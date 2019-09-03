Камбэк не помог «Салавату», «Авангард» забил Ниеми первым броском

Загрузка...

Третий игровой день в Континентальной хоккейной лиге выдался насыщенным. В бой вступили «Сибирь», «Амур», «Куньлунь», «Салават Юлаев» и несколько других клубов.

Самые крутые встречи прошли в Хельсинки, где сыграли «Авангард» и «Йокерит», а также в Китае – «Куньлунь» принимал «Салават». О центральном матче дня – ЦСКА против «Ак Барса» – мы расскажем в отдельном материале.

Первый гол Сошникова не спас «Салават»

Впервые в истории КХЛ матч регулярного чемпионата проходил в китайском Шэньчжэне на 18-тысячной арене. К сожалению, приезд пекинского «Куньлуня» и уфимского «Салавата Юлаева» не вызвал ажиотажа в почти 12-миллионном городе. Трибуны ледового дворца были практически пусты.

Тафгай «Куньлуня» (да, они еще существуют) Гарет Хант сразу же показал, зачем он приехал в КХЛ. В первом же официальном матче он подрался с защитником «Салавата Юлаева» Алексеем Семеновым. Преимущество в габаритах было у россиянина – и он легко выиграл.

Сама игра получилась боевой. «Куньлунь» очень удивил – хозяева смотрелись ничуть не хуже уфимцев. Заметно, что эта команда вряд ли кому-то будет уступать в силовой борьбе. А вот что не удивило совсем – так это уровень Войтека Вольски. Похоже, он вновь будет лидером «Куньлуня». В этом матче канадец сделал дубль.

Различная реализация моментов привела к тому, что к концу второго периода «Салават» уступал с разницей в две шайбы. Только это заставило уфимцев включить свой максимум. Гости смяли китайскую команду в заключительном отрезке и сумели перевести матч в овертайм. Первой шайбой в составе «Салавата» отметился Никита Сошников, который только-только вернулся из-за океана. Гол получился не слишком красивым, но это и не важно.

В буллитной серии сильнее оказался «Куньлунь» (4:3 бул.). Но уфимцы должны быть довольны хотя бы одним очком по итогам матча. Встреча для них и правда складывалась непросто.

«Барыс» оступился на старте, «Сибирь» была близка к этому

К матчу «Барыса» и «Адмирала» не было приковано огромного внимания – встречались фаворит и явный аутсайдер. Однако именно в Нур-Султане грянула первая сенсация дня. «Моряки» сумели уверенно переиграть команду Андрея Скабелки.

Возможно, кто-то скажет, что «Адмирал» весь матч сидел в обороне – ну и пусть. Да, команда нанесла всего 15 бросков в створ ворот «Барыса», но каков был КПД у полевых игроков гостей. Каждый пятый выстрел заканчивался голом. Понравились легионеры «Адмирала» – на их счету две шайбы. Отличились Маркус Юнг и Адам Альмквист. «Барысу» же не хватило креатива в атаке. Голкипер Юхо Олкинуора достаточно легко справлялся с бросками форвардов хозяев. Оборонительные стиль принес «Адмиралу» важную победу (3:1).

Первый матч сезона спровоцировал в Новосибирске очередной хоккейный бум – билеты раскупили задолго до 3 сентября. Поддержка болельщиков погнала «Сибирь» вперед. Хозяева обстреливали ворота Марека Лангхаммера со всех позиций, но чех держался. «Амуру» же удалось открыть счет в одной из редких атак.

Долгое время в матче сохранялся ничейный счет. Но хозяева все-таки добились победы. Победный гол на счету Юусо Пуустинена (2:1).

Дебюты Войнова и Ниеми

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли не соврал, когда говорил, что Вячеслав Войнов дебютирует в составе ястребов уже во втором матче сезона – первую игру с ЦСКА он пропускал. В Хельсинки он занял место в третьей паре защитников, рядом с Максимом Чудиновым.

Тренерский штаб «Йокерита» также подготовил для КХЛ классный дебют. Прославленный вратарь Антти Ниеми появился на последнем рубеже финской команды. Увы, для него стартовая игра не задалась. Голкипер пропустил после первого же броска – Алексей Потапов здорово подставил клюшку.

Долгое время этот гол оставался единственным в матче. Команды мало в чем уступали друг другу: примерное равно количество бросков и времени, проведенном в атаке. Но местами играми была довольно скучной. Не самые высокие скорости привели к тому, что «Авангард» и «Йокерит» создавали слишком мало опасных моментов.

Когда забил Коди Фрэнсон, казалось, что это конец для «Йокерита». Но Микко Лехтонен подарил надежду на успешный исход в этом матче. Он наконец-то пробил Игоря Бобкова. На большее «Йокерит» не хватило, гости забили в пустые ворота. «Авангард» победил во второй раз подряд (3:1).

Статистика

«Куньлунь» – «Салават Юлаев» – 4:3 Б (1:0, 2:1, 0:2, 0:0, 1:0)

Голы: Крэкнелл, Вольский (2), Брюле – Кугрышев, Хартикайнен, Сошников

«Сибирь» – «Амур» – 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Казаков, Пуустинен – Вл. Ушенин

«Барыс» – «Адмирал» – 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

Голы: Найт – Юнг, Альмквист, Стрельцов

«Йокерит» – «Авангард» – 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)

Голы: Лехтонен – Потапов, Франсон, Дедунов