«Канадцы меня подстрелили, но я ответил им победой». «Локо» выиграл Кубок мира

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Море, палящие лучи солнца, пляж – несмотря на то, что лето подошло к концу, курортный сезон в Сочи и не думает завершаться. А вот Кубок мира по хоккею «Сириус» среди молодежных клубных команд подошел к финалу.

Кубок мира по хоккею «Сириус» – международный турнир сильнейших клубных молодежных команд России и зарубежья, который проводится с 2011 года. Омск, Уфа, республика Татарстан и Свердловская область принимали спортсменов ранее. А сейчас, второй год подряд местом ледовых баталий становится знойный Сочи и поверьте – на льду стоит жара не чуть не меньше, чем на улицах курорта в полдень!

В этом году участие приняли 8 команд: «Локо» (Россия), «Давос» (Швейцария), сборная «Альберты» (AJHL), сборная NAHL, «Модо» (Швеция), «Оцеларжи Тршинец» (Чехия), «Кярпят» (Финляндия) и «Ред Булл» (Австрия).

Матчи группового этапа проходили с 23 по 28 августа. Они и определили полуфиналистов – канадская сборная «Альберты» сыграла с одним из явных фаворитов – «Кярпятом» и сенсационно разгромила их со счетом 5:1, отправив финнов сражаться за бронзу.

Представляющий на турнире Россию, чемпион МХЛ «Локо» боролся за выход в финал с австрийцами. Три быстро заброшенных шайбы помогли ярославцам продолжить путь к Кубку. Матч закончился со счетом 3:1, но уверенной игру «паровозов» назвать нельзя – «Ред Булл» связал нападение «Локо», не давая им поразить свои ворота в очередной раз.

Но несмотря на то, что Австрия старалась навязывать свой хоккей Ярославлю, в матче за третье место они уступили «Кярпяту». Финны увозят бронзу. (7:4)

Вывеска золотого матча в рекламе не нуждается – Канада – Россия, сборная «Альберты» - «Локо». Примечательно, что начинался турнир как раз со встречи этих команд. Тогда, проигрывая 0:2, ярославцы смогли собраться и забросить три безответных шайбы в ворота соперника – 3:2.

А что же в финале?





Хоть канадцы и пытались внушить страх, агрессивно проверяя борта на прочность на раскатке, первым номером начал «Локо». Звено Коваленко навело шороху уже на первых минутах, но ни сам 51-й номер ярославцев не смог замкнуть в ворота катившуюся буквально по ленточке шайбу, ни Никита Аноховский с убойной позиции не открыл счет – у него сломалась клюшка и бросок оказался не таким резким.

Между тем, «кленовые листья» известные умением провоцировать соперника, начали демонстрировать это свое мастерство. Особенно «старался» Лэйн Брокхофф – в середине периода он частенько грубо встречал и проверял на прочность хоккеистов «Локо».

Когда по площадке начал «летать» Григорий Денисенко, гол в ворота сборной «Альберты» уже напрашивался. Но остановить форварда ярославцев решил защитник канадской команды, поймав его на жесткий силовой, после которого Денисенко несколько секунд лежал на льду. Однако, спустя смену он отомстил, отправил шайбу в створ «Альберты» – 1:0.

В начале второго периода канадцы схватили удаление, которое могло в итоге помочь им сравнять счет. Заигравшись в зоне соперника, ярославцы не успели уследить за прикатившим со скамейки штрафников Марком-Антуаном Бенуа. Канадцы убежали «два в одного», Бенуа решил бросить сам, и шайба звонко чиркнула по перекладине ворот Окоряка.

В середине периода и одна и другая команда нахватали удалений. Но реализовано было только одно большинство – отличился Никита Аноховский. 2:0.

В третьем отрезке матча игра в нападении у «Альберты» разладилась, а «Локо» продолжил атаковать. Победную точку поставил Денисенко. Он оформил дубль, бросив со средней дистанции точно в верхний угол Дэвиса. 3:0.

И, конечно, такой матч не обошелся без драки – в концовке сцепились Владислав Рыбаков и Дэн Дюбуа. Но ни этот эпизод, ни замена вратаря на шестого полевого не помогла канадцам распечатать ворота Окоряка.

Последние секунды трибуны отсчитывали вслух. И вот сирена – на лед летят шлемы, клюшки, краги… Ярославская молодежка вновь доказала, что ей нет равных. После победных объятий, парни схватили своего тренера и начали качать.

А вот и заветный Кубок и гора воздушных шаров, летящих с потолка! Хоккеисты оценили замысел организаторов и весело взрывали их коньками.

– Классный турнир, эмоции отличные! – поделился нападающий Николай Коваленко.





– Канадцы были агрессивны. У вас уже даже пластырь под глазом…

– Да, немного подстрелили. Жесткие парни, но надо играть в хоккей, а не болтать языком! Вот мы и не отвечали на их провокации. Никому из них не отвечал, я им все нашей победой сказал.

MVP турнира стал форвард ярославцев Григорий Денисенко. Он приехал по ходу турнира, но отлично влился и помог своей команде:

– Приехал, сыграли, выиграли!

– Уровень позволяет?

– Да.

– Как вам сегодняшние канадцы? Вы все-таки были на многих турнирах…

– Агрессивные и жесткие, могут грязно сыграть, сзади по ногам ударить. Быстрая команда.

– Алексей Морозов сравнил ваш стиль с игрой Панарина, хотя прибавил, что вам еще расти и расти…

– Я на драфте говорил, что симпатизирую Панарину. Нравится его стиль.

– У вас в победной раздевалке играет Михаил Круг. Кто диджей?

– Аноховский, наверное. Это просто ярославские песни!

Для Ярославля это третий Кубок мира. в 2016 году они завоевали трофей, который разыгрывался в Нижнекамске, в 2018 стали триумфаторами турнира в Сочи. За это время ярославцы выиграли 16 матчей подряд, не потерпев ни одного поражения.

Кубок мира по хоккею «Сириус» среди молодежных клубных команд-2019

31 августа, Сочи, ледовая арена «Шайба»

Финал

«Локо» (Россия) – Сборная AJHL (Канада) – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Денисенко (Слепец, Лукашевич) – 14:42; Аноховский (Коваленко, Дарьин) – 37:36 (бол.); Денисенко – 55:04 (бол.)

Вратари: Окоряк – Дэвис