомбардир. Думаю, это усиление для «Динамо».

- Сейчас с подачи ИИХФ мы спешно переходим на зауженные площадки. Правда, не на всех аренах в КХЛ это можно осуществить чисто технически. Изменит ли соотношение сил в чемпионате переход на финские и канадские коробки?
- Считается, что игра на узких площадках станет фееричнее, интереснее. Не могу дать гарантии, что станет больше голов. Я говорил раньше и сейчас готов повторить: зрелищность хоккея зависит не от площадки, а от мастерства игроков. И как может нивелироваться разница в мастерстве команды на узкой коробке? Чушь! Игроки быстро приспособятся к новым размерам. Я часто выезжал за океан – и как игрок, и как тренер. Тогда там тоже играли на узких площадках. Но ни разу не слышал, чтобы тренеры Тарасов и Чернышев просили обратить на это внимание. Раз вышел – будь любезен, приспосабливайся. Если ты мастер – быстро приспособишься, а если подмастерье – извините. Устал слышать, что там другие углы обстрела для вратарей. Третьяк в Суперсерии-72 думал об этих других углах? Нет, конечно.

Фавориты и на узкой площадке останутся фаворитами, аутсайдеры – аутсайдерами.

- Про Евгения Кузнецова, дисквалифицированного ИИХФ на четыре года, говорят, что он опозорил страну. Другие считают, что форвард «Вашингтона» наказал сам себя. Оцените проступок Кузнецова.
- Я не очень хочу все это комментировать. Считаю, что это личное дело игрока. Пусть теперь пройдет курс лечения, чтобы избавиться от этой пагубной привычки. Она его может далеко завести. Говорите, знаменитый шведский защитник «Торонто» Берье Сальминг, игравший за сборную НХЛ на Кубке вызова-79, тоже баловался кокаином, получил дисквалификацию, потом повинился и был включен ИИХФ в сборную столетия? Это произошло около 40 лет назад, тогда не было такого контроля со стороны антидопинговых служб.

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