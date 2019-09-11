Идеальное место для «профессора». Почему назначение Ларионова пойдет на пользу всем

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Этот ход – привлечение Игоря Ларионова в институт наших сборных – давно напрашивался. Даже странно, что это произошло только сейчас, когда самому возрастному капитану в истории национальной команды идет 59-й год.

Все его партнеры по знаменитой пятерке ЦСКА и сборной СССР по окончании карьеры так или иначе потрудились на благо отечественного спорта. Вячеслав Фетисов в 43 года принял российскую команду перед Олимпиадой-2002, где как раз капитанил Ларионов, и помог в Солт-Лейк-Сити взять бронзу, а позже возглавил весь наш спорт. Алексей Касатонов на многих турнирах входил в штаб сборной в роли тренера или генерального менеджера. Сергей Макаров стоял у истоков гремящей сейчас на всю страну Ночной хоккейной лиги. Покойный Владимир Крутов руководил Высшей школой спортивного мастерства…

Только главный игрок легендарного квинтета оставался в тени. Главный – потому что всю жизнь Ларионов действовал центрфорвардом, а хоккеист именно этого амплуа определяет всю игру звена. Недаром Игоря Николаевича еще до отъезда в НХЛ прозвали профессором. И абсолютно заслуженно. Смотрите, Сергей Макаров, возможно, даже талантливее Ларионова. Но в «Детройте» он доказал, что и без привычного правого края может в преклонном по хоккейной шкале возрасте – в 37 лет демонстрировать высший класс: теперь уже в «Русской пятерке», которую в Городе моторов не забудут никогда.

Я познакомился с Игорем осенью 1988 года. После скандального открытого письма в «Огонек», когда он оказался на больничном из-за нелепой травмы в Свердловске. Армеец сломал ногу из-за того, что закатил на неровный лед у ворот для выезда заливочной машины и неудачно упал. Меня поразили его открытость, готовность подробно ответить на любой вопрос, доброжелательность, рассудительность. Словом, в жизни он оказался точно таким же интеллектуалом, каким был на льду.

Несколько лет назад на финале той самой Ночной лиги мы встретились с ним в Германии. Он нисколько не изменился. Мы снова обговорили все возможные темы – и интервью получилось настолько объемным, что я его публиковал на сайте «Советского спорта» в четыре захода. И снова Ларионов меня приятно удивил – прежде всего глубиной знаний всего мирового хоккея. Да и футбола. Я еще тогда подумал: ну почему такой профессионал никак не связан с нашим хоккеем? Разве агентская деятельность – тема для фигуры подобного масштаба?

Мне тогда показалось, что и сам Ларионов испытывает некий дискомфорт от своей в принципе скромной миссии. Как я понимаю, смысл жизни любого человека – в самореализации. И когда ты осознаешь, что способен сделать гораздо больше, нежели вывести какого-то паренька в люди и выбить в НХЛ ему хороший контракт, ты хочешь не хочешь начинаешь грызть себя изнутри, а там… Уж как получится.

Потому я воспринял как должное фразу Ларионова в одном из интервью, что он хотел бы стать тренером. Кулуарно назывался даже клуб – уфимский «Салават Юлаев». Впрочем, сам он ранее говорил, что его звали возглавить «Сан-Хосе». Но начинать тренерскую деятельность – да еще по сути с нуля! – на шестом десятке поздно. По крайней мере я подобных примеров не знаю.

А вот нынешняя должность – советник главы штаба сборной – по мне так идеальное место для Игоря Николаевича. Для успешной работы у него есть все: доскональное знание хоккея как европейского, так и североамериканского, уникальный опыт игрока, тренировавшегося у легенд цеха от Виктора Тихонова до Скотти Боумена, аналитический склад ума, постоянное стремление к новому, нацеленность исключительно на максимум. Ну и самое главное – огромное желание.

Так что, в добрый путь, «Профессор»!