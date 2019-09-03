Секач испортил премьеру Квартальнову

В прошлом сезоне «Локомотив» с Дмитрием Квартальновым во главе трижды победил свою бывшую команду и лишь один раз уступил ей по буллитам. Дебют с «Ак Барсом» обернулся поражением 2:3. Хотя гости могли рассчитывать на большее.

«РАД ВЕРНУТЬСЯ К ЛЮБИМОМУ ТРЕНЕРУ»

Еще весной ЦСКА и «Ак Барс» совершили обмен. Защитник Игорь Ожиганов, выступавший в «Торонто», отправился в Казань. А права на форварда Иржи Секача, обладателя Кубка Гагарина-2018, перешли действующему чемпиону.

– Я рад вернуться к любимому тренеру, – заявил в телеэфире Ожиганов прямо во время предматчевой раскатки.

Кто этот «любимый тренер»? Конечно, Квартальнов, три сезона возглавлявший ЦСКА.

Именно под его руководством Ожиганов из нерешительного защитника превратился в настоящего мастера, созидателя, способного ошеломить соперника не только убойными бросками, но и слаломными проходами. Один такой шедевральный в дерби с «Динамо» болельщики, надеюсь, не забыли.

О ДРОЖЖАХ И ЧЕМПИОНСТВЕ

Недавно один уважаемый эксперт заявил, что завоевание армейцами Кубка Гагарина состоялось на дрожжах Квартальнова. Это, конечно, не так. Дмитрий Вячеславович превратил ЦСКА в топ-клуб, трижды выигрывал регулярный чемпионат. Но при этом главную задачу не решил. Кубок Гагарина не завоевал. В 2015-м ухитрился упустить преимущество 3-0 в финале конференции, а через – главный трофей. После чего заявил, что Радулов ему не нужен. Без Радулова ЦСКА попал под «Локомотив» во втором раунде плей-офф-2018, и тренеру указали на дверь.

В Казани Квартальнов строит новую команду, которая не станет отсиживаться в болотных камышах. Прессинг, постоянные набросы на ворота – вот стиль нового «Ак Барса».

И СНОВА ЮХАНССОН

Говоря о ЦСКА, часто напоминают о чемпионском похмелье. Матч за Кубок открытия не впечатлил. Разве что «бабочка» вратаря армейцев Ларса Юханссона. Сверхдальний залп защитника «ястребов» Максима Чудинова поставил в тупик шведа.

Сильно удивило, что именно ему доверили ворота в стартовой игре. А еще сильнее – появление шведского голкипера в матче с «Ак Барсом».

Наставник ЦСКА Игорь Никитин еще после поражения от «Авангарда» дал понять, что первые две встречи проведет Юханссон. Мол, это клубная стратегия.

Ларс стал героем полуфинала конференции в позапрошлом сезоне, когда обезоружил Дацюка и Ко в пятом и шестом поединках серии. До сих перед глазами пустой угол, капитан СКА бросает, и на пути шайбы вырастает вратарский щиток.

Однако вторую часть прошлого сезона Юханссон почти не играл, хотя продлил контракт с ЦСКА еще на два года.

РЕНЕССАНС ТКАЧЕВА-КАЗАНСКОГО

После ухода центра Ландера в Ярославль и Секача в ЦСКА Квартальнов сконструировал ударное звено Азеведо – Кормье – Фрэттин и восстановил вторую линию: Галиев – Ткачев – Зарипов.

Бронзовый призер ЧМ-2017 Владимир Ткачев последние годы угасал, после того, как не попал в олимпийский состав, потерял веру в себя. Но Квартальнов реанимировал бывшего кандидата в сборную.

Он отгрузил обе шайбы чемпионам. Первую – броском с кистей от синей линии. Вторую – после выхода один на один. Шайба проделала витиеватый маршрут: перекладина – спина вратаря – ворота. Несчастный случай для Юханссона. Как мы знаем, не первый за два матча.

На зауженном льду тактика удержания перевеса в счете упрощается: сворачивайся и лови соперника на контратаках. Гостей подвели удаления и… вездесущий Капризов. Пожалуй, он единственный в ЦСКА, кто смело шел в обводку. Он и заработал численное преимущество, позволившее красно-синим уйти от поражения.

Все три шайбы хозяева забросили в большинстве. Отличились Секач (дважды) и Вей. Именно чех ловко подставил клюшку и, словно теннисной ракеткой, переправил шайбу в сетку. Реабилитировавшись за неудачу в матче за Кубок открытия.