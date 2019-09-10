Мактавиш одержал первую победу в КХЛ. Савченко забил с центра площадки

Загрузка...

«Локомотив» до 10 сентября оставался последней командой, которая не набрала очков в новом регулярном чемпионате. Ярославль начал сезон с двух домашних поражений подряд от «Спартака» и «Торпедо», пропустив девять шайб.

Болельщики и эксперты тут же стали отправлять наставника КрэйгаМактавиша в отставку. Однако в «Локомотиве» не стали торопиться с увольнением канадца. Похоже, не зря. Тренерский штаб всего за четыре дня сумел отладить некоторые механизмы в игре команды. И на игру с ХК «Сочи» ярославцы вышли собранными.

«ЛОКОМОТИВ» ПОМЕНЯЛ ВРАТАРЯ

Мактавиш не стал трогать пары защитников – все игроки обороны, участвовавшие в матче с «Торпедо», попали в состав и на игру с ХК «Сочи». Однако на последнем рубеже произошла рокировка. Лучший новичок прошлого сезона в КХЛ Илья Коновалов пропустил слишком много в предыдущих встречах, поэтому место в ворота занял Александр Лазушин. Это его первое появление в стартовом составе.

Стефана Да Косту заявили в первом звене ярославцев – это первое появление француза на льду в этом сезоне. Мактавиш отправил его на левый фланг в сочетание к Антону Ландеру и Таю Ратти.

Сочинцы до сих пор не могу рассчитывать на всех своих легионеровЗащитникСимон Бертильсон продолжает лечение. У команды Сергея Зубова забит лазарет, поэтому тренеру всерьез пришлось подумать над тем, кого поставить в состав. ХК «Сочи» также испытывает проблемы в атаке – стартовый вратарь Дмитрий Шикин за три встречи пропустил ничуть не меньше, чем Коновалов.

КОМАНДЫ РЕШИЛИ СЫГРАТЬ ОТ ОБОРОНЫ

«Локомотив» не стал бежать вперед сломя голову. Несмотря на то, что первый период команде удавался в прошлых встречах, с сочинцами хозяева решили сыграть в закрытой манере. Это не уберегло команду Мактавиша от нескольких опасных моментов. Причем у гостей раз разом проходила одна и та же комбинация.

Сложилось ощущение, что обе команды решили провести старт встречи от обороны. Вероятно, это связано с огромным количеством ошибок в прошлых матчах. Не было активного и агрессивного прессинга, не было затяжных комбинаций или атак сходу. Южане несколько раз провалились в средней зоне, но «Локомотив» не торопился наказывать за это соперника. Приятное впечатление оставил Да Коста. Пока он не в лучших физических кондициях, но мастерство позволило ему поучаствовать в нескольких острых атаках.

ШИКИН ЗЕВНУЛ БРОСОК САВЧЕНКО

Вторые периоды для «Локомотива» в этом сезоне были сущим кошмаром. Почти все матчи ярославцы проиграли именно во втором отрезке. Поэтому команда Мактавиша после перерыва действовала очень осторожно. Хозяева отказались от активного прессинга, а защитники – от попыток атак.

Именно такая игра принесла «Локомотиву» спокойствие у своих ворот и успех у чужих. Всего один раз Ярославль запер соперника в зоне Шикина. Этого хватило, чтобы Григорий Денисенко пробил голкипера. А затем настало время Романа Савченко. Его бросок с центра площадки достиг цели – шайба угодила в девятку. Вратарь ХК «Сочи» откровенно подвел свою команду.

У гостей возможностей пробить Лазушина практически не было. Хотя «Локомотив» дважды играл в меньшинстве. Но реализовать лишнего ХК «Сочи» не сумел. В заключительном отрезке южане раскрылись, отыграли один гол, но большего сделать не смогли. Ярославлы одержали первую победу под руководством Мактавиша.