Борис Майоров: Ткачев будет не хуже Гусева

- «Спартак», провалившись на Кубке мэра, обнадеживающе начал чемпионат – не уступил в основное время в Риге, а в Ярославле одержал убедительную победу над одним из теневых фаворитов - «Локомотивом». Выйдут ли красно-белые под руководством Олега Знарка на новый уровень?

- Рано об этом говорить. Но на прошлой неделе я ответил «Советскому спорту»: со Знарком «Спартак» станет лучше. Оба матча моя родная команда провели при переполненных трибунах. Когда у многих должны трястись поджилки. Однако мне понравилось, как спартаковцы реагировали на пропущенные шайбы. Не было паники. И что приятно удивило – даже не перевес по броскам в Ярославле, а зрелая игра молодых. Талалуев в Риге остался в запасе, а в Ярославле забил две шайбы. Не выключался из борьбы. А этот 17-летний защитник Никишин. Играл зрело, как 27-летний. Надо было решиться столь дерзко подкрасться к воротам и на паузе обмануть оборону и вратаря ярославцев. Так в свое время делал Фетисов. Даже не знаю, откуда в «Спартаке» этот парень.

Мне понравилось, как отреагировал на помарку в Риге вратарь Беспалов. Тренеры ему доверяют, и он это чувствует.

Теперь «Спартак» едет в гости к московскому «Динамо». С широкой европейской площадки на узкую канадскую. Но я не раз повторял: для мастеров такой переход не должен превратиться в проблему. Если «Спартаку» удастся выиграть, про поражения на Кубке мэра окончательно забудут. Знарок обещал, что в дерби его команда ударно сыграет все три периода? Посмотрим…

- ЦСКА начал сезон с поражения от «Авангарда». Потом была трудная волевая победа над «Ак Барсом». Ворота армейцев в этих играх защищал не MVP плей-офф Сорокин, а швед Юханссон. В чем причина пробуксовки чемпиона на старте?

- Давайте примем во внимание, что соперниками ЦСКА на старте стали фавориты Востока. Наверное, пора забыть плей-офф, где ЦСКА доминировал. В финале армейцы были на голову выше «Авангарда». Сейчас фон другой. Тренер армейцев Игорь Никитин после поражения сказал, что его команде не хватало агрессии в атаке. Соглашусь с ним. А в игре с «Ак Барсом» ЦСКА пропускал контратаки. Если бы Петров, Лукоянов и Зарипов забили, то победа могла прийти и к Казани.

Не знаю, почему Никитин ставит в ворота Юханссона. Может, у Сорокина какое-то недомогание или травма, которые мешают играть. ЦСКА – закрытая в плане информации команда, да и о болячках никто в клубе не расскажет. Так что доверимся тренерскому объяснению: Юхнассон играл по заранее разработанному графику.

- Защитник «Авангарда» Максим Чудинов забил победный гол в матче с ЦСКА щелчком из своей зоны. Можно ли натренировать такой бросок?

- Чудинов ведь говорит, что отрабатывает его после тренировок. Бросает по пустым воротам. В наше время снаряжение не позволяло наносить такие щелчки. Был в «Спартаке» такой защитник Блинов. Но он скорее бросал. А тут щелчок, с отскоком шайбы ото льда. Часто вспоминают гол свечой Фирсова на чемпионате мира 1967 года в Вене. Потом его автор говорил, что видел расслабившегося вратаря и все рассчитал. Нет, Фирсов запустил свечку и поехал меняться. Он за шайбой уже не следил, и в воротах ее видеть не мог.

Все-таки я считаю, что такие шайбы вратари брать обязаны. Тем более что Чудинов долго готовился к щелчку. А тренеры вратарей перед матчами наверняка акцентируют внимание на подвигах этого защитника.

- Обновившийся СКА начал сезон с побед в Магнитогорске и Челябинске. Новым лидером питерцев становится их новичок Владимир Ткачев. По силам ли ему заменить уехавшего в «Нью-Джерси» Никиту Гусева?

- Я бы не стал употреблять слово «заменить». Все-таки Гусев был лицом лиги. Как в свое время Фирсов или Харламов. Их никто заменить не мог. А вот стать новым лидером СКА Ткачеву по силам. Вспомним, насколько тернист был путь Гусева к признанию. Через Хабаровск, Ханты-Мансийск. Да и в первом сезоне в Питере он вкатывался в новую команду. За три с половиной года Гусев вырос в лидера СКА и звезду КХЛ. Логично, что он решил попробовать силы в сильнейшей лиге мира.

Ткачев же сразу показал себя на предсезонке, пробился в первое звено. Забил «Металлургу», а с «Трактором» забил, отдал и даже подрался. Как модно говорить, сделал хет-трик Горди Хоу. Ткачева, как и Гусева, трудно прочитать. Он не стесняется идти в обводку, бросает с любой позиции, его трудно поймать на силовой прием. Хочу, он будет как минимум не хуже Гусева.

Нравится мне и полный тезка Ткачева, из «Ак Барса». Похоже, он возвращается на свой уровень. Забил две шайбы ЦСКА. В прошлом сезоне Ткачев из Казани как-то потерялся. Его перестали приглашать в сборную. Теперь выходит в тройке с Зариповым. Думаю, Квартальнову удалось перезапустить его карьеру.