На стиле: игроки «Северстали» приехали на матч на «Копейке» - Советский спорт
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11 сентября 2019 22:40ХоккейКузютина Елена

На стиле: игроки «Северстали» приехали на матч на «Копейке»

Форвард Даниил Вовченко привез на игру своих партнеров на ретро-автомобиле, но стать счастливой на 100% машина не смогла

К нововведению лиги по поводу того, что игроки на матчи теперь должны приходить в костюмах, хоккеисты «Северстали» отнеслись со всей ответственностью. Яркие, модные, на стиле – Даниил Вовченко с партнерами подкатил к Ледовому на своем ВАЗ 2101, в народе именуемым «Копейкой». А что же – только Бучневичу на «раритетных авто» по Череповцу раскатывать? И между прочим, счастливый транспорт получился – нападающий «Северстали» открыл счет своим голам в этом сезоне. В одной из атак, в падении, Вовченко хлестким броском отправил шайбу в сетку «Йокерита».

«Давно вынашивал идею приехать на игру на этом моем автомобиле. Вот наконец-то свершилось. Парни поддержали – Хабаров, Гераськин и Кодола со мной прикатили. Здорово, что теперь мы приходим на хоккей в костюмах – это придает солидности», - рассказал форвард «Северстали» Даниил Вовченко

- А где вы такой автомобиль взяли?
- Купил у какого-то деда из Рыбинска. У нас с братом раньше была такая же машина, зеленая только. Мы ей крышу отрезали – типа кабриолет стала.

Но она оказалась единственной в исполнении череповчан, в то время как гости забросили четыре – в первый раз финны поймали хозяев на смене, затем четко разобрались с защитниками, потом нелепый рикошет и в пустые в концовке.

«Мы хорошо начали, а потом минут 35 очень тяжело нам было. Северсталь постоянно атаковала. Могу отметить игру нашего голкипера Калниньша – он во многих моментах подтаскивал», - сказал ЛауриМарьямяки, главный тренер «Йокерита».

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Наставник череповчан также дал оценку игры своей команды:

«Сегодня при хорошей игре и куче моментов проиграли. Это хоккей и тут побеждает тот, кто больше забрасывает. Если посмотреть статистику, то мы превзошли «Йокерит» по многих показателям – дольше находились в зоне соперника, больше бросали по воротам, были быстрее, но финны – грамотный соперник и, даже их нечастые вылазки к нашим воротам были очень опасны. У нас же страдает реализация, большинство пока не работает. Но претензий к ребятам не имею, они старались. Работаем дальше», - подвел итог главный тренер «Северстали» Андрей Разин.

- До следующего матча два дня. Как будете готовиться?
- В первую очередь, ребятам надо восстановиться, а при поражении этот процесс происходит дольше.

- У «Северстали» сложный старт сезона – игры с сильными соперниками, топ-клубами. Это тоже психологически сказывается на команде?
- Нам с ними все равно играть – сейчас или потом. Мы обыграли «Авангард» и психологически поднялись, но приехал ЦСКА, а армейцы выше всех на голову в данный момент. Нам достался такой календарь. Сегодня топ-клубы, а потом будет серия домашних игр как раз с нашими прямыми конкурентами по месту в плей-офф. Надеюсь, что подойдем к ним в оптимальной форме.

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