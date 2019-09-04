У Мактавиша проблемы. «Спартак» уничтожил «Локомотив» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
04 сентября 2019 22:09ХоккейКостяев Иван

У Мактавиша проблемы. «Спартак» уничтожил «Локомотив»

«Спартак» оказался сильнее «Локомотива». Фиаско Мактавиша в первом матче в КХЛ.

«Локомотив» позже других взял старт в новом сезоне КХЛ. Команда лишь 4 сентября провела свой первым матч – в Ярославле приехал московский «Спартак», который под руководством Олега Знарка не сумел победить в Риге. Несмотря на скромный счет 2:1, «Динамо» выглядело лучше команды бывшего тренера сборной России. Местами красно-белые смотрелись очень грустно.

Денисенко вернулся в состав «Локомотива»

Один из самых талантливых хоккеистов России 2000-го года рождения Григорий Денисенко практически пропустил всю предсезону. Он катался по различным сборным, а затем отправился в Сочи на Кубок мира в составе «Локо». Главный тренер железнодорожников КрэйгМактавиш сетовал, что никак не мог увидеть талантливого юниора в деле.

Однако рулевой «Локомотива» не побоялся поставить Денисенко во второе звено на стартовый матч сезона вместе с Денисом Алексеевым и Павлом Кудрявцевым. Место в воротах занял Илья Коновалов.

Наставник «Спартака» Олег Знарок практически не поменял свой состав по сравнению с первым матчем. Голкипер Никита Беспалов вновь оказался на последнем рубеже – тренер не может рассчитывать в этой серии на ЮлиусаГудачека, который не полетел с командой на первый выезд. Павел Хамоченко вновь остался в запасе.

Ошибки «Спартака»

В первых сменах было заметно, что «Спартак» уже успел вкатиться в сезон. Он провел пару атак, первым нанес бросок по воротам Коновалова и выглядел уверенным в своих силах. Однако «Локомотив» довольно быстро пришел в себя.

Ярославцы нашли противоядие против прессинга красно-белых, а затем заставили соперника ошибаться. У «Спартака» было очень много помарок в своей зоне – удивительно, что «Локомотив» забил всего лишь раз. Первую шайбу хозяев в новом сезоне забросил Павел Кудрявцев.

По-хорошему – Ярославль в стартовом отрезке наиграл на два-три гола, но реализация моментов у «Локомотива» оставляла желать лучшего. «Спартак» «ожил» только в концовке периода, когда получил большинство. Свой момент гости также создали, но им не хватило точности.

Несмотря на первый матч, команды показали крутые скорости и действовали очень агрессивно. Чего стоят только силовые приемы Анатолия Никонцева, Александра Свитова и Никиты Черепанова. Знарок после жесткой игры в исполнении своих парней одобрительно кивал головой. Пожалуй, это единственное, что понравилось тренеру за 20 минут игры.

Разгром «Локомотива» во втором периоде

Что случилось во втором периоде с «Локомотивом» – загадка. Хозяева просто встали. «Спартак» делал в зоне ярославцев все, что хотел. Четыре шайбы в ворота Коновалова влетели за пять минут.

Обороны «Локомотива» в этом отрезке не существовало как вид. Красно-белые умело пользовались чистым льдом. Хоккеисты хозяев совершали детские ошибки и часто проигрывали вбрасывания. Рушан Рафиков не попадал по шайбе, СтаффанКронвалль проигрывал в скорости – к каждому игроку ярославцев можно предъявить претензии.

Кроме того, «Локомотив» начал часто фолить. Только два штрафа железнодорожникам прилетело за нарушение численного состава. «Спартак» один раз сумел реализовать большинство – отличился Дмитрий Вишневский. Но особенно хочется отметить Александра Хохлачева. Находясь в третьем звене, лидер «Спартака» забил сам и отдал голевую передачу.

Знарок классно перестроил игру

После не самого хорошего первого периода в исполнении «Спартака», Знарок, вероятно, провел серьезную беседу со своими подопечными. Команда прибавила в движении, минимизировала количество ошибок и сумела наказать «Локомотив» за оплошности.

В заключительном отрезке красно-белые немного расслабились, практически не атаковали, за что и были наказаны. Первую шайбу в КХЛ забросил Тай Ратти. Это отрезвило «Спартак», который тут же включил скорость и больше не позволил ярославцам приблизиться к себе в счете.

Команда Знарка «отмазалась» перед своими болельщиками после не самого удачного матча в Риге. «Спартак» выглядел цельно, а также продемонстрировал хорошую физическую готовность. Знарок точно должен остаться довольным такой игрой.

У тренерского штаба «Локомотива» после крупного поражения осталось много вопросов к своим подопечными. Для разбора у наставников всего один день. Возможно, они перетряхнут состав и поменяют вратаря. У железнодорожников есть резервы для усиления игры. Главное – понять, что случилось во втором периоде.

Без огонька. Ломаченко и Поветкин легко расправились с британцами Украинец Василий Ломаченко и россиянин Александр Поветкин одержали победы в Великобритании над местными боксерами. 01.09.2019 02:03 Бокс Усачев Владислав
Еще по теме:
Ломаченко победил Кэмпбелла и объединил три титула чемпиона мира Александр Поветкин: Я очень счастлив, хочу поздравить всю Россию Поветкин победил Фьюри и завоевал пояс WBA International
Медведев показал средний палец трибунам. А после – обыграл Фелисиано Лопеса Даниил Медведев впервые в карьере пробился в 1/8 финала Открытого чемпионата США. В субботу рано утром по московскому времени он победил Фелисиано Лопеса – 7:6 (7:1), 4:6, 7:6 (9:7), 6:4. 31.08.2019 14:26 Теннис Мысин Николай
Старт настоящего фаворита. Медведев разгромил соперника в первом матче в Нью-Йорке Чемпион «Мастерса» в Цинциннати, пятая ракетка мира Даниил Медведев уверенно вышел во второй круг US Open. 26.08.2019 23:04 Теннис Мысин Николай
Российского финала не будет. Рублев проиграл в четвертом круге US Open Вы уже размечтались о возможном российском финале на US Open? Увы, Андрей Рублев не смог составить компанию Даниилу Медведеву в восьмерке лучших на Открытом чемпионате США. В четвертом раунде он уступил Маттео Берреттини из Италии – 1:6, 4:6, 6:7 (6:8). 03.09.2019 06:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Григор Димитров – об игре с Медведевым на US Open: Нас ждет непростой матч Фигуристка Медведева верит в победу теннисиста Медведева на US Open Стэн Вавринка: Медведев уже игрок топ-уровня
Бой продолжают одни мужики. Из россиян на US Open остались только Рублев и Медведев Открытый чемпионат США покинули все российские девушки, стартовавшие в женском одиночном разряде. В третий раунд турнира пробились лишь двое мужчин – Андрей Рублев и Даниил Медведев. 30.08.2019 15:32 Теннис Мысин Николай
Денис Черышев: В игре с Шотландией надо концентрироваться на своей игре и брать три очка После тренировки сборной России в Новогорске на вопросы журналистов ответили Денис Черышев, Сослан Джанаев и Александр Ерохин. 03.09.2019 13:30 Футбол Григорьевская Юлия
Серена опять разгромила Шарапову. Теперь Мария покинет топ-100 рейтинга Главный матч первого дня, да и всей первой недели US Open, продлился чуть менее часа. 27.08.2019 06:58 Теннис Мысин Николай
Почему молчит профсоюз игроков НХЛ? Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в среду в интервью Матч ТВ вновь подтвердил, что мечтает выступить на Олимпиаде-2022 в Пекине и выиграть золото. 04.09.2019 18:00 Хоккей Славин Виталий
«До конца матча в себя прийти не могли». Московское «Динамо» стартовало с победы Московское «Динамо» стартовало в 12-м сезоне КХЛ с победы над нижегородским «Торпедо» - 3:2. 02.09.2019 23:12 Хоккей Кузютина Елена
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мира Последняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру.  24.03.2019 18:30 Биатлон Кузина Наталья
Новости
22:22 Хоккей Московское «Динамо» добыло победу в матче с «Динамо» из Минска
22:03 Хоккей Рижское «Динамо» и хоккейный клуб «Сочи» набрали по три очка в матчах КХЛ
21:47 Хоккей «Спартак» на выезде обыграл «Локомотив». Это первая победа Знарка в официальном матче
21:36 Волейбол Сборная России проиграла команде Италии в четвертьфинале чемпионата Европы
21:17 Хоккей «Ванкувер» объявил о продлении контракта с Голдобиным
21:04 Хоккей Йозеф Яндач: Игроки «Магнтики» немного нервничали. Надо было успокоиться
20:51 Хоккей Андрей Разин: В первом периоде «Северсталь» должна была забивать побольше
20:33 Футбол Клеман Лангле – о возвращении Неймара: Наш клуб пережил беспокойный период
20:29 Футбол Стала известна заявка «Зенита» на Лигу чемпионов
20:17 Футбол «Локомотив» огласил заявку на Лигу чемпионов
20:17 Футбол Григор Димитров – об игре с Медведевым на US Open: Нас ждет непростой матч
19:51 Футбол Мхитарян – о переходе в «Рому»: Решил перейти в команду, тренер которой будет уверен во мне
19:49 ММА Хабиб Нурмагомедов: Порье – жесткий соперник. У него большой опыт в UFC
19:36 Баскетбол Гомельский: Карасев ни чем не помог сборной России, в защите он сыграл хуже всех
19:32 Хоккей Дубль Доуса помог «Автомобилисту» обыграть дома «Витязь»
19:28 Хоккей СКА в овертайме вырвал победу у «Трактора»
19:16 Хоккей «Металлург» на своем льду переиграл «Северсталь»
19:02 Футбол Эмре Джан: Буду продолжать сражаться за «Ювентус» на поле
18:53 Баскетбол Андрей Кириленко: Аргентина выиграла по делу, но есть претензии к судейству, и очень большие
18:48 Футбол Товарищеский матч ЦСКА – «Арарат» пройдет без зрителей
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика