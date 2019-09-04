У Мактавиша проблемы. «Спартак» уничтожил «Локомотив»

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«Локомотив» позже других взял старт в новом сезоне КХЛ. Команда лишь 4 сентября провела свой первым матч – в Ярославле приехал московский «Спартак», который под руководством Олега Знарка не сумел победить в Риге. Несмотря на скромный счет 2:1, «Динамо» выглядело лучше команды бывшего тренера сборной России. Местами красно-белые смотрелись очень грустно.

Денисенко вернулся в состав «Локомотива»

Один из самых талантливых хоккеистов России 2000-го года рождения Григорий Денисенко практически пропустил всю предсезону. Он катался по различным сборным, а затем отправился в Сочи на Кубок мира в составе «Локо». Главный тренер железнодорожников КрэйгМактавиш сетовал, что никак не мог увидеть талантливого юниора в деле.

Однако рулевой «Локомотива» не побоялся поставить Денисенко во второе звено на стартовый матч сезона вместе с Денисом Алексеевым и Павлом Кудрявцевым. Место в воротах занял Илья Коновалов.

Наставник «Спартака» Олег Знарок практически не поменял свой состав по сравнению с первым матчем. Голкипер Никита Беспалов вновь оказался на последнем рубеже – тренер не может рассчитывать в этой серии на ЮлиусаГудачека, который не полетел с командой на первый выезд. Павел Хамоченко вновь остался в запасе.

Ошибки «Спартака»

В первых сменах было заметно, что «Спартак» уже успел вкатиться в сезон. Он провел пару атак, первым нанес бросок по воротам Коновалова и выглядел уверенным в своих силах. Однако «Локомотив» довольно быстро пришел в себя.

Ярославцы нашли противоядие против прессинга красно-белых, а затем заставили соперника ошибаться. У «Спартака» было очень много помарок в своей зоне – удивительно, что «Локомотив» забил всего лишь раз. Первую шайбу хозяев в новом сезоне забросил Павел Кудрявцев.

По-хорошему – Ярославль в стартовом отрезке наиграл на два-три гола, но реализация моментов у «Локомотива» оставляла желать лучшего. «Спартак» «ожил» только в концовке периода, когда получил большинство. Свой момент гости также создали, но им не хватило точности.

Несмотря на первый матч, команды показали крутые скорости и действовали очень агрессивно. Чего стоят только силовые приемы Анатолия Никонцева, Александра Свитова и Никиты Черепанова. Знарок после жесткой игры в исполнении своих парней одобрительно кивал головой. Пожалуй, это единственное, что понравилось тренеру за 20 минут игры.

Разгром «Локомотива» во втором периоде

Что случилось во втором периоде с «Локомотивом» – загадка. Хозяева просто встали. «Спартак» делал в зоне ярославцев все, что хотел. Четыре шайбы в ворота Коновалова влетели за пять минут.

Обороны «Локомотива» в этом отрезке не существовало как вид. Красно-белые умело пользовались чистым льдом. Хоккеисты хозяев совершали детские ошибки и часто проигрывали вбрасывания. Рушан Рафиков не попадал по шайбе, СтаффанКронвалль проигрывал в скорости – к каждому игроку ярославцев можно предъявить претензии.

Кроме того, «Локомотив» начал часто фолить. Только два штрафа железнодорожникам прилетело за нарушение численного состава. «Спартак» один раз сумел реализовать большинство – отличился Дмитрий Вишневский. Но особенно хочется отметить Александра Хохлачева. Находясь в третьем звене, лидер «Спартака» забил сам и отдал голевую передачу.

Знарок классно перестроил игру

После не самого хорошего первого периода в исполнении «Спартака», Знарок, вероятно, провел серьезную беседу со своими подопечными. Команда прибавила в движении, минимизировала количество ошибок и сумела наказать «Локомотив» за оплошности.

В заключительном отрезке красно-белые немного расслабились, практически не атаковали, за что и были наказаны. Первую шайбу в КХЛ забросил Тай Ратти. Это отрезвило «Спартак», который тут же включил скорость и больше не позволил ярославцам приблизиться к себе в счете.

Команда Знарка «отмазалась» перед своими болельщиками после не самого удачного матча в Риге. «Спартак» выглядел цельно, а также продемонстрировал хорошую физическую готовность. Знарок точно должен остаться довольным такой игрой.

У тренерского штаба «Локомотива» после крупного поражения осталось много вопросов к своим подопечными. Для разбора у наставников всего один день. Возможно, они перетряхнут состав и поменяют вратаря. У железнодорожников есть резервы для усиления игры. Главное – понять, что случилось во втором периоде.