Григорий Денисенко: Краги еще не сбрасывал, но могу

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Григорий Денисенко – один из самых ярких молодых игроков МХЛ и молодежной сборной России. Да и в КХЛ уже успел заявить о себе – на мой взгляд, он очень вписывается в ярославский «Локомотив» - команду, которая у меня ассоциируется дерзкими, талантливыми и амбициозными молодыми хоккеистами, готовыми дать бой любому авторитетному топ-клубу.

В брагинской молодежке этого года Денисенко тоже не затерялся – его заметила «Флорида Пантерз», выбрав игрока на драфте НХЛ под общим 15-м номером. Григорий стабильно получает вызовы в сборную. Вот и сейчас он выступал на турнире Четырех Наций, где стал лучшим нападающим. И прямо из Перми Григорий отправился в Сочи – на Кубок мира среди молодежных клубных команд. Здесь на правах чемпиона МХЛ Россию представляет «Локо». Ярославские хоккеисты сегодня сразятся с командой «Ред Булл» из Австрии за выход в финал. Накануне матча Григорий рассказал «Советскому Спорту» о молодежке, своих увлечениях и переходе во взрослый хоккей.

Григорий, как вам атмосфера на Кубке мира?

- Я провел пока только один матч – прилетел сюда позже. Был в молодежной сборной на турнире Четырех Наций В Перми. Первое место взяли. В Сочи хорошая организация, интересные соперники.

- Партнеры по команде что-то рассказывали про соперников? Есть кто-то особенно опасный?

- Неправильно делить их на слабых или сильных. Нужно мотивацию всегда искать, вне зависимости от того, против кого выходишь на лед. Здесь я сыграл против шведов. У «Модо» много ребят-масочников. Очень молодая команда. У нас-то масочников – один-два.

- Как в Сочи играется в хоккей? Особенно летом…

- Нормально. Во время сборов я приезжал сюда на турнир SochiHockeyOpen, поэтому уже освоился.

- В море покупаться удалось?

- Сразу же в первый день пошел. Море теплое и чистое, камни не мешают – я в специальных сланцах гоняю.

- В молодежке вы уже звезда?

- Не чувствую ничего такого. С парнями я много лет играю, у меня нет никакого особого статуса.

- Как в команде вас называют?

- По имени (улыбается).

- Обычно у вас не по имени называют, а придумывают прозвища или производное из фамилии…

- Ну я все раскрывать не буду!

- Помните, как попали в молодежку?

- Начинал сезон в МХЛ-Б в команде «Локо-Юниор», меня заметили и позвали в команду МХЛ-А. Самый молодой там был, 17 лет. Мой первый матч помню, что в Мытищах на выезде против «Атланта» был. Я не один пришел в команду. Игорь Зенчиков – мой партнер еще по школе. Нас вместе подтянули и поставили играть. Сейчас Игорь в Перми, в «Молот» пробивается.

- А переход на уровень КХЛ как вам дался? Все-таки почти два сезона вас привлекают в основную команду…

- Начал играть за «Локомотив» сразу в плей-офф и, конечно, мне было тяжело перестраиваться на такой взрослый хоккей – тут уже мужики бегают. Но потом прошел предсезонку с основой, начался новый сезон… Он был для меня насыщенным и сложным – и МЧМ, и КХЛ, и молодежка, и даже в Вышку успел съездить! Но именно за счет прошлого сезона я сделал шаг вперед. Теперь продолжаю работать.

- И как вам в Высшей лиге?

- В Вышке тоже неплохой уровень. И команда «Лада» с отличным дворцом, всем необходимым для работы, толпами болельщиков, собирающихся даже на матчи этой лиги. Жалко, что Тольятти вне КХЛ, но наверняка они еще вернутся. По условиям для хоккеистов у них все хорошо.

- В Вышку вас Дмитрий Квартальнов отправил в качестве наказания на за что-то?

- Я воспринял это как жизненный урок, из которого нужно извлечь пользу и двигаться дальше. Он пошел мне на пользу.

«КАЗАЛОСЬ, ВСЕ ПРОТИВ НАС…»

- Одним из самых запоминающихся событий в жизни любого молодого хоккеиста является МЧМ. Какой момент из тех декабрьских-январских дней вы вспоминаете чаще всего?

- Матч с Канадой, когда вся арена была в «кленовых листьях»… Они гудели так, что казалось все против нас. Тогда я смог сравнять счет в матче – забросил шайбу, и стало 1:1. После моего гола трибуны затихли. Ту игру мы выиграли 2:1.



- Как вам работа с Валерием Брагиным? Что он советовал лично вам?

- С Валерием Николаевичем Брагиным работается отлично. Он всегда говорит, что в первую очередь нужно быть командным игроком. Все действия должны быть на пользу команде. Под его руководством это как-то легко воспринимается.

- А вы – командный игрок или все же случаются пока проколы в этом плане?

- Не могу сказать, что я эгоист. Я работаю над собой в этом направлении, стремлюсь стать максимально командным игроком.

- От вашей команды на прошедшем МЧМ все ждали золота – такие талантливые игроки в каждом звене! Ощущалось это давление?

- У каждого сидело в голове, что надо выиграть – едешь же за победой. Но давления как такового не было, весь турнир на одном дыхании словно…

- Наверное, самый необычный Новый год в вашей жизни…

- Надеюсь, будет еще! В этом году в Чехии МЧМ будет. Приложу все усилия, чтобы вновь окунуться в ту атмосферу.

«ЕЩЕ НЕ ДРАЛСЯ, НО МОГУ…»

- У «Локомотива» новый тренер – КрейгМактавиш. Успел почувствовать аспекты работы с ним? Действительно ли тренеры из-за океана во время подготовки к сезону используют другие методики, нежели российские? Например, многие говорят, что те же самые баллоны – это прошлый век…

- На предсезонке познакомились, но ничего особенного не могу пока сказать. У них своя североамериканская подготовка. Тренер по физподготовке был швед. Мы не бегали, все на велосипеде выполняли – ускорения там… Хотя у Квартальнова тоже мы особо не бегали. Сейчас хоккей движется в таком направлении, что ставку делают больше на какие-то детали в игре, а физика – она в принципе должна быть на высоте, ты сам за нее отвечаешь в большей степени.

- У вы баллоны таскали когда-нибудь?

- В молодежке таскал – ничего, нормально!

- Вы уже и в КХЛ успели заявить о себе не только качествами хорошего нападающего, но и силовыми приемами. Некая дерзость в крови?

- В жизни – спокойный. На льду бывает захлестывают эмоции.

- Краги сбрасывали?

- Нет, еще не дрался.

- Но можете?

- Каждый может.

- Как проводите свободное время?

- Прогуливаюсь, фильмы смотрю. Вот сейчас «Бригаду» начал смотреть. Когда-то в детстве видел, решил вспомнить – хороший сериал, про настоящую дружбу. Футбол люблю посмотреть – АПЛ, Германия, топ-лиги в общем. В Англии «Ливерпуль» нравится, а в Испании «Барселона». Сам могу мяч погонять, если время есть.

- В нападении играете?

- Конечно. И голы забиваю!

- Какие цели ставите перед собой на предстоящий сезон?

- Говорить можно много, но только время покажет. Командная цель – выиграть Кубок Гагарина, а для себя лично – закрепиться в основе «Локомотива» и держать высокий уровень хоккея.