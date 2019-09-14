Терпение и труд: «Северсталь» обыграла московское «Динамо»

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К субботнему матчу обе команды подошли, имея за плечами по два поражения, поэтому мотивации и у хозяев, и у гостей хоть отбавляй. Утром в соцсети «Северстали» появился эмоциональный ролик, записанный болельщиком желто-черных – фанат Вадик рассказал, что у него день рождения и лучшим подарком для него станет победа родной команды. «Порадуем Вадика!» - такой слоган получился. Однако, многие болельщики увидели в этом и негативный подтекст – уж не Шипачева ли радовать собрались? Несмотря на то, что Череповец – родной город для капитана бело-голубых, отношение к Вадиму Шипачеву тут двоякое. Некоторые не могут забыть бурные празднования шайб в ворота «Северстали», заброшенных форвардом еще во время его выступления за СКА. Но большинство болельщиков ему рады. И, конечно тут его поддерживают родные и первый тренер Вячеслав Викторович Дубровин, с которым Шипачев встретился накануне игры. Да и при объявлении его имени на арене трибуны стали аплодировать громче обычного.

«Пообщались вчера с Вячеславом Викторовичем. Спросил, как у него с работой, узнал некоторые хоккейные моменты. На самом деле, мы уже больше о жизни говорим, чем об игре. Я рад, что мне выпал шанс работать с таким тренером», - рассказывает форвард бело-голубых Вадим Шипачев.

Первый период матч пролетел незаметно, но только по времени. И все это по тому, что команды выдали отличный отрезок. Яркие, мощные атаки на встречных курсах не давали расслабиться голкиперам Подъяпольскому и Бочарову. Но если первый, благодаря своим сумасшедшим сейвам, оставил свои ворота нетронутыми, то вратаря «Динамо» дважды огорчил нападающий череповчан Даниил Вовченко.

«Первый гол – это все Трубачев! Не знаю, как он меня увидел. А второй бросал на удачу – шайба прошла между ног у вратаря «Динамо», - рассказывает форвард желто-черных Даниил Вовченко.

Богат был матч и на силовые – хоккеисты неплохо проверили новые светящиеся борта череповецкого дворца. Даже первая кровь пролилась! Один силовой закончился тем, что игроки впечатались в борт, он срикошетил в фотоаппарат, который, в свою очередь, довольно сильно стукнул девушке-фотографу по носу.

Во втором периоде динамовцы были решительно настроены изменить ход игры – начали активно, моментами даже агрессивно. Особенно старался защитник «Динамо» Андрей Миронов – сначала чуть не отправил на свою классическую «мельницу» Вовченко, а потом прессовал у бортов Грачева и ГалимоваВ середине игрового отрезка Илья Круглов эффектно отправил шайбу за спину Подъяпольскому. 2:1. У череповчан было несколько возможностей снова увеличить разрыв в счете – москвичи периодически нарушали правила и получали удаления. Но большинство «Северстали» оставляет желать лучше. Пока команда Разина никак не может качественно и эффективно использовать «лишнего». Чего не скажешь о москвичах – удаление защитника хозяев Сизова привело к тому, что капитан «Динамо» набрал 600-е очко в КХЛ. Бело-голубые отлично разыграли большинство – Хиетанен отдал на Шипачева, а тот бросил со своей излюбленной позиции точно в ворота. 2:2.

Третий отрезок матча прошел на встречных курсах – команды то и дело совершали вылазки к воротам друг друга. Причем «Северсталь» смотрелось очень неплохо. Болельщики то и дело ахали от шпагатов Подъяпольского и проходов Морозова. У «Динамо» были моменты забросить шайбу – Яшкин практически в упор «расстреливал» Подъяпольского. Но тот эффектно поймал шайбу ловушкой.

Игра перетекла в овертайм и шла до первой ошибки, но никто не хотел уступать. В итоге дело дошло до буллитов. Казалось, что исполнители у москвичей посерьезней, но то ли мастерство, то ли удача, а может и оглушительный рев трибун привел хозяев к победе. Подъяпольский отразил все броски, кроме шайбы от Индрашиса. Бочаров же вытаскивал из сетки шайбы Морозова и Трубачева. 3:2

«Буллиты – это не фортуна, это мастерство хоккеистов. У игрока больше преимущества – он знает, что будет делать, ведь шайба у него. Я отрабатывал на тренировке буллиты, а на льду действовал по ситуации. Отличный матч, хорошо, что победили», - сказал вратарь череповчан Владислав Подъяпольский.

После матча наставники команд подвели итоги:

«Хорошо, что мы взяли очко. Неплохо отыграли второй период, но третий провалили. По буллитам проиграли – странно, на предсезонке у нас все было отлично с ними… Тройки мы тут свои перетасовали – все ищем оптимальное сочетание. Ну забили они сегодня один гол, звено это, на большинстве… Но надо и в равных забрасывать. Теперь понятно хотя бы в чем причина, будем работать над этим», - сказал главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов.

- Владимир Васильевич, так в чем же причина?

- Это я оставлю при себе.

- Как вам игра Ильи Круглова? Сегодня отметился первым голом…

- Это молодые ребята 2000-го года. В прошлой игре Михайлов играл, сегодня Круглов. Силенок ему не хватало видно – два пропустил, один забил. Ну это молодежь – они так играют. Одну игру провалят, другую классно отыграют.

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин также прокомментировал встречу:

«Второй период провалили. Начали хорошо, третий период провели в зоне соперника, хотя и могли проиграть им. Победа вымученная, но все-таки заслуженная», - говорит Андрей Разин.

- В домашних матчах у вас забивает пока только звено Вовченко…

- Остальные тоже не отстают в игре. Дух победителя не приходит по щелчку. Играем хорошо, все коллеги это отмечают. Забивать надо больше.

После матча нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачев рассказал о своих впечатлениях от игры:

«Игра была хорошая. Мне очень понравилась атмосфера в Череповце – пришло столько народа. Это приятно. Спасибо зрителям. Я рад, что 600-е очко я набрал на своем родном льду, где начинал играть в хоккей. Эмоции меня переполняли», - рассказал форвард москвичей.