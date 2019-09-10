«Внутри наступило облегчение». Мактавиш – о первом успехе в КХЛ - Советский спорт
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10 сентября 2019 22:30ХоккейКостяев Иван

«Внутри наступило облегчение». Мактавиш – о первом успехе в КХЛ

Наставники «Локомотива» и ХК «Сочи» поделились мнением о прошедшей игре

Мактавиш: «Для нас очень важна эта победа»

- Мы много хорошего сделали в этой игре. В третьем периоде старались обороняться, защитить счет 2:0. Сочинцы в заключительном отрезке были активнее и агрессивнее. Победа очень важна. Хорошо, что мы набрали очки после двух поражений.

- Что изменилось в игре «Локомотива», и почему вы без эмоций встретили первую победу?

- У меня было облегчение внутри в конце игры. Я думаю, мы лучше играли с шайбой, принимали хорошие решение. Мы сделали меньше критических ошибок, чем в прошлых играх. В КХЛ стало побеждать очень тяжело.

- Дайте оценку игре тройке легионеров.

- Тай Ратти мне нравится на протяжении всех трех матчей. Антон Ландер – игрок, который играет важные роли. Его можно выпускать на лед в любой ситуации, и он будет выполнять то, что от него требуется. Стефан Да Коста проводил первую игру. Она сложилась не так, как хотелось бы, но он показал мне, что является опытным игроком. Да Коста принимал правильные решения с шайбой, у него были шансы забить, он сыграл очень надежно.

- Можно ли назвать эту победу вратарской?

- Если команда побеждает, то вратарь должен играть хорошо. Сегодня Лазушин сыграл очень здорово. В целом команда сегодня действовала намного лучше.

Зубов: «Теперь готовимся к Кутейкину»

- Коллегу с победой. Равная игра, она длилась до гола. К сожалению, нас поймали на переменке. Могу занести в актив третий период, добавили в движении, попытались догнать соперника в счете, были моменты. Увы, но такой гол (Савченко с центра площадки) приносит результат. У нас впереди еще два матча в поездке, там будет Кутейкин. Будем готовиться.

- Основная причина низкой результативности?

- Мы не очень хорошо сыграли в большинстве. Команда не могла войти в зону в ходе розыгрыша лишнего, соперник сыграл агрессивно. Я думаю, что в этом основная причина. В таких играх подобные возможности нужно использовать.

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