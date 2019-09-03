Квартальнов чаще всех руководит и побеждает. Всё о тренерах КХЛ

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Лидерами по количеству матчей в КХЛ на начало сезона-2019/20 являются Дмитрий Квартальнов (616), Андрей Назаров (593), Зинэтула Билялетдинов (581), Владимир Крикунов (574), Олег Знарок (544). По количеству побед впереди всех те же специалисты - Квартальнов (384), Знарок (361), Билялетдинов (360), Крикунов (287), Назаров (271). А вот по проценту победных матчей, среди тех, у кого 50 и более игр, первая пятерка такова: Игорь Никитин (69,87%), Вячеслав Быков (68,60%), Илья Воробьев (67,77%), Знарок (66,36%), Сергей Орешкин (65,96%).

А вот как выглядят тренерские достижения в КХЛ у тех, кто стартует в нынешнем чемпионате (к сожалению, как показывает практика, не все доработают до конца сезона). Ниже указано количество тренеров, руководивших командами в каждом из сезонов КХЛ, а также лидеры по количеству проведенных игр в сезоне.

Сезоны

2008/09 – 33 тренера, Зинэтула Билялетдинов (77)

2009/10 – 36 тренеров, Зинэтула Билялетдинов и Олег Знарок (по 78)

2010/11 – 37 тренеров, Милош Ржига (77)

2011/12 – 35 тренеров, Олег Знарок (75)

2012/13 – 41 тренер, Валерий Белоусов (77)

2013/14 – 41 тренер, Майк Кинэн (75)

2014/15 – 46 тренеров, Вячеслав Быков (82)

2015/16 – 45 тренеров, Дмитрий Квартальнов (80)

2016/17 – 47 тренеров, Зинэтула Билялетдинов и Алексей Кудашов (по 75)

2017/18 – 42 тренера, Игорь Никитин (77)

2018/19 – 38 тренеров, Игорь Никитин (82)

А теперь представим количество команд в лиге в каждом из сезонов и число команд, в которых на тренерском мостике не было замен по ходу чемпионата:

2008/09 – 24 команды / 17

2009/10 – 24 команды / 13

2010/11 – 23 команды / 11

2011/12 – 23 команды / 11

2012/13 – 26 команд / 15

2013/14 – 28 команд / 17

2014/15 – 28 команд / 15

2015/16 – 28 команд / 12

2016/17 – 29 команд / 13

2017/18 – 27 команд / 16

2018/19 – 25 команд / 14

Де-юре в КХЛ дебютируют только два тренера - Николай Заварухин («Сибирь») и Крэйг Мактавиш («Локомотив»). Михаил Кравец в сезоне-2012/13 в двух матчах возглавлял СКА.

Количество тренеров, руководивших в играх командой (полужирным выделены команды, в которые пришли новые для них тренеры – всего 7 клубов): «Авангард» - 15, СКА – 13, «Амур» - 13, «Северсталь» - 13, «Автомобилист» - 12, «Барыс» - 12, «Динамо» Мн – 12, «Нефтехимик» - 12, «Спартак» - 12, «Локомотив» - 11,

«Адмирал» - 10, «Металлург» - 10, «Торпедо» - 10, «Витязь» - 9, «Динамо» М – 9, «Сибирь» - 9, «Салават Юлаев» - 9, «Трактор» - 8, ЦСКА – 8, «Динамо» Р – 7, «Куньлунь» - 5, «Йокерит» - 4, «Ак Барс» - 3, ХК Сочи – 2.

А как играли нынешние тренеры команд между собой?

В таблице указано количество игр и количество побед в личных встречах тренеров в КХЛ. Всего в таблице представлен 21 тренер. Кравец в таблицу не попал, так как с нынешними оппонентами не встречался. Его соперниками были Юлиус Шуплер («Донбасс») и Федор Канарейкин («Спартак»).

Два тренера (Гулявцев и Скабелка) играли со всеми коллегами, представленными в таблице. Синим цветом выделены результаты, когда нет еще ни одной победы (2 и более игр). Желтым – когда нет еще ни одного поражения.

4 поражения в 4 играх. Анкипанса от Мартемьянова и Никитина. Немировски от Крикунова. Разин от Квартальнова. Скабелка от Знарока.

6 поражений в 6 играх. Зубов от Никитина. Хартли от Никитина.

7 поражений в 7 играх. Гулявцев от Знарка.

Наибольшее количество встреч между собой провели: Квартальнов и Скудра (20), Знарок и Квартальнов (19), Зубов и Квартальнов (18), Знарок и Крикунов, Квартальнов и Крикунов, Квартальнов и Кудашов (по 14), Кудашов и Скудра (13), Буцаев и Квартальнов (12), Крикунов и Никитин (11), Буцаев и Скудра, Знарок и Никитин, Крикунов и Марьямяки, Хартли и Цулыгин (по 10).

Тренеры КХЛ с наибольшим количеством матчей, заканчивавшихся после 60 минут игрового времени (овертаймы или игры с сериями послематчевых бросков): Квартальнов (132), Билялетдинов (118), Крикунов (112), Назаров (108), Знарок и Ржига (по 107).

Тренеры КХЛ с наиболее высоким процентом матчей, закончившихся после 60 минут игрового времени (не менее 50 проведённых игр): Гирт Анкипанс (32,38%), Цулыгин (31,65%), Николай Борщевский и Игорь Петров (по 29,47%), Евгений Корноухов (29,17%).

Тренеры с наибольшим количеством матчей с сериями бросков: Квартальнов (69), Билялетдинов и Назаров (по 64), Ржига (59), Анатолий Емелин (56).

Тренеры с наиболее высоким процентом выигранных матчей в сериях бросков (не менее 20 серий): Никитин (65,00%), Марек Сикора (64,29%), Воробьев (63,64%), Ростислав Чада (62,07%), Ржига (61,02%).

Тренеры (не менее двух сезонов в КХЛ) и игроки, которые провели под их началом наибольшее количество игр: Анкипанс Гирт: Микелис Редлихс (97), Брэндон Макмиллан (87), Лаурис Дарзиньш (86), Кристапс Зиле, Виталий Павлов, Нериюс Алишаускас (по 83).

Буцаев Вячеслав: Илья Крикунов (177), Игорь Игнатушкин (172), Андре Петерссон (146), Андрей Костицын (141), Макс Вярн (111).

Гулявцев Александр: Даниил Вовченко (136), Руслан Карлин, Юрий Трубачев (по 135), Адам Мазур (120), Дмитрий Кагарлицкий (119).

Знарок Олег: Денис Кокарев (370), Максим Соловьев (348), Денис Мосалев (301), Юрий Бабенко (279), Алексей Цветков (251).

Зубов Сергей: Эрик О’Делл (118), Шон Коллинз (116), Сергей Шмелев (108), Юрки Йокипакка (104), Никита Щитов (96).

Квартальнов Дмитрий: Богдан Киселевич (275), Александр Кутузов (259), Никита Зайцев (195), Денис Денисов (194), Игорь Ожиганов (182).

Крикунов Владимир: Полыгалов Игорь (240), Рясенский Евгений (229), Андрей Иванов (207), Сергей Бернацкий (162), Максим Березин (151).

Кудашов Алексей: Илья Любушкин (150), Стаффан Кронвалль (149), Даниил Апальков (148), Петри Контиола (139), Павел Красковский (135).

Мартемьянов Андрей: Вячеслав Литовченко (118), Алексей Бывальцев (78), Томаш Зогорна (74), Владислав Ушенин, Ян Коларж (по 73).

Никитин Игорь: Александр Попов (187), Алексей Марченко (142), Михаил Григоренко, Кирилл Капризов (по 141), Максим Шалунов (138).

Разин Андрей: Андрей Алексеев (111), Александр Торченюк (91), Томми Кивисте, Петр Коукал (по 89), Николай Тимашов (86).

Светлов Сергей: Александр Черников (148), Василий Стрельцов (125), Александр Стрельцов, Юрий Петров (по 111), Семен Валуйский (101).

Скабелка Андрей: Степан Санников (204), Сергей Шумаков (187), Олег Губин (172), Виталий Меньшиков (169), Максим Шалунов (167).

Скудра Петерис: Владимир Галузин (266), Вячеслав Кулемин (232), Алексей Потапов (217), Михаил Григорьев, Каспарс Даугавиньш (по 158).

Яндач Йозеф: Максим Матушкин, Роман Любимов, Мэтт Эллисон (по 68), Деннис Расмуссен, Сергей Мозякин (по 67).

Подготовил Владимир Жидков, «Глобал Спорт Консалтинг»