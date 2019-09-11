«Профессор» непременно будет раскачивать лодку. Назначение Ларионова добавит проблем - Советский спорт
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11 сентября 2019 22:45ХоккейДомрачев Владислав

«Профессор» непременно будет раскачивать лодку. Назначение Ларионова добавит проблем

Почему назначение Игоря Ларионова советником главы штаба сборной России таит в себе опасность  

Игоря Ларионова всегда считали правдорубом, со своим оригинальным мнением на многие вопросы. Не только касательно хоккея. К примеру, виноделия. Впрочем, этот бизнес он оставил.

В олимпийском Калгари сразу после блистательной победы сборной СССР Ларионов отказался обмыть с Виктором Тихоновым золото. Непьющий Виктор Васильевич выставил бутылку водки и банку красной икры, а «Профессор» сказал: «С вами пить не буду». Хотя в тот период конфликта между первой пятеркой КЛМ и тренером не было и в помине. Более того, незадолго до Игр-1988, когда «Красная машина» проиграла ЧМ в Вене, Кубок Канады, Приз «Известий» и выставочный предолимпийский матч Канаде, лидеры сборной и ЦСКА публично поддержали своего наставника.

Первый снаряд упал в воронку Тихонова в октябре 1988-го. В открытом письме тренеру, опубликованному в журнале «Огонек», Ларионов обвинил Виктора Васильевича во всех грехах. Хотя было понятно, и потом это признал Вячеслав Фетисов, что Тихонов – продукт системы, и бороться следовало в первую очередь с системой, а не с ее ярким представителем.

В 2013 году я побывал в кабинете Тихонова, почетного президента ХК ЦСКА. Мы готовили интервью к юбилею самого титулованного клуба в мире. В конце беседы Виктор Васильевич вспомнил Ларионова:

- Знаешь, почему в 1985-м он стал невыездным? Потому что к нему были большие вопросы у КГБ. В этом ведомстве ему готовы были предъявить Ларионову обвинение в подрыве строя. Мне с трудом удалось его отмазать. Игорь – умный парень, лишенный недостатков, свойственных его партнерам по звену. Но он вечный оппозиционер. Таково его жизненное кредо.

Оппозиционер. Но в отличие от Фетисова «Профессор» не сжигал за собой мосты заявлениями типа «Не хочу играть в команде Тихонова». Он вместе с товарищами поддержал опального капитана, помог в написании книжки «История одной победы» о «деле Фетисова», но не более.

За сборную России Ларионов сыграл на двух турнирах – Кубке мира-1996 и Олимпиаде-2002. В Солт-Лейк-Сити главный тренер и генеральный менеджер сборной Фетисов назначил «Профессора» капитаном, хотя в команде был герой Нагано-1998 Павел Буре, носивший на Играх-1998 буковку «С» на свитере.

Во время Кубка мира главный тренер сборной России Борис Михайлов хотел даже отчислить Ларионова, который, по его мнению, разлагал коллектив. Но воздержался, не хотел разжигать скандал.

После окончания карьеры Ларионова не раз звали в Россию. Президент ФХР Александр Стеблин готов был передать ему бразды правления, но «Профессор» ответил молчаливым отказом. Не пожелал «расчищать авгиевы конюшни».

В 2009 году его пригласили в СКА, превратившегося в олигарха. На должность вице-президента по хоккейным операциям. Ларионов же стал грести против течения. Разругался с лидером команды Максимом Сушинским, требовал его обмена. Потом начал критиковать КХЛ, забыв кто ее президент. По окончании сезона «Профессор» покинул Санкт-Петербург и занялся агентским бизнесом. Что для его статуса мелковато.

Как агент он тоже не преуспел, многие клиенты отказались от его услуг. Например, первый номер драфт-2012 Наиль Якупов.

Приезжая в Россию, Ларионов критиковал КХЛ, наш хоккей. Правда, в эфире Первого канала, комментируя матчи Кубка Первого канала, Олимпиады и чемпионата мира, «Профессор» в отличие от теннисного эксперта Марата Сафина соблюдал правила игры на первой кнопке, от чего репортажи с участием «Профессора» не цепляли.

Этим летом Ларионов пытался трудоустроиться в периферийных клубах – «Салавате Юлаеве» и «Магнитке», но не срослось. Там умных правдорубов не любят.

Вряд ли Игорь Николаевич изменит себе и в новой должности. Не сомневаюсь, что в какой-то момент начнет раскачивать лодку. В штабе же сборной все его члены должны грести в одну сторону.

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