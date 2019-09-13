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13 сентября 2019 19:30ХоккейСлавин Виталий

Когда на кону миллионы долларов…

В четверг открылись тренировочные лагеря команд НХЛ, однако полтора десятка топ-игроков в возрасте от 21 до 23 лет, в том числе 22-летний Иван Проворов, все еще не подписаны.

Вся проблема в том, что у этих хоккеистов завершился контракт новичка, а потому они не вправе подавать в арбитраж. В итоге стороны никак не договорятся по деньгам. Споры могут затянуться до 1 декабря, крайнего срока заключения новых контрактов.

В сентябре рынок ограниченно свободных агентов наконец ожил. Еще бы: ни командам, ни, конечно, самим игрокам не хочется пропускать тренировочные лагеря, тем самым комкать подготовку к чемпионату.

БАРБАШЕВ ПРОДЕШЕВИЛ…

Первым пришел к консенсусу с «Сент-Луисом» в День знаний Иван Барбашев. Однако двухлетний договор на 1,475 млн в год главного невоспетого героя чемпионов НХЛ выглядит явно заниженным. Другое дело, россиянин оказался в положении, когда из-за потолка зарплат, к которому оказался прижат «Блюз», кто-то должен был уступить. В итоге лидер по силовым приемам золотого плей-офф пока аж на 18-й позиции по годовому окладу среди ограниченно свободных агентов без права обращения в арбитраж. Можно не сомневаться, динамовец вскоре выпадет из топ-20, а то и топ-25. Но таков выбор центрфорварда и агента Дэна Мильштейна, который, по его словам, делает ставку не на сиюминутную выгоду, а на максимальный доход за всю карьеру клиента.

Вторым продлил контракт в этом месяце также россиянин и тоже с дисконтом: 4 сентября 23-летний левый край Николай Голдобин согласился остаться в «Ванкувере» еще на сезон за более чем скромные 900 тысяч долларов. Хотя, забегая вперед, отмечу, что его ровесник и коллега по амплуа Брендан Лемье, сын четырехкратного обладателя Кубка Стэнли, 12 сентября выбил из «Рейнджерс», изрядно потратившихся на Артемия Панарина и Джейкоба Трубу, всего лишь на 25 тысяч больше.

КЕЛЛЕР СОРВАЛ КУШ…

Зато «Аризона», в которую игроков кнутом не загонишь, за ценой не постояла. В тот же день 4 сентября привязала к себе на максимально возможные 8 лет 21-летнего нападающего Клейтона Келлера с роскошным годовым гонораром в 7,15 млн долларов. Американец, набравший в 82 матчах последнего чемпионата жалкие 47 (14+33) очка при жуткой отрицательной полезности «минус 21», по зарплате ворвался в топ-50 всей НХЛ. Впрочем, этот контракт начнет действовать только со следующего сезона и продлится до 2028 года. Кто знает, какие тогда суммы будут крутиться в НХЛ? «Аризона» сильно рискнула, но другого варианта у нее по сути и нет.

Расщедрился и бездарно проваливший сезон «Лос-Анджелес». Ни с того ни с сего выписал 4 сентября неприметному 22-летнему шведскому центру Адриану Кемпе 6 млн за три года – и это за 12 голов и 16 передач при полезности «минус 10» в 81 матче чемпионата-2019?!

Затем рынок затих. Стороны вроде как удалились на совещание – и в этот понедельник бабахнуло. Ведущий защитник «Коламбуса» 21-летний Зак Веренски задал ориентир остальным все еще неподписанным ограниченно свободным агентам. Условился с «Жакетами» на далеко не заоблачные 15 млн за три года. На следующий день «Нью-Джерси» лишил «Авангард» надежд на так ему нужного центрфорварда – чех Павел Заха будет зарабатывать в «Дэвилз» по 2,25 млн долларов за сезон в течение трех лет. Ну и в среду отложил возвращение на родину левофланговый Кевин Фиала. Контракт с «Миннесотой» 23-летнего швейцарца-середняка – 6 млн за два года – особенно обидно выглядит для его ровесника Ивана Барбашева.

…ПРОВОРОВ ВЫЖИДАЕТ

Что дальше? На берегу по-прежнему молодые сливки – Митч Марнер («Торонто») и Брайден Пойнт («Тампа»), Микко Рантанен («Колорадо») и Метью Ткачук («Калгари»), Патрик Лайне и Кайл Коннор (оба – «Виннипег»), Брок Бозер («Ванкувер») и Тревис Конекны («Филадельфия»), Чарли Макэвой («Бостон») и Иван Проворов («Филадельфия»).

Информации о контактах клубов и игроков почти нет. Все новости и хотелки исключительно на уровне слухов. Так, сообщается, что после того, как Веренски заключил короткий контракт, примерно такой же захотел и Проворов, который прежде претендовал на 6-летний договор. При этом подчеркивается, что сумма защитника «Коламбуса» в 5 млн в год россиянина не устроит ни при каких обстоятельствах. Ранее просочился инсайд, что ярославец при длинном соглашении в 8 лет рассчитывает на 10 млн за сезон.

Прояснилось, и чего желает лучший бомбардир «Торонто» в прошлой регулярке 22-летний Марнер – 94 (26+68) очков. Утверждается, что канадец отклонил предложение «Лифс» – 77 млн на семь лет. Именно такой договор заключил с «Торонто» 1 июля 2018-го 28-летний Джон Таварес. Однако Митча, видимо, больше греют цифры 21-летнего одноклубника Остона Мэттьюза – 11,643 млн в год. Таких денег под потолком у канадского клуба просто нет. Потому Марнер готов на контракт-мостик – 30 млн за три года. Но тут уже против «Торонто». Похоже, как и год назад в деле с Нюландером, стороны загнали себя в тупик. Тогда шведа подписали лишь на флажке 1 декабря, но из-за растренированности скандинав не выдал и 70 процентов потенциала.

По другим игрокам – вообще тишина. Разве что Рантанен дал небольшое интервью финской газете:

– Я выжидаю. Мне надо сохранять спокойствие. Повода для паники нет. Готов к тому, что задержусь дома дольше обычного. Никакого графика нет, мне нечего сказать о том, в каком состоянии переговоры. Четыре года я улетал в Северную Америку в конце августа. Все игроки, с которыми занимался в Турку, уже уехали, а я — нет. Это странное чувство. Однако многие ограниченно свободные агенты в аналогичной ситуации. В том числе и Патрик Лайне. Так что я бы гораздо больше волновался, если бы был такой один.

Да уж, компания у Рантанена и Проворова подобралась знатная…

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