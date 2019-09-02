Квартальнов и драфт. О чем говорил президент «Локомотива» перед сезоном - Советский спорт
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02 сентября 2019 20:23ХоккейКостяев Иван

Квартальнов и драфт. О чем говорил президент «Локомотива» перед сезоном

Президент «Локомотива» ответил на вопросы журналистов. Мы собрали главное.

4 сентября «Локомотив» проведет свой первый матч в новом сезоне КХЛ. За два дня до старта руководство клуба в лице президента Юрия Яковлева, а также главный тренер команды Крэйг Мактавиш пообщались с журналистами.

У «Советского спорта» к руководству «Локомотива» было ровно три вопроса. Два касались тренерского штаба команды, а еще один – разговоров о возрождении драфта.

Почему не продлили соглашение с Квартальновым?

- Приглашение каждого тренера – это эксперимент. Ты ставишь задачи, надеешься на что-то. Я считаю, что Дмитрий (Квартальнов) очень хорошо справился с одной из задач. Это молодежь (работа с молодежью). Мы очень плодотворно поработали, многих ребят подняли (в основную команду). Но руководство клуба, болельщики – мы же ждем еще и результата. Если в регулярном сезоне мы выступили неплохо, заняли третье место в конференции, то в плей-офф мы выглядели не так убедительно.

Считаю, что мы всегда должны находиться в поиске того, как добиться серьезного успеха. Поэтому мы приняли такое решение, – сказал Яковлев в ответ на вопрос о решении сменить главного тренера.

Квартальнов проработал в «Локомотиве» практически два сезона. Оба раза его команда вылетала из плей-офф во втором раунде. Непреодолимой преградой для Ярославля становился СКА. Сложно сказать, мог ли «Локомотив» в таком составе пройти армейцев.

Как кажется, Квартальнову сложно было одновременно решать две задачи: и наигрывать молодежь, и завоевывать медали (как минимум). Но, похоже, в клубе другое мнение. Руководство неоднозначно воспринимает его работу.

Чем обусловлено решение пригласить в команду именно Мактавиша?

- Для меня не имеет значения национальность главного тренера. Проблем с коммуникацией в клубе нет. Причины смены тренера? Мы поняли, что нужно что-то менять, искать новый стиль, искать другие пути развития, другую игру.

Мы решили, что нам нужен известный человек в мировом хоккее – как игрок, как тренер. Мы очень рады, что Мактавиш теперь с нами. У нас очень авторитетный тренер: четыре Кубка Стэнли – не шутка, человек девять лет проработал главным тренером клуба НХЛ. Нас это обнадеживает. У нас есть хороший шанс (выиграть Кубок Гагарина). Мы оптимисты, мы верим, – сказал Яковлев.

«Локомотив» начал меняться уже летом. И дело здесь не в составе. С приходом Мактавиша обстановка вокруг команды стала менее напряженная – это заметно даже издалека. Новый тренер редко повышает голос и иначе выстраивает общение с хоккеистами. Сможет ли он дать вожделенный результат? Вряд ли кто-то сейчас возьмется предсказать это.

Нужен ли КХЛ драфт?

- Наша позиция не изменилась. В прошлые годы мы были против драфта и сейчас слушаем эти предложения с недоумением. Мы считаем, что каждый клуб должен внести определенную лепту в развитие своей молодежи. Затем, когда мы увидим, что это делают все клубы, вкладывают столько же денег и сил – можно будет говорить о чем-то. В данной ситуации это (возрождение драфа) будет как минимум несправедливо, – отметил Яковлев.

Не спросить о возможной реинкарнации драфта в КХЛ у президента клуба, в котором самая сильная молодежь – мы не могли. Не согласиться с господином Яковлевым сложно. В России иная система подготовки хоккеистов. В отличие от клубов НХЛ, здесь есть свои спортивные школы. Согласитесь, очень странно, если воспитанников клубных систем начнут драфтовать соперники. Разве для этого СКА, «Локомотив» или московское «Динамо» растят молодых парней?

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