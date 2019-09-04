«Не нужно делать выводы по одной игре». Что говорили Знарок и Мактавиш после матча - Советский спорт
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04 сентября 2019 23:39ХоккейКостяев Иван

«Не нужно делать выводы по одной игре». Что говорили Знарок и Мактавиш после матча

Тренеры «Локомотива» и «Спартака» подвели итоги матча.

ЗНАРОК: «КОМАНДА НАХОДИТСЯ ПОД НАГРУЗКАМИ»

– Тактически грамотно сыграли. Много ошибались в своей в зоне. Я думаю, мы это улучшим. Отмечу, что у нас были хорошие моменты, хорошие голы забили.

– Вы усыпили бдительность «Локомотива» в первом периоде?
– Мы еще не вышли из-под нагрузок. Допустим, с Ригой мы только в третьем периоде стали показывать свою игру, сегодня – уже во втором.

– Для вас стала откровением хорошая игра Никишина?
– Я не буду хвалить его. Он неплохо выглядит. Сегодня Никишин показал солидную игру.

– Что у вас было сегодня, чего не хватило в матче с Ригой?
– Я уже говорил, что мы выходим из-под нагрузок. Позавчера сыграли один период хорошо, сегодня – два. Я надеюсь, что в следующем матче таких периодов будет три. У нас были серьезные сборы. Все по-разному входят в сезон.

– Будете ли перестраивать игру перед встречей с «Динамо»? Матч пройдет на финской площадке.
– Нет, зачем ее перестраивать? Мы в свой хоккей будем играть.

МАКТАВИШ: «НАМ НУЖНО МНОГОЕ УЛУЧШИТЬ»

– Это не лучшая наша игра. Мы начали хорошо первый период – лучший отрезок в игре. В остальном – плохое начало сезона для «Локомотива». Нам многое нужно исправить.

– Что случилось с командой во втором периоде? Почему вы не взяли тайм-аут?
– Во втором периоде наша игра рассыпалась, у нас ничего не получалось. Тайм-аут не взяли из-за того, что думали о будущем. Думали, что он нам понадобится, поскольку получится вытащить игру. Я не считают, что тайм-аут в тот момент нам бы помог.

– Показалось, что «Локомотив» плохо готов функционально.
– Мы неплохо начали игру, но затем она развалилась. Главное, что мы играли не по нашей тактике. «Спартак» нас за это наказал. Думаю, что по первой игре делать глубокие выводы рано.

– Неприятно удивил Кронвалль. Он находится не в оптимальных кондициях?
– Мы счастливы, что он наш капитан. Он настоящий лидер команды. Я думаю, не стоит обсуждать индивидуальные ошибки. Мы как команда выглядели не очень хорошо. Нам нужно всем задуматься, чтобы улучшить свою игру.

– Почему не использовали Красковского, который был заявлен 13-м нападающим?
– Четвертое звено хорошо провело первый период, поэтому мы не подключали Красковского, боялись, что собьем игру. Когда он просидел на скамейке полтора периода, я подумал, что выпускать его на площадку будет не совсем честно по отношению к хоккеисту.

«Не нужно делать выводы по одной игре». Что говорили Знарок и Мактавиш после матча Тренеры «Локомотива» и «Спартака» подвели итоги матча. 04.09.2019 23:39 Хоккей Костяев Иван
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