Мактавиш одержал первую победу в КХЛ. Савченко забил с центра площадки

«Локомотив» до 10 сентября оставался последней командой, которая не набрала очков в новом регулярном чемпионате. Ярославль начал сезон с двух домашних поражений подряд от «Спартака» и «Торпедо», пропустив девять шайб.
Болельщики и эксперты тут же стали отправлять наставника КрэйгаМактавиша в отставку. Однако в «Локомотиве» не стали торопиться с увольнением канадца. Похоже, не зря. Тренерский штаб всего за четыре дня сумел отладить некоторые механизмы в игре команды. И на игру с ХК «Сочи» ярославцы вышли собранными.
Мактавиш не стал трогать пары защитников – все игроки обороны, участвовавшие в матче с «Торпедо», попали в состав и на игру с ХК «Сочи». Однако на последнем рубеже произошла рокировка. Лучший новичок прошлого сезона в КХЛ Илья Коновалов пропустил слишком много в предыдущих встречах, поэтому место в ворота занял Александр Лазушин. Это его первое появление в стартовом составе.
Стефана Да Косту заявили в первом звене ярославцев – это первое появление француза на льду в этом сезоне. Мактавиш отправил его на левый фланг в сочетание к Антону Ландеру и Таю Ратти.
Сочинцы до сих пор не могу рассчитывать на всех своих легионеровЗащитникСимон Бертильсон продолжает лечение. У команды Сергея Зубова забит лазарет, поэтому тренеру всерьез пришлось подумать над тем, кого поставить в состав. ХК «Сочи» также испытывает проблемы в атаке – стартовый вратарь Дмитрий Шикин за три встречи пропустил ничуть не меньше, чем Коновалов.
«Локомотив» не стал бежать вперед сломя голову. Несмотря на то, что первый период команде удавался в прошлых встречах, с сочинцами хозяева решили сыграть в закрытой манере. Это не уберегло команду Мактавиша от нескольких опасных моментов. Причем у гостей раз разом проходила одна и та же комбинация.
Сложилось ощущение, что обе команды решили провести старт встречи от обороны. Вероятно, это связано с огромным количеством ошибок в прошлых матчах. Не было активного и агрессивного прессинга, не было затяжных комбинаций или атак сходу. Южане несколько раз провалились в средней зоне, но «Локомотив» не торопился наказывать за это соперника. Приятное впечатление оставил Да Коста. Пока он не в лучших физических кондициях, но мастерство позволило ему поучаствовать в нескольких острых атаках.
Вторые периоды для «Локомотива» в этом сезоне были сущим кошмаром. Почти все матчи ярославцы проиграли именно во втором отрезке. Поэтому команда Мактавиша после перерыва действовала очень осторожно. Хозяева отказались от активного прессинга, а защитники – от попыток атак.
Именно такая игра принесла «Локомотиву» спокойствие у своих ворот и успех у чужих. Всего один раз Ярославль запер соперника в зоне Шикина. Этого хватило, чтобы Григорий Денисенко пробил голкипера. А затем настало время Романа Савченко. Его бросок с центра площадки достиг цели – шайба угодила в девятку. Вратарь ХК «Сочи» откровенно подвел свою команду.
У гостей возможностей пробить Лазушина практически не было. Хотя «Локомотив» дважды играл в меньшинстве. Но реализовать лишнего ХК «Сочи» не сумел. В заключительном отрезке южане раскрылись, отыграли один гол, но большего сделать не смогли. Ярославлы одержали первую победу под руководством Мактавиша.