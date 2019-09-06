Сколько стоит Проворов? Из наших игроков НХЛ лишь он остался без контракта

По слухам, 22-летний россиянин запросил аж 10 миллионов в год!

Впрочем, мы держим в уме и Андрея Маркова с Антоном Бурдасовым. Сорокалетний ветеран, у которого завершился контракт с «Ак Барсом», хочет красиво завершить карьеру в «Монреале». За «Канадиенс» защитник провел 990 матчей. Экс-форвард «Салавата Юлаева» мечтает просто в 28 лет попробовать свои силы в НХЛ. На Бурдасова вроде как претендовали «Рейнджерс», «Флорида» и «Филадельфия». Последняя, однако, на прошлой неделе от услуг россиянина отказалась.

КРЕПОСТНЫЕ XXI ВЕКА

Если Марков и Бурдасов вправе выбирать за океаном любой клуб – нужно лишь достичь обоюдовыгодной договоренности, то ограниченно свободные агенты – самые бесправные люди НХЛ. Они по сути – крепостные своих команд. Генменеджер предлагает сумму, не согласен – до свидания. В другой клуб НХЛ перейти нельзя, единственный вариант – Европа. Но позовут ли потом тебя еще когда-нибудь в НХЛ, большой вопрос. Именно так рассуждал новоиспеченный обладатель Кубка Стэнли Иван Барбашев, когда в минувшее воскресенье подписал в общем-то скромный контракт с «Сент-Луисом» на 2,95 миллиона долларов за два года.

Замечу, другие россияне пошли даже на снижение гонорара всего лишь ради еще одной попытки зацепиться за сильнейшую лигу мира. Так, экс-капитан молодежной сборной Владислав Каменев согласился остаться в «Колорадо» за гроши по меркам НХЛ – 750 тысяч в год. Защитник Илья Любушкин переоформился в «Аризоне» еще на сезон за 874 тысячи. За 850 тысяч долларов в «Колорадо» ухватился Валерий Ничушкин. Правда, самый незабивающий форвард НХЛ в виде компенсации за разорванный контракт получит от бедолаг из «Далласа» 450 тысяч долларов в наступающем сезоне и столько же – в следующем.

Хотя один способ вырваться из рабства у ограниченно свободных агентов все-таки есть. Получить оффер-шит из другого клуба. Тогда команда, чтобы сохранить игрока, должна его повторить. Иначе он уйдет в обмен на несколько выборов на драфте. Однако такие случае в современной НХЛ крайне редки. За шесть лет лишь один оффер-шит, когда этим летом «Монреаль» попытался выкрасть из «Каролины» Себастьяна Ахо. Но «Харрикейнз» тут же выписали 21-летнему финну те же 42,27 миллиона на пять лет.

РЕЗУЛЬТАТ ЕСТЬ, ДЕНЕГ НЕТ

Вот потому и зависли сейчас в НХЛ без контрактов 21-23-летние не просто звездочки, а безусловные лидеры клубов. В частности, первый бомбардир «Торонто» в прошлой регулярке Марнер, второй в «Колорадо» - Рантанен, третий в «Тампе» - Пойнт, третий в «Ванкувере» - Бозер, четвертый в «Калгари» - Ткачук, третий и четвертый в «Виннипеге» - Коннор и Лайне, шестой в «Коламбусе» - защитник (!) Веренски.

Все они, естественно, хотят зарабатывать столько же, сколько их партнеры с похожей статистикой. Если в «Торонто» Меттьюз, набравший 73 (37+36) очка, получает 11,6 млн, а Таварес с 88 (47+41) – 11 млн, то и Марнер абсолютно обоснованно рассчитывает хотя бы на те же 11 миллионов за сезон. «Мейпл Лифс» давно их бы дали, да потолок зарплат не позволяет.

У «Филадельфии» проблем с этим нет – свободных еще аж 13,4 млн долларов. Тем не менее Проворов все еще не подписан. Конечно, позиции Ивана подпортила статистика последнего сезона. Если год назад он был лидером всей НХЛ по заброшенным шайбам среди защитников – 17 (плюс 24 передачи) при полезности «плюс 17», то в последнем чемпионате - только 7 голов и 19 передач при «минус 16».

Но, во-первых, россиянина почти не выпускали в большинстве. Во-вторых, вся команда выглядела безобразно: у Ворачека – «минус 16» при окладе 8,25 млн, у Ван Римсдайка – «минус 10» (7 млн), у Симмондса и защитника Гостисбеера, который солирует в большинстве – по «минус 20». В-третьих, Проворов все три своих сезона в НХЛ проводит на льду больше всех в «Филадельфии» времени в среднем за матч – 21.59, 24.09, 25.07. То есть он всегда играет против сильнейших звеньев соперника. По этому показателю в минувшем сезоне Иван уступил лишь таким столпам обороны, как Райан Сутер (26.42), Дрю Даути (26.36), Крис Летанг (25.58), Сет Джонс (25.49), Роман Йози (25.10). При этом у Даути полезность – «минус 34», а зарплата – 11 миллионов в год?!

ПЯТЬ ЛЕТ ИЛИ ВОСЕМЬ?

Выходит, Проворов вполне может претендовать на восьмизначную сумму? Нет, разница в том, что россиянин пока в карьере ничего не выиграл, а, к примеру, у того же Даути – два олимпийских титула и Кубок Стэнли.

А вот 8 млн в год, которые в это межсезонье выложили 25-летнему Джейкобу Трубе в «Рейнджерс», Проворов вполне вправе запросить у «Флайерз». Думаю, клуб в принципе готов на что-то похожее. Весь вопрос, как я понимаю, в сроке контракта. Отсюда и всплыли те самые 10 миллионов. Если «Филадельфия» хочет закрепить за собой основного защитника на максимально возможные 8 лет, то и Проворову логично настаивать на предельно больших деньгах. Ведь при постоянно поднимающемся потолке зарплат уже через 5 лет эти 10 миллионов будут не такой уж заоблачной суммой. Кроме того, через те же 5 лет Иван выйдет на рынок свободных агентов и сможет сорвать куш, как это сейчас сделал Артемий Панарин.

Так что, с одной стороны, оптимальным для россиянина выглядит пятилетний контракт на 7,5 – 8 млн в год. С другой – ради спокойствия и стабильности есть смысл заключить долгосрочный договор на максимальные 8 лет. Как поступили Кучеров и Бобровский, но по цене оба очевидно уступили «Тампе».