Идеальное место для «профессора». Почему назначение Ларионова пойдет на пользу всем - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
11 сентября 2019 20:20Хоккей

Идеальное место для «профессора». Почему назначение Ларионова пойдет на пользу всем

Обозреватель «Советского спорта» Виталий Славин – о новой должности двукратного олимпийского чемпиона Игоря Ларионова, который был назначен на пост советника главы штаба сборной России по хоккею.

Этот ход – привлечение Игоря Ларионова в институт наших сборных – давно напрашивался. Даже странно, что это произошло только сейчас, когда самому возрастному капитану в истории национальной команды идет 59-й год.

Все его партнеры по знаменитой пятерке ЦСКА и сборной СССР по окончании карьеры так или иначе потрудились на благо отечественного спорта. Вячеслав Фетисов в 43 года принял российскую команду перед Олимпиадой-2002, где как раз капитанил Ларионов, и помог в Солт-Лейк-Сити взять бронзу, а позже возглавил весь наш спорт. Алексей Касатонов на многих турнирах входил в штаб сборной в роли тренера или генерального менеджера. Сергей Макаров стоял у истоков гремящей сейчас на всю страну Ночной хоккейной лиги. Покойный Владимир Крутов руководил Высшей школой спортивного мастерства…

Только главный игрок легендарного квинтета оставался в тени. Главный – потому что всю жизнь Ларионов действовал центрфорвардом, а хоккеист именно этого амплуа определяет всю игру звена. Недаром Игоря Николаевича еще до отъезда в НХЛ прозвали профессором. И абсолютно заслуженно. Смотрите, Сергей Макаров, возможно, даже талантливее Ларионова. Но в «Детройте» он доказал, что и без привычного правого края может в преклонном по хоккейной шкале возрасте – в 37 лет демонстрировать высший класс: теперь уже в «Русской пятерке», которую в Городе моторов не забудут никогда.

Я познакомился с Игорем осенью 1988 года. После скандального открытого письма в «Огонек», когда он оказался на больничном из-за нелепой травмы в Свердловске. Армеец сломал ногу из-за того, что закатил на неровный лед у ворот для выезда заливочной машины и неудачно упал. Меня поразили его открытость, готовность подробно ответить на любой вопрос, доброжелательность, рассудительность. Словом, в жизни он оказался точно таким же интеллектуалом, каким был на льду.

Несколько лет назад на финале той самой Ночной лиги мы встретились с ним в Германии. Он нисколько не изменился. Мы снова обговорили все возможные темы – и интервью получилось настолько объемным, что я его публиковал на сайте «Советского спорта» в четыре захода. И снова Ларионов меня приятно удивил – прежде всего глубиной знаний всего мирового хоккея. Да и футбола. Я еще тогда подумал: ну почему такой профессионал никак не связан с нашим хоккеем? Разве агентская деятельность – тема для фигуры подобного масштаба?

Мне тогда показалось, что и сам Ларионов испытывает некий дискомфорт от своей в принципе скромной миссии. Как я понимаю, смысл жизни любого человека – в самореализации. И когда ты осознаешь, что способен сделать гораздо больше, нежели вывести какого-то паренька в люди и выбить в НХЛ ему хороший контракт, ты хочешь не хочешь начинаешь грызть себя изнутри, а там… Уж как получится.

Потому я воспринял как должное фразу Ларионова в одном из интервью, что он хотел бы стать тренером. Кулуарно назывался даже клуб – уфимский «Салават Юлаев». Впрочем, сам он ранее говорил, что его звали возглавить «Сан-Хосе». Но начинать тренерскую деятельность – да еще по сути с нуля! – на шестом десятке поздно. По крайней мере я подобных примеров не знаю.

А вот нынешняя должность – советник главы штаба сборной – по мне так идеальное место для Игоря Николаевича. Для успешной работы у него есть все: доскональное знание хоккея как европейского, так и североамериканского, уникальный опыт игрока, тренировавшегося у легенд цеха от Виктора Тихонова до Скотти Боумена, аналитический склад ума, постоянное стремление к новому, нацеленность исключительно на максимум. Ну и самое главное – огромное желание.

Так что, в добрый путь, «Профессор»!

Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий
Еще по теме:
Белозеров станет старшим тренером мужской сборной России Логинов подписал контракт с Союзом биатлонистов России Услугина не планирует возобновлять карьеру после рождения ребенка
Теперь Медведев – в четверке сильнейших. И на US Open, и в мировом рейтинге Даниил Медведев в четвертьфинале US Open победил Стэна Вавринку, что обеспечило ему и выход в первый полуфинал «Большого шлема» в карьере, и четвертую строчку в рейтинге ATP. 04.09.2019 02:30 Теннис Мысин Николай
Не коронуйте Трусову раньше времени. Всесильность женских четверных – это миф В новом сезоне во «взрослых» соревнованиях дебютируют Александра Трусова и Анна Щербакова. Они делают прыжки в четыре оборота, которые… ничего не гарантируют. 09.08.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
Хованцева попросили из мужской сборной В тренерском штабе сборной России по биатлону перестановки. И самое интересное, что случились они почти накануне сезона. 11.09.2019 18:30 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Белозеров станет старшим тренером мужской сборной России Логинов подписал контракт с Союзом биатлонистов России Александр Логинов: Мы нашли понимание с СБР по контракту
«Нам не хватило уважения к сопернику». «Северсталь» разгромила «Авангард» «Северсталь» сенсационно обыграла омичей со счетом 5:1. 06.09.2019 23:50 Хоккей Кузютина Елена
Эдуард Вартанян: Прогнозировал победу Хабиба в четвертом раунде, а он победил уже в третьем Боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян – о победе Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье. 08.09.2019 01:30 ММА Волохов Юрий
Медведев – в четвертьфинале в Нью-Йорке. И там его ждет не Джокович Даниил Медведев впервые в карьере вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема». 02.09.2019 09:00 Теннис Мысин Николай
Укротитель «Зубастика». Дмитрию Парфенову – 45 лет Обозреватель «Советского спорта» вспоминает карьеру четырехкратного чемпиона России. 11.09.2019 11:00 Футбол Федоровский Александр
Хабиб Нурмагомедов: План на бой – валить и бить Нурмагомедов расстроен журналистами. 07.09.2019 15:15 ММА Лео Елена
Алексей Ягудин: Зал славы? Лет 15 назад я бы описался, но теперь – нет Гостем редакции «Советского спорта» стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Вышло отличное интервью. 19.07.2019 10:30 Фигурное катание Волохов Юрий, Ишмеева Неля
Новости
20:49 Футбол Футболистки «Чертаново» проиграли «Глазго» в Лиге чемпионов
20:25 Бокс Лебедев готов вернуться на ринг ради боя с Макабу
20:04 Футбол Отец Кузяева: Далер – очень востребованный футболист
19:39 Футбол Скрипченко уволен из «Торпедо-БелАЗ»
19:26 Футбол Зе Луиш – лучший нападающий августа в португальской примейре
19:15 Футбол У Тимощука хотят отсудить несколько квартир в Петербурге
19:00 Футбол Компани не сыграет в прощальном матче. Он получил травму
18:45 Футбол Помощник Зидана возглавил «Валенсию»
18:39 ММА Федор Емельяненко начнет подготовку к следующему бою в ноябре
18:30 ММА Нурмагомедов желает провести еще два боя. Один из них в Москве
18:17 Футбол СМИ: Новый футбольный еврокубок будет называться Лига конференций
18:16 ММА Александр Шлеменко: Я не дошел до своей цели. У меня нет титула UFC
18:11 Футбол «Лион» забил девять безответных мячей «Рязани» в Лиге чемпионов
18:03 Футбол Опубликовано время начала матчей 1/16 финала Кубка России
17:58 Баскетбол Сборная Австралии сыграет с испанцами за выход в финал чемпионата мира
17:41 Пляжный футбол Россия вступила в борьбу за проведение пляжного чемпионата мира
17:33 Сноуборд Экс-чемпион России Палькин пропал без вести. Его разыскивает полиция
17:11 Футбол «Валенсия» объявила об отставке главного тренера
17:00 Футбол Серхио Рамос: Я хотел бы поиграть в премьер-лиге
16:54 Формула-1 Артем Маркелов: Потерять такую легенду, как Шумахера, мы не можем
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика