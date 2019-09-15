600 очков Шипачева, 50 «сухарей» Сорокина, 6 побед «Авто». Выходные в КХЛ в цифрах - Советский спорт
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15 сентября 2019 20:05ХоккейКостяев Иван

600 очков Шипачева, 50 «сухарей» Сорокина, 6 побед «Авто». Выходные в КХЛ в цифрах

«Советский спорт» подводит итоги выходных на языке цифр.

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Столько очков набрал в КХЛ нынешний капитан московского «Динамо» Вадим Шипачев. В субботу он поразил ворота «Северстали», правда, это не помогло бело-голубым победить. Интересно, что свое первое очко в карьере он набрал также в этом городе – Шипачев является уроженцем Череповца и воспитанником «Северстали».

Для достижения такого значимого результата центрфорварду понадобилось всего 641 матч. В нынешнем сезоне в шести встречах у Шипачева уже семь (3+4) очков. На своих плечах 87-й номер тащит «Динамо». Если он сохранит график очко за игру, то вполне сможет вернуться в сборную России.

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Именно столько матчей на ноль провел в КХЛ вратарь ЦСКА и сборной России Илья Сорокин. Юбилейный «сухарь» самый ценный игрок плей-офф-2019 засушил в Санкт-Петербурге, где московские армейцы победили питерских 3:0.

Сорокину пришлось отразить всего 21 бросок. Пару раз хозяева попали в штангу. Но когда шайба летела в створ – Сорокин не оставлял шансов сопернику. Голкиперу также стоит сказать спасибо своим защитникам. Они чистили пятак и не давали нападающим СКА играть на добивании, что заметно облегчило задачу вратарю.

50 «сухарей» – солидный показатель. Впереди Сорокина только ветераны. У вратаря «Металлурга» Василия Кошечкина 74 матча на ноль, а у голкипера московского «Динамо» Александра Еременко – 57. Последнего Сорокин может обойти уже в этом сезоне. У ЦСКА отличная оборона, а сам хоккеист постоянно прогрессирует. 10-12 «сухарей» за сезон у Сорокина должно набраться.

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Шесть побед со старта чемпионата одержал «Автомобилист». В субботу команда Андрея Мартемьянова выиграла в Нижнекамске у «Нефтехимика» 5:3. Причем ей удалось это сделать без своего основного вратаря Якуба Коваржа, которому дали отдохнуть.

«Автомобилист» второй раз подряд под руководством Мартемьянова космически начинает сезон. В предыдущем чемпионате уральцам удалось выиграть 18 раз подряд. До рекорда КХЛ, который принадлежит СКА, оставалось победить дважды. Замахнется ли «Автомобилист» в этом году на достижение армейцев? Пока все к этому идет. Команда из Екатеринбурга прямо сейчас выглядит самой монолитной.

Столько же поражений у «Амура», который в субботу уступил «Салавату Юлаеву» 2:3. Хабаровчане набрали лишь одно очко и являются единственной командой в КХЛ, кто в этом чемпионате не познал вкус побед. Руководство клуба утверждает, что у главного тренера Александра Гулявцева большой кредит доверия. Но пока все идет к тому, что следующая отставка случится именно на дальнем Востоке. Если Гулявцев не выправит положение в матчах с рижским и минским «Динамо» и «Сибирью», то тренеру могут указать на дверь. В поединках с этими соперниками «Амур» может и должен набирать очки.

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Победная серия «Витязя» достигла четырех встреч. В субботу подмосковная команда одолела «Сибирь» 3:2 по буллитам. «Витязь» лидирует в Западной конференции с 10 очками, опережая ЦСКА на один балл. Пожалуй, подобный старт в исполнении парней Михаила Кравца – главная неожиданность на старте турнира.

И ведь не скажешь, что «Витязь» обыгрывает только аутсайдеров или середняков. Он снял скальп, например, с «Металлурга» и московского «Динамо». «Витязь» по делу обыграл эти команды. Единственное поражение пришло в матче с «Автомобилистом», но борьба в той встрече шла до самого конца (3:2).

Четыре поражения подряд потерпел «Металлург» под руководством вернувшегося в Магнитогорск Ильи Воробьева. В поединке с «Ак Барсом» уральцы были близки к тому, чтобы набрать очки, но они все-таки уступили 1:2. Затем без очков «Магнитка» осталась в Минске. Там уральцы проиграли 2:3, пропустив решающий гол на последних секундах встречи. Не помог даже дубль Брэндона Козуна.

Воробьев утверждает, что команда физически не готова к сезону. Хотя очень странно, что «Металлург» не может обыгрывать такие команды как «Динамо» просто на классе. По составу уральцы намного сильнее, чем белорусы.

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Московское «Динамо», проиграв в Череповце «Северстали» 2:3 по буллитам, продлила свою серию поражений до трех встреч. Бело-голубые, удачно начав сезон, постепенно сдают позиции. Выяснилось, что кроме звена Шипачева, в команде некому забивать.

«Ак Барс» одержал три победы кряду под руководством Дмитрия Квартальнова. Два очка в матче против «Магнитки» казанцы завоевали благодаря броску своего капитана Даниса Зарипова. А лидер «сталеваров» Сергей Мозякин не забил с метра, попав в клюшку лежавшего в стороне вратаря.

Такая же серия и у «Торпедо». До чумового матча с «Йокеритом» нижегородцы обыграли ЦСКА, а в воскресенье они были сильнее «Авангарда» 2:0. За пять дней подопечные Дэвида Немировски грохнули три топ-клуба КХЛ, среди которых два финалиста прошлого чемпионата.

В домашнем матче против «Автомобилиста» три шайбы забросил 22-летний форвард «Нефтехимика» Рафаэль Бикмуллин. Есть первый хет-трик чемпионата. Однако этот успех не уберег хозяев от поражения. Для Бикмуллина это третий сезон в КХЛ. За предыдущие два он забил всего шесть голов, сейчас их уже четыре.

Три шайбы отквитало в домашней встрече против «Йокерита» «Торпедо». Уступая 0:3 и 1:4, автозаводцы одержали победу в овертайме 6:5. Вероятно, пока это лучший матч сезона.

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«Спартак» и «Барыс» не сумели на этих выходных распечатать ворота соперников. Красно-белые в Москве проиграли ХК «Сочи» 0:1, а «барсы» – во Владивостоке «Адмиралу» 0:3.

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок вряд ли доволен таким стартом в исполнении своей команды. Пока москвичи держатся в зоне плей-офф, но они очень много пропускают и нередко испытывают сложности в атаке. Наставник, чтобы встряхнуть команду, даже устроил ротацию. Он оставлял на скамейке лидеров Александра Хохлачева и Илью Зубова.

С «Барысом» в этом сезоне творится что-то странное. Болельщики ждали, что команда Андрея Скабелка наконец-то станет полноправным топ-клубом и подтвердит, что второе место в конференции по итогам прошлой регулярки не было случайностью. Но «Барыс» пока даже не попадает в зону плей-офф. При этом команда из Казахстана пока не встречалась с лидерами.

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