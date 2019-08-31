Кирилл Слепец: Обидно терять зубы, даже не владея при этом шайбой

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Сегодня в Сочи пройдет финал Кубка мира по хоккею «Сириус» среди молодежных клубных команд. За главный трофей турнира сразится Россия и Канада – ярославский «Локо» и сборная «Альберты». Матч состоится в 19 часов. Накануне «Советский Спорт» встретился с форвардом ярославцев Кириллом Слепцом:

- Кирилл, как оцените игру полуфинала против австрийского «Ред Булла»?

- Мы играли не хорошо, просто соперник дал реализовать моменты. А так они нас превосходили во всем, кроме счета на табло. Не забей мы в начале три гола, было бы намного сложнее добыть победу. Это звоночек, что финал против канадцев будет тяжелым.

- Как вам Кубок мира по хоккею «Сириус»?

- Этот турнир уже стал доброй традицией. Я не скажу, что он какой-то сверхъестественный, и может тут не уровень сборных, но все равно интересно посмотреть на молодежки разных стран, поиграть против новых соперников. Охрана на арене, конечно, строгая. В первый день вообще не хотели нас пускать. Но это мелочи, в целом все отлично.

- Год назад «Локо» тоже был в финале и победил…

- В прошлом году мы играли в финале со шведами. Весь турнир мы прошли на одном коньке, а вот последний матч был напряженным. Они меня удивили. В этот раз были интересные финны, но в финал пройти не смогли – в плей-офф команды выкладываются до конца. Даже если ты слабее, то надо настраиваться и все может получится. Особенно на нас настраиваются, как на победителей.

- Вспоминаете МЧМ?

- Конечно, вспоминаю не голы, победы, а саму атмосферу. На каждый матч выходишь, и там вся арена воет против тебя. Причем, с кем бы ты не играл - не только против Канады! Но при этом всем наших болельщиков слышно. Игроки талантливые приезжают на МЧМ – будущие первые номера. Тот же Хьюз… Интересно посмотреть, сыграть против них.

- Что вам сказали в раздевалке после хет-трика в матче против Швейцарии?

- Это был бронзовый матч, поэтому там уже все друг друга поздравляли. Хотя могу отметить, что все сказали: «Наконец-то!». Просто весь турнир у меня не получалось забить, а тут – хет-трик. Причем, как-то легко мне это давалось, и в несвойственной мне манере забрасывал.

«ПРОСТО КАТИЛСЯ, А ТУТ КЛЮШКОЙ ПРИЛЕТЕЛО!»

- У вас улыбка типичного хоккеиста! Где умудрились потерять зубы?

- Был на сборах с молодежной сборной 1998 года. Тренировались перед Суперсерией. Делали упражнение «два в два» в углу…

- Когда, это происходит на тренировке, то вдвойне обиднее…

- Обидно, что я был даже без шайбы! Просто катился, никого не трогал. А тут клюшкой прилетело, и я почувствовал, как у меня все рассыпалось!

- Кто же вам так заехал?

- Если не ошибаюсь, то это был Лавриненко из «Трактора».

- Вы начинали играть в хоккей в Хабаровске. Несколько раз вас звали в Ярославль, но вы переехали не сразу…

- У меня не было желания куда-то ехать. Я хотел играть в Хабаровске. А потом в один момент все перевернулось. После трагедии с ярославской командой мне захотелось помочь этому клубу, играть за «Локомотив». Как раз меня снова позвали, и я поехал. Может перемен в жизни захотелось…Хотя мне всего 13 лет тогда было (улыбается).

- В чем сила ярославской хоккейной школы?

- В Ярославле две сильные школы. Если объединить их, то получится состав уровня сборной. Тренерский штаб тут работает по-другому – все нацелено на то, чтобы игрок развивался и играл дальше. Любят и ценят своих воспитанников. И это видно – ведь из года в год в сборных есть то самое «ярославское звено».

- За Хабаровск переживаете? Особенно, когда возникают разговоры об исключении клуба из лиги…

- Я не болею за «Амур», у меня своя команда. Но эти разговоры про исключение мне не нравятся. Люди там любят хоккей.

«ФИЗКУЛЬТУРУ Я НЕ ЛЮБИЛ…»

- Успели познакомиться с новым тренером «Локомотива» Крейгом Мактавишем? Действительно ли, иностранные тренеры уделяют огромное значение деталям?

- В тренировочном процессе познакомились. Как человека узнаем его во время сезона. В хоккее часто мелочи решают, поэтому детали важны. А вообще с иностранцами интересно работать… Особенно, когда язык не знаешь! (смеется)

- Совсем не знаете?

- Стандартные фразы только. Если очень захочу, то смогу своими словами объяснить. Меня поймут.

- В школе с английским не очень дела обстояли?

- Он был в школе, у меня четверка, но я его не знаю. Мне кажется, что для хорошего знания иностранного языка нужна школа с таким уклоном. Хотя, сейчас же ЕГЭ ввели – может что-то и поменялось.

- Завтра 1 сентября. Какой у вас любимый предмет был в школе? Как у многих спортсменов – физкультура?

- Я физкультуру не любил! Тяжелый вопрос. Мне нравилась химия по началу, когда я ее не пропускал.

- С кем из звездных хоккеистов вам бы хотелось оказаться на льду?

- С любым мастером своего дела. Например, думаю, что любой нападающий хотел бы попробовать сыграть в звене с Макдэвидом. Но мои партнеры по звену меня абсолютно устраивают, и сегодня мы постараемся привести «Локо» к Кубку мира.