Магнитка уволила Яндача. Скоро будут еще отставки

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После поражения «Металлурга» от «Витязя» (0:2) руководство уральского клуба решилось на увольнение чешского специалиста Йозефа Яндача. Он отработал весь прошлый сезон, но в нынешнем чемпионате тренер продержался всего три матча. Так быстро наставников в КХЛ еще не увольняли.

Александр Блинов продержался в «Амуре» пять встреч, а Сергея Герсонского терпели в «Авангарде» шесть игр. Магнитогорский рекорд вряд ли будет побит в ближайшее время. До такого абсурда клубы доходят очень редко.

Почему уволили Яндача?

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин знаменит не только крутой игрой, но фразой про ожидания и проблемы. Ожидания у уральского клуба после массовой закупки было высоким. Руководство, подписав Брэндона Козуна, Андрея Локтионова, Пола Постму, Егора Яковлева, Эрика О’Делла, Дениса Паршина и Владимира Галузина, посчитало, что команда должна громить всех на своем пути. Отсутствие уверенных побед и стало проблемой для менеджеров.

Из трех матчей нынешнего сезона Магнитка выиграла один – со скрипом была повержена «Северсталь» (4:2). Помимо «Витязя», магнитогорцы проиграли СКА в стартовой встрече (1:3). Это явно не те результаты, на которые рассчитывало руководство клуба. Но увольнять тренера в такой момент – явный перебор.

Яндач проработал в команде чуть больше одного сезона. Руководство клуба прекрасно знало, что собой представляет этот специалист, его сильные и слабые стороны. Однако менеджмент решил довериться чеху, не стал с ним разрывать контракт после вылета во втором раунде плей-офф. Значит ему, как минимум, доверяли. Непонятно, что случилось сейчас. Неужели генеральный менеджер Геннадий Величкин и правда думал, что его команда будет сметать всех на своем пути? Так не бывает. Кто-то проигрывает в начале сезона, у кого-то спад приходится на середину регулярки.

Абсурдно ситуация выглядит еще и из-за того, что Яндач за лето настроил команду под себя. Скорее всего, он не до конца завершил становление коллектива – все-таки в Магнитогорске много новичков. Но новый наставник все опять сломает и будет строить заново. Хорошо ли это во время сезона? Вряд ли. Особенно, если придется подтягивать физику.

Теперь любой тренер сто раз подумает, прежде чем ехать в Магнитогорск. Зачем работать в клубе, который может тебя уволить после трех игр?

Воробьев – логичное решение

Илью Воробьева убрали из «Металлурга» в 2017 году. Тогда финалист Кубка Гагарина поплыл – команда откровенно валилась. Однако сейчас Магнитка не нашла ничего лучше, как позвать знакомого тренера назад.

При Илье Петровиче Магнитка точно заиграет по-другому, но это не значит, что она вдруг резко станет лучше. Ему понадобится время на отладку механизмов, знакомство с новичками. А результат с него начнут требовать уже завтра.

Но у «Металлурга» не было другого выхода. Хороших российских тренеров на рынке сейчас практически нет. Знакомых руководству клуба наставников также крайне мало. Воробьев же – абсолютно понятная кандидатура. Он выигрывал Кубок Гагарина, выводил команду в финал, а также завоевал со сборной России бронзу. Послужной список у него прекрасный. Кроме того, Величкин его отлично знает.

Кого еще уволят в ближайшее время?

Болельщики «Локомотива» требуют крови канадца Крэйга Мактавиша. Команда проиграла две домашние игры, в которых пропустила девять шайб от «Спартака» и «Торпедо». Причем оба раза Ярославль провалил второй период. Со стороны кажется, что команда не готова к сезону. Несмотря на это, слабо верится, что президент клуба Юрий Яковлев отправит четырехкратного обладателя Кубка Стэнли домой.

По нашей информации, у Мактавиша есть кредит доверия. Ему дадут время, чтобы исправить ситуацию. За специалиста говорит еще хорошее отношение игроков. Хоккеисты в ближайших матчах будут биться за своего тренера.

Еще под угрозой находится Дэвид Немировски. «Торпедо» победило «Локомотив» (4:3), но до этого уступило в двух матчах кряду. Команда показывает невыразительную игру. Вряд ли руководство клуба будет спрашивать с себя за слабую селекцию. Скорее всего, козлом отпущения могут сделать тренера.

Все плохо у «Йокерита». Финны, как и «Локомотив», проиграли два стартовых матча – «Авангарду» (1:3) и «Ак Барсу» (2:5). Но в их действиях не веяло безнадегой. Совсем скоро пойдут соперники попроще, а это значит, что у Лаури Марьямяки будет прекрасная возможность исправить ситуацию.