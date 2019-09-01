«Когда Чуди бросает, становится очень страшно»

СЫЧЕВ: КУПИМ ЦЕНТРА-ЛЕГИОНЕРА И ПОБОРЕМСЯ ЗА КУБОК ГАГАРИНА

Одним из самых заинтересованных болельщиков на матче за Кубок открытия был Дмитрий Сычев, еще не завершивший карьеру футболиста. Ныне он выступает за армянский «Пюник», но на такой матч не мог не прийти.

Когда защитник омичей Коди Франсон сравнял счет, Сычев вскочил и победно вскинул руки. Ну а после гола Максима Чудинова из своей зоны Дмитрий почти не сомневался в победе «Авангарда».

– Гол Чудинова можно сравнить со спасением в матче против «Локомотива» защитника «Ростова» Чернова?

– Я не очень хотел бы говорить здесь о футболе, но это спасение достойно в топ-5 даже не чемпионата, а всей истории.

– Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после финального свистка сказал, что мяч попал ему в пятую точку…

– Попал-то попал, но защитник прыгнул от стойки и подставил это место. Можно удивляться, как нападающий не забил, но это уже другой вопрос.

– Вы с Чудиновым знакомы?

– Еще бы. Катались вместе. Я знаю, какой сильный у него щелчок.

– На себе проверяли?

– Нет, мы в одной пятерке выходим. К тому же я нападающий.

– «Авангард» понравился?

– Ребята молодцы. Без лучшего центра Зернова, без Войнова вышли и победили.

– До Кубка Гагарина «ястребам» долететь реально?

– Почему нет? Прикупим сильного центра, выйдет Войнов. Дело пойдет.

– Где же найти классного центра?

– Нужен легионер.

ЧУДИНОВ: ТАКИЕ БРОСКИ РЕПЕТИРУЮ С ПУСТЫМИ ВОРОТАМИ

– Максим, в начале недели вы в Санкт-Петербурге в матче против СКА провели репетицию чудо-гола. Бросили со своей половины, а отскочившую от лицевого борта шайбу добил в ворота Стась…

– Тогда немного не получилось попасть. Я метил в ворота, но промахнулся. Вратарь не сориентировался, а Стась вовремя наехал и добил.

– Овечкин, отвечая на вопрос о своем убийственном щелчке из левого круга вбрасыания, признался «Закрываю глаза и палю». В шутку, конечно. В чем секрет вашего броска?

– Важно попасть в ворота. В прошлом плей-офф я два раза забил (вратарю «Барыса» Карлссону – прим. ред.), появилась уверенность. Да и тренирую я эти броски. Остаюсь и бросаю.

– Бобкову?

– Нет, по пустым воротам.

– После этого голы вы еще раз проверили Юханссона из своей зоны, он с трудом справился, отбил неуверенно…

– Наверное, нервничал. На это и расчет. Мне надо попасть в ворота, пусть вратарь отобьет в угол, наши уже летят на шайбу. Мы ведь в давление играем.

– Силу своего броска измеряли?

– Нет. Как-то участвовал в конкурсе бросков. Но подробности не помню. На такие вещи внимания не обращаю.

– Коди Франссон сказал, что ему страшно, когда вы бросаете.

– Да и низом на тренировках я бросаю. Чего пугаться?

– Против «Авангарда» вышел не самый ценный игрок плей-офф Сорокин, а швед Юханссон.

– Для меня не важно, кто там в воротах.

– Важно, что Кубок открытия капитан «Авангарда» Емелин не забрал? Из суеверия.

– Не забрал. И правильно сделал.

ФРАНСОН: ХАРА ИЛИ ЧУДИ? ЧУДИ!

– Это круто, это придает нам энергии, если получается, пусть так и делает, – ответил Франсон на вопрос о голе Чудинова. – ЦСКА – сильный клуб, чтобы его победить, надо показывать себя на все сто процентов.

– Чудинов тренирует такие броски. А вы?

– Я бросаю по-другому, с более близкой дистанции.

– Если выбирать между Харой и Чудиновым, у кого из них бросок сильнее?

– Чуди! Когда он бросает, становится очень страшно.

– Но у вас быстрый и точный бросок. В этом-то вы Чудинова наверняка превосходите.

– Нет, все равно Чуди!

– Уроки после поражения 0-4 от ЦСКА в финале извлекли?

– Мы просматривали эти матчи, ЦСКА мало изменился, но мы сделали правильные выводы, разобрали соперника.

ХАРТЛИ: ЧУДИНОВ СТАНЕТ ЛУЧШИМ БОБМРАДИРОМ

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли был не так словоохотлив, как в финале плей-офф.

– Почему не играл Войнов?

– У него небольшое повреждение, возможно, в следующем матче он сыграет.

– Не удивило, что ворота ЦСКА защищал Юханссон, а не Сорокин?

– Это не нам решать.

– Прокомментируйте гол Чудинова.

– За свою тренерскую карьеру я видел несколько голов, забитых от чужой синей линии. А Чудинов забросил уже три таких шайбы за 12 последних матчей. Невероятно! Если так пойдет дальше, он станет лучшим бомбардиром, не заходя в зону нападения.

– Прокомментируйте ситуацию с Зерновым и Щербаком, с которым якобы даже хотят разорвать контракт.

– Зернов перенес операцию и выбыл на 5-6 месяцев. Что касается Щербака, то он отличный молодой игрок. Он мало играл в НХЛ в последние годы. Мы с ним отлично поговорили. Я огорчен той информацией, которая появилась в прессе – мол, мы хотим его продать. Это не соответствует действительности.

НИКИТИН: СОРОКИН НЕ ИГРАЛ ПО ГРАФИКУ

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин объяснил выбор вратаря.

– Недостаточно были заряжены на атаку, не хватило для победы над такой организованной командой, – начал наставник хозяев. – Да и голы мы пропустили не совсем игровые. После них тяжело было взломать отлаженную оборону. В хоккее многое решают нюансы, и эти нюансы сыграли против нас.

– Почему на матч открытия вы поставили Юханссона, а не Сорокина?

– Сорокин провел очень тяжелый прошлый сезон, поэтому мы знали, что первые два матча будет играть Ларс (Юханссон – прим. ред.).

– Капризов начал матч в третьем звене, в конце второго вы подняли его в первое.

– У нас команда не одного звена. В больших командах решает коллектив. После победы в Кубке Гагарина мы обнулились. Надо зарабатывать свое место, в том числе и Кириллу.