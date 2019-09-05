Борис Майоров: Ткачев будет не хуже Гусева - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
05 сентября 2019 19:28ХоккейДомрачев Владислав

Борис Майоров: Ткачев будет не хуже Гусева

В воскресенье стартовал 12-й сезон КХЛ. Команды провели по 1-2 матча. Эксперт «Советского спорта», двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров отвечает на актуальные вопросы КХЛ.

- «Спартак», провалившись на Кубке мэра, обнадеживающе начал чемпионат – не уступил в основное время в Риге, а в Ярославле одержал убедительную победу над одним из теневых фаворитов - «Локомотивом». Выйдут ли красно-белые под руководством Олега Знарка на новый уровень?
- Рано об этом говорить. Но на прошлой неделе я ответил «Советскому спорту»: со Знарком «Спартак» станет лучше. Оба матча моя родная команда провели при переполненных трибунах. Когда у многих должны трястись поджилки. Однако мне понравилось, как спартаковцы реагировали на пропущенные шайбы. Не было паники. И что приятно удивило – даже не перевес по броскам в Ярославле, а зрелая игра молодых. Талалуев в Риге остался в запасе, а в Ярославле забил две шайбы. Не выключался из борьбы. А этот 17-летний защитник Никишин. Играл зрело, как 27-летний. Надо было решиться столь дерзко подкрасться к воротам и на паузе обмануть оборону и вратаря ярославцев. Так в свое время делал Фетисов. Даже не знаю, откуда в «Спартаке» этот парень.

Мне понравилось, как отреагировал на помарку в Риге вратарь Беспалов. Тренеры ему доверяют, и он это чувствует.

Теперь «Спартак» едет в гости к московскому «Динамо». С широкой европейской площадки на узкую канадскую. Но я не раз повторял: для мастеров такой переход не должен превратиться в проблему. Если «Спартаку» удастся выиграть, про поражения на Кубке мэра окончательно забудут. Знарок обещал, что в дерби его команда ударно сыграет все три периода? Посмотрим…

- ЦСКА начал сезон с поражения от «Авангарда». Потом была трудная волевая победа над «Ак Барсом». Ворота армейцев в этих играх защищал не MVP плей-офф Сорокин, а швед Юханссон. В чем причина пробуксовки чемпиона на старте?
- Давайте примем во внимание, что соперниками ЦСКА на старте стали фавориты Востока. Наверное, пора забыть плей-офф, где ЦСКА доминировал. В финале армейцы были на голову выше «Авангарда». Сейчас фон другой. Тренер армейцев Игорь Никитин после поражения сказал, что его команде не хватало агрессии в атаке. Соглашусь с ним. А в игре с «Ак Барсом» ЦСКА пропускал контратаки. Если бы Петров, Лукоянов и Зарипов забили, то победа могла прийти и к Казани.

Не знаю, почему Никитин ставит в ворота Юханссона. Может, у Сорокина какое-то недомогание или травма, которые мешают играть. ЦСКА – закрытая в плане информации команда, да и о болячках никто в клубе не расскажет. Так что доверимся тренерскому объяснению: Юхнассон играл по заранее разработанному графику.

- Защитник «Авангарда» Максим Чудинов забил победный гол в матче с ЦСКА щелчком из своей зоны. Можно ли натренировать такой бросок?
- Чудинов ведь говорит, что отрабатывает его после тренировок. Бросает по пустым воротам. В наше время снаряжение не позволяло наносить такие щелчки. Был в «Спартаке» такой защитник Блинов. Но он скорее бросал. А тут щелчок, с отскоком шайбы ото льда. Часто вспоминают гол свечой Фирсова на чемпионате мира 1967 года в Вене. Потом его автор говорил, что видел расслабившегося вратаря и все рассчитал. Нет, Фирсов запустил свечку и поехал меняться. Он за шайбой уже не следил, и в воротах ее видеть не мог.

Все-таки я считаю, что такие шайбы вратари брать обязаны. Тем более что Чудинов долго готовился к щелчку. А тренеры вратарей перед матчами наверняка акцентируют внимание на подвигах этого защитника.

- Обновившийся СКА начал сезон с побед в Магнитогорске и Челябинске. Новым лидером питерцев становится их новичок Владимир Ткачев. По силам ли ему заменить уехавшего в «Нью-Джерси» Никиту Гусева?
- Я бы не стал употреблять слово «заменить». Все-таки Гусев был лицом лиги. Как в свое время Фирсов или Харламов. Их никто заменить не мог. А вот стать новым лидером СКА Ткачеву по силам. Вспомним, насколько тернист был путь Гусева к признанию. Через Хабаровск, Ханты-Мансийск. Да и в первом сезоне в Питере он вкатывался в новую команду. За три с половиной года Гусев вырос в лидера СКА и звезду КХЛ. Логично, что он решил попробовать силы в сильнейшей лиге мира.

Ткачев же сразу показал себя на предсезонке, пробился в первое звено. Забил «Металлургу», а с «Трактором» забил, отдал и даже подрался. Как модно говорить, сделал хет-трик Горди Хоу. Ткачева, как и Гусева, трудно прочитать. Он не стесняется идти в обводку, бросает с любой позиции, его трудно поймать на силовой прием. Хочу, он будет как минимум не хуже Гусева.

Нравится мне и полный тезка Ткачева, из «Ак Барса». Похоже, он возвращается на свой уровень. Забил две шайбы ЦСКА. В прошлом сезоне Ткачев из Казани как-то потерялся. Его перестали приглашать в сборную. Теперь выходит в тройке с Зариповым. Думаю, Квартальнову удалось перезапустить его карьеру.

Не коронуйте Трусову раньше времени. Всесильность женских четверных – это миф В новом сезоне во «взрослых» соревнованиях дебютируют Александра Трусова и Анна Щербакова. Они делают прыжки в четыре оборота, которые… ничего не гарантируют. 09.08.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Алина Загитова: В этом сезоне не планирую усложнять программы Алина Загитова: Я поняла, что не надо стремиться занять какое-то место Фигуристка Медведева верит в победу теннисиста Медведева на US Open
Троллинг 99-го уровня. Как Лиза Туктамышева постебалась над всем миром Новостные ленты сегодня взорвала новость: Елизавета Туктамышева заявила, что не выступит на Олимпийских играх 2020 года. 16.07.2019 15:00 Фигурное катание Чикирис Олег
Сергей Кузьмин: На бой с Хантером буду готов на 150 процентов Российский тяжеловес Сергей Кузьмин рассказал о своем сопернике американце Майкле Хантере, с которым он проведет бой 13 сентября в Нью-Йорке. 04.09.2019 16:00 Бокс Усачев Владислав
Рублев наказал главного хулигана в теннисе. Россиянин победил Кирьоса Андрей Рублев второй раз в карьере вышел в четвертый круг Открытого чемпионата США. В ночь на воскресенье по московскому времени он победил австралийца Ника Кирьоса – 7:6 (7:5), 7:6 (7:5), 6:3. 01.09.2019 16:10 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Марат Сафин: Медведев может выиграть US Open Даниил Медведев: Смотреть хоккей по телевизору не могу, а в жизни очень понравилось Надаль стал последним полуфиналистом US Open
У Мактавиша проблемы. «Спартак» уничтожил «Локомотив» «Спартак» оказался сильнее «Локомотива». Фиаско Мактавиша в первом матче в КХЛ. 04.09.2019 22:00 Хоккей Костяев Иван
Рейтинг тяжеловесов ММА: Харитонов приблизился к топ-10, Минаков поднялся на две позиции Более 20 российских бойцов на данный момент входят в топ-100 лучших тяжеловесов ММА. 27.08.2019 13:05 ММА Ващенко Сергей
Смерть вместо бесчестья! Открытое письмо Отарика Хабибу Отар Кушанашвили обращается к чемпиону UFC в легком весе в преддверии поединка против американца Дастина Порье. 04.09.2019 13:15 ММА Кушанашвили Отар
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мира Последняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру.  24.03.2019 18:30 Биатлон Кузина Наталья
Георгий Джикия: С Оздоевым торт ели вместе Защитник сборной России Георгий Джикия после тренировки в Новогорске рассказал о подготовке к отборочному матчу Евро-2020 с Шотландией. 04.09.2019 15:00 Футбол Григорьевская Юлия
Максим Беляев: Шотландцы сильнее Сан-Марино Защитник «Арсенала» готов стать противоядием для фланговых шотландских навесов. 04.09.2019 14:00 Футбол Григорьевская Юлия
Новости
19:30 Футбол Эндрю Робертсон: Большое спасибо Слуцкому за время в «Халле»
19:23 Теннис Марат Сафин: Медведев может выиграть US Open
19:22 Футбол Тренер Шотландии: Не считаю, что игре с Россией нужно уделять ключевое внимание в турнирном плане
19:13 Футбол Полузащитник ЦСКА Ефремов перенес операцию и пропустит шесть-семь месяцев
19:11 ММА Александр Емельяненко: У Порье не хватает дыхания нормально разговор строить, он еще до боя сдох
19:01 ММА Александр Шлеменко: Сказать нечего, много сил потратил на удушающий прием (видео)
18:54 ММА Шлеменко уступил американскому бойцу и потерпел 13-е поражение в карьере
18:50 Хоккей «Барыс» дома одержал волевую победу на «Амуром»
18:47 Футбол Эндрю Робертсон: В матче против России мы выложимся на 200 процентов
18:47 Баскетбол США разгромила сборную Японии на чемпионате мира
18:37 Пляжный футбол Российские пляжники проиграли белорусам на старте Суперфинала Евролиги
18:27 Футбол Гарет Бэйл: Многие люди не знают правды, но охотно критикуют. Я не жалуюсь, бывало и хуже
18:15 Хоккей «Сибирь» на своем льду обыграла «Адмирал», одержав вторую победу на старте
17:42 Футбол ЦСКА опубликовал заявку на групповой этап Лиги Европы
17:25 Футбол Фернандеш и Кабелла вошли в заявку «Краснодара» на матчи Лиги Европы
17:09 Футбол Станислав Черчесов: Матч с Шотландией – не рядовая игра
16:55 Футбол Источник: Маркизио близок к переходу в «Монако»
16:42 Футбол Вартапетов покинул «Спартак», Бутовский – новый глава медицинского департамента
16:36 Футбол Артем Дзюба: Сборная Шотландии – очень крепкая команда, нас ждет тяжелый матч
16:33 Футбол Иван Обляков: Вызов в «молодежку»? Здесь не может быть никаких обид
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика