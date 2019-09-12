«Динамо» проиграло по делу». Что говорили Крикунов и Мактавиш - Советский спорт
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12 сентября 2019 22:30ХоккейКостяев Иван

«Динамо» проиграло по делу». Что говорили Крикунов и Мактавиш

Главные тренеры «Локомотива» и «Динамо» подвели итоги игры.

Владимир Крикунов: Пропустили пять голов – к защитникам будут вопросы

– Мы сумели выровнять ситуацию, забили гол, проигрывая 0:1. Все шло нормально, но допустили одну грубую ошибку, пропустили контратаку. Правда, не совсем понятно, было ли в том моменте удаление или нет. Третий гол в какой-то степени подкосил наших игроков. Играли, боролись, но не могли забить, а сами пропустили в третьем периоде. Да, одну шайбу отыграли, но этого мало. Проиграли по делу. Будем готовиться дальше.

– Не сказался ли на вашей команде переход с маленькой площадки на большую?
– Возможно, мы поспешили перейти на канадский размер площадок. Но что есть, то есть. Но причем здесь площадки, если забивать нужно?

– После игры у вас будут вопросы к защитникам?
– Естественно. Мы пропустили пять голов.

Крэйг Мактавиш: Это наша лучшая игра в сезоне

– У нас получилась лучшая игра в сезоне. С каждым матчем мы становились все лучше и лучше. Сегодня вся команда показала хорошую игру. Одержали классную победу.

– Что стало ключевым в игре?
– Сложно выделить что-то одно. В первом периоде была равная игра. Во втором отрезке нам немного повезло, шайба в наши ворота не залетела, а нам удалось забить. В третьем периоде довели дело до победы.

– Сегодня впервые в сезоне «Локомотив» реализовал большинство. Но у первой бригады сделать этого не получилось.
– Хорошо, что забили в большинстве сегодня. Думаю, пока рано что-то менять в розыгрыше лишнего, поскольку у нас в сезоне было мало шансов в большинстве. Часто наше большинство было коротким, меньше двух минут. В прошлом матче мы действовали в большинстве неплохо, но у нас был только один шанс. К сожалению, мы не забили.

– Как здоровье Дениса Алексеева?
– Мы на повторе сумели увидеть, что произошло. Денис бросил шайбу, упал, врезался в противника, у него слетел шлем. Он ушел в раздевалку, затем вернулся, но мы решили, что ему сегодня лучше отдохнуть. Что-то говорить о диагнозе пока рано. Мы надеемся, что Денис вернется к нам как можно скорее.

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